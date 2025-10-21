Bundesliga
FC Bayern München verlängert vorzeitig mit Vincent Kompany - Zeitpunkt überrascht
- Aktualisiert: 22.10.2025
- 08:58 Uhr
Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Trainer Vincent Kompany vorzeitig verlängert. Der Belgier hat bis 2029 unterschrieben.
Der FC Bayern setzt auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Trainer Vincent Kompany. Der Belgier verlängerte seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister vorzeitig bis 2029. Das gaben die Münchner am Dienstag bekannt.
Der Belgier ist seit Sommer 2024 im Amt und führte die Bayern in seiner ersten Saison zum Meistertitel, in diese Saison startete er mit elf Siegen in elf Pflichtspielen.
Dennoch überrascht der Zeitpunkt der Verlängerung ein wenig, zumindest auf den ersten Blick. Schließlich war Kompany sowieso noch fast zwei Jahre an den FC Bayern gebunden. Die Vereinsverantwortlichen standen unter keinem zeitlichen Druck.
Der Klub wollte offensichtlich nicht zu einem späteren Zeitpunkt in das Problem einer erneuten Hängepartie hineinlaufen, nachdem es zuletzt mit mehreren Spielern langwierige Verhandlungen um Vertragsverlängerungen oder Transfers gab.
Außerdem demonstriert der FC Bayern das große Vertrauen in die Fähigkeiten seines Trainers, wenn er ohne große Not, sondern proaktiv den Vertrag verlängert.
Vincent Kompany nach Vertragsverlängerung: "Fühle mich geehrt"
"Ich bin dankbar, fühle mich geehrt und möchte dem FC Bayern für das Vertrauen und das Arbeitsumfeld danken, das er mir vom ersten Tag an geboten hat. Es fühlt sich für mich an, als ob ich schon viel länger hier wäre und dass ich den Verein gut verstehe. Bisher war es eine großartige Erfahrung, wir haben eine wunderbare Reise gestartet. Lasst uns weiter hart arbeiten und noch viele weitere Erfolge feiern", sagte Kompany.
Präsident Herbert Hainer sprach von einem "starken Vertrauensbeweis des Vereins" und einem "deutlichen Zeichen für Kontinuität und Stabilität".
FC Bayern: Kompany "eine Identifikationsfigur"
Kompany genieße "bei den Spielern, in der Klubführung und bei den Fans große Wertschätzung". Vorstandschef Jan-Christian Dreesen betonte, Kompany habe "den Spaß zurückgebracht beim FC Bayern – und der Funke ist richtig übergesprungen. Unter seiner Führung ist eine echte Mannschaft gewachsen, die dominanten und attraktiven Fußball spielt". Außerdem dränge sich der Coach "nie in den Vordergrund".
Sportvorstand Max Eberl nannte Kompany "eine Identifikationsfigur, die Spieler, Fans und alle im Klub vereint". Bei dessen Verpflichtung "hatten wir eine klare Vorstellung von unserem gemeinsamen Weg, und er hat schnell bewiesen, dass er den FC Bayern voranbringt - auf wie neben dem Platz".
