Anzeige

Nicht der dominante 1:0-Sieg des FC Bayern München beim 1. FC Köln war das Gesprächsthema des Abends, sondern zwei (historische) Entscheidungen von Thomas Tuchel. Der Bayern-Trainer spielt ein risikoreiches Spiel im doppelten Sinne - und er ist sich dessen bewusst.

Aus Köln berichtet Jonas Rütten

Als Schiedsrichter Marco Fritz das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln abpfiff, wurde ein kleines Kapitel Bundesliga-Geschichte geschrieben. Beziehungsweise ein kleines bisschen Bayern-Geschichte. Denn mit dem Pfiff beendete Fritz eine fast 13 Jahre anhaltende Serie beim Rekordmeister.

Im Dezember 2010 wechselte der FCB zuletzt kein einziges Mal während eines Bundesligaspiels aus. Das war noch unter Louis van Gaal - und Thomas Tuchel tat es ihm an diesem Abend in Köln gleich.

Und er tat es in einer Woche, in der er sich massiv über den "glorreichen Spielplan" beschwerte. In einer Woche, in der er selbst davon sprach, dass Spieler von Top-Nationen und Top-Klubs psychisch und physisch müde seien.

In einer Woche, in der abermals die Personalie Thomas Müller und sein Legendenstatus in München in Zusammenhang mit seinem auslaufenden Vertrag und seiner sportlichen Rolle bei den Bayern und in der Nationalmannschaft diskutiert wurden.

Das Ganze sehe ein "bisschen unglücklich" aus, stellte der Bayern-Trainer fest. Er habe mit sich gehadert, habe keine zündende Idee gehabt, habe den guten Rhythmus seiner Mannschaft und die Dominanz im Spiel nicht brechen wollen, sagte er hinterher. So weit nachvollziehbar - zumindest auf den ersten Blick.