FC Bayern München: Uli Hoeneß kündigt Woltemade-Transfer an - und widerspricht damit FCB-Boss

Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach)

Bislang spielte Kevin Diks in den Niederlanden, in Italien und in Dänemark. Nun kommt dank Borussia Mönchengladbach auch Deutschland hinzu. Der indonesische Nationalspieler kommt ablösefrei vom FC Kopenhagen, wo er das Double feierte, an den Rhein. Sein Vertrag bei den "Fohlen" läuft bis 2030.