Verlässt Dayot Upamecano den FC Bayern München? Der Franzose äußert sich über die zähen Vertragsverhandlungen. FC Bayern Münchens Abwehrchef Dayot Upamecano hat die Frage nach seiner Zukunft erneut offen gelassen. "Ich habe einen guten Berater. Wir werden die richtige Entscheidung treffen. Ich konzentriere mich auf diese Saison und meine Ziele mit dem Verein und der Nationalmannschaft", sagte der Franzose der Zeitung "L'Équipe".

News zur WM-Qualifikation im Ticker Der Vertrag des 27-Jährigen läuft im Sommer aus, Upamecano wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

Bayern-Boss Freund: "Großes Ziel, mit Upa zu verlängern" "Ich habe immer gesagt, dass ich mich bei den Bayern wohlfühle. Ich habe einen tollen Trainer und tolle Teamkollegen", sagte Upamecano. Angesprochen auf das Interesse anderer Klubs meinte der Verteidiger: "Ich stehe bei den Bayern unter Vertrag. Ich fühle mich geehrt, wenn Vereine an mir interessiert sind."

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hatte zuletzt den Wunsch des Klubs unterstrichen, Upamecano langfristig zu binden. "Das ist ja kein Geheimnis, dass es unser großes Ziel ist, mit Upa zu verlängern. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass viele Vereine an Upa interessiert sind, weil er einfach richtig, richtig gut performt", sagte Freund am Freitag.

