FC Bayern München: Verletzt raus! FCB bangt um Davies - News und Transfergerüchte

+++ Update, 24. März, 06:30 Uhr: Verletzt raus! Bayern bangt um Davies +++ Der FC Bayern muss einen Ausfall von Alphonso Davies fürchten. Der Kapitän der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft verletzte sich im Spiel um Platz drei der CONCACAF-Nations-League gegen die USA, das sein Team auch ohne ihren Anführer in der Nacht auf Montag 2:1 (1:1) gewann. Davies ging früh im Spiel zu Boden und fasste sich ans rechte Bein. Er wurde in der zwölften Minute ausgewechselt und kam nach einer Behandlung an den Spielfeldrand zurück, allerdings mit einer Eispackung auf dem rechten Knie. Bereits im Halbfinale gegen Mexiko (0:2) hatte sich der Linksverteidiger eine kleinere Oberschenkelverletzung zugezogen, wurde aber rechtzeitig zum "kleinen Finale" für fit erklärt. Ohne den 24-Jährigen sicherten die Tore von Tani Oluwaseyi (27.) und Jonathan David (59.) den Kanadiern den prestigeträchtigen Erfolg über ihren Co-Gastgeber bei der WM 2026. Patrick Agyemang (35.) hatte für die USA zwischenzeitlich ausgeglichen.

+++ Update, 23. März, 16:10 Uhr: Bayern hat wohl Türkei-Talent auf dem Zettel +++ Der FC Bayern München scheint sich auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive auch in der Türkei umzuschauen. Wie die türkische Sportzeitung "Fanatik" berichtet, interessiert sich der Rekordmeister für Yusuf Akcicek von Fenerbahce Istanbul. Der 19-jährige Innenverteidiger kam in dieser Saison bereits zu fünf Einsätzen in der Süper Lig, drei im türkischen Pokal und sieben in der Europa League. Dabei gelangen ihm zwei Tore. Dem Bericht zufolge wollten die Bayern Akcicek zuletzt durch ein Team um Gürkan Karahan, den Koordinator Nachwuchsscouting, beobachten. Allerdings setzte Fenerbahce-Trainer Jose Mourinho das Talent beim 0:0 gegen Samsunspor nicht ein. Der gebürtige Istanbuler, in dieser Länderspielpause erstmals im Kader der A-Nationalmannschaft der Türkei dabei, steht noch bis 2028 bei "Fener" unter Vertrag. Auch Paris St. Germain, Manchester United, Tottenham Hotspur, OSC Lille und Olympique Marseille sollen sich für Akcicek interessieren.

+++ Update, 22. März, 17:05 Uhr: Neuer wohl noch wochenlang raus +++ Mindestens zwei Spiele wird der FC Bayern München noch ohne Stammkeeper Manuel Neuer auskommen müssen, wie die "Bild" berichtet. Demnach fehlt der Kapitän sicher gegen den FC St. Pauli und beim FC Augsburg, auch für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand am 8. April werde intern mit einem Ausfall gerechnet. Für das Rückspiel in Italien acht Tage später bestehe noch Hoffnung. Dazwischen steht das Heimspiel gegen Borussia Dortmund an. Wahrscheinlich wird bis zur Rückkehr des 38-Jährigen der im Winter neu verpflichtete Jonas Urbig seine Chance erhalten. Der 21-Jährige laboriert jedoch selbst aktuell an einer Fußverletzung, musste deshalb der U21-Auswahl des DFB absagen. Hier wird mit einer Rückkehr in der kommenden Woche gerechnet.

+++ Update, 22. März, 10:20 Uhr: Rückschlag für Neuer +++ Hiobsbotschaft für den FC Bayern. Manuel Neuer muss erneut eine Trainingspause einlegen. Das vermeldet der Rekordmeister am Samstag auf seiner Homepage. "Eine Reaktion in der Muskulatur der Wade" sei der Grund dafür. Neuer befand sich zuletzt im Aufbautraining, nachdem er sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hatte. Eigentlich sah alles danach aus, als könne der Torhüter schon am 29. März gegen den FC St. Pauli wieder zwischen den Pfosten stehen. Da ist jetzt fraglich. Laut "Bild" soll Neuer länger ausfallen. Eine konkrete Dauer wird nicht genannt. Besonders problematisch für die Münchner: Neuer-Ersatz Jonas Urbig zog sich im Training mit der DFB-U21 ebenfalls eine Fußverletzung zu und musste vorzeitig abreisen.

+++ Update, 21. März, 09:55 Uhr: Droht die Upamecano-Verlängerung zu platzen? +++ Nachdem der FC Bayern mit Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala und zuletzt auch mit Joshua Kimmich verlängert hat, laufen die Personal-Planungen an der Säbener Straße weiter. Der Vertrag mit Abwehrboss Dayot Upamecano soll auch vorzeitig verlängert werden. Im Gespräch mit der "Sport Bild" Anfang März zeigte sich Bayern-Sportdirektor Christoph Freund in der Personalie zuversichtlich: "Upa weiß, dass wir unbedingt mit ihm verlängern wollen. Wir haben sehr gute Gespräche mit ihm geführt. Wir würden gerne zeitnah mit ihm verlängern." Nun droht der Vertragspoker aber zur Hängepartie zu werden - wie bereits bei Davies und Kimmich. Laut der "Bild" liegen beide Seiten mit Blick auf das Gehalt noch ein gutes Stück auseinander. Das Bayern-Angebot für Upamecano soll bei 16 Millionen Euro liegen, inklusive Bonuszahlungen. Eine Summe, die dem 26-jährigen anscheinend nicht reicht. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Der französische Nationalspieler hat die Vertragsangebote für Davies und Co. wahrgenommen. Der Kanadier soll in München 15 Millionen Euro fix plus weitere fünf Millionen in möglichen Bonuszahlungen erhalten. Ein Handgeld von 20 Millionen Euro soll ebenfalls geflossen sein. Die Gehälter von Kimmich, Neuer und Musiala sollen alle jenseits der 20 Millionen Euro pro Jahr liegen.

+++ Update, 21. März, 08:59 Uhr: Davies spricht über schwere Zeit +++ Die Gespräche für eine Vertragsverlängerung zwischen dem FC Bayern München und Alphonso Davies zogen sich lange. Erst im Februar konnten sich beide Seiten einigen: Der Kanadier verlängert bis 2030 beim deutschen Rekordmeister Eine Zeit, die auch Davies belastete. Im Gespräch mit "One Soccer" spricht der 24-jährige über diese Phase: "Ich war physisch und mental erschöpft." Aus diesem Grund sagte der Linksverteidiger auch die Länderspiele im vergangenen November ab. Seine unklare Zukunft auf Vereinsebene habe ihn zu stark beschäftigt: "Ich hatte das Gefühl nicht bei 100 Prozent zu sein, wenn ich zum Nationalteam kommen würde." Weiterführend verrät der Nationalmannschafts-Kapitän: "Das war immer in meinem Kopf. Ich habe immer daran gedacht." Auch die anhaltenden Gerüchte mit Real Madrid hat der Champions-League-Sieger von 2020 hautnah mitbekommen: "Natürlich versuchst du nichts zu lesen. Aber heutzutage ist es schwer, einfach das Handy auszumachen und sich zu fokussieren. Da sind all die großen Klubs. Du versuchst natürlich, nicht darüber nachzudenken, aber deine Gedanken kreisen. Ich musste sie beiseite schieben, den Fußball vergessen und den Kopf freibekommen."

+++ Update, 20. März, 10:05 Uhr: Schnappt Real Madrid den Bayern Nico Williams weg? +++ Bei Real Madrid läuft der Vertrag von Vinicius Junior im Juni 2027 aus. Berichten der spanischen "Sport" zur Folge beschäftigen sich die Königlichen bereits mit einem Nachfolger. Bei keiner Einigung über einen weiteren Vertrag könnte Nico Williams bei den "Los Blancos" auf der Transferliste auftauchen. Ein Name, der auch in München regelmäßig aufgekommen ist, wenn neue Transfers für die Flügel-Position beim FC Bayern besprochen wurden. Der Vertrag des 22-jährigen ist bei Athletic Bilbao ebenfalls bis 2027 datiert. Derzeitig wird sein Marktwert dem Portal "transfermarkt.de" zur Folge auf 70 Millionen Euro taxiert, zudem halten sich Gerüchte um eine Ausstiegsklausel im Sommer. Vini Jr. wird wiederholt mit Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Real Madrid sei laut der "Sport" ab 250 Millionen Euro gesprächsbereit, den Brasilianer bereits im Sommer ziehen zu lassen.

+++ Update, 20. März, 06:41 Uhr: Pepe mahnt zu Geduld bei Palhinha +++ Joao Palhinha ist beim FC Bayern München noch nicht angekommen. Der Portugiese, der rund 50 Millionen Euro Ablöse gekostet hat, glänzt bisher nur selten. Ein ehemaliger Mitspieler setzt sich nun für den Neuzugang des FC Fulham ein: Innenverteidiger Pepe. Zur "Sport Bild" sagte er: "Ich würde allen Beteiligten raten, viel Geduld zu haben. Ich weiß aus unserer gemeinsamen Zeit, dass Joao viel Qualität mitbringt und ich bin mir sicher, dass er den Bayern spätestens in der nächsten Saison viel geben wird. Denn er kämpft unfassbar für seine Mannschaft." Einen Grund für die bisher ausbaufähigen Leistungen sieht der Europameister von 2016 auch: "Jetzt, wo Joao in München ist, ist es für ihn eine große Veränderung im Vergleich zu seiner Etappe in Fulham. Da ist es normal, dass er ein Jahr zur Anpassung und Eingewöhnung braucht." Pepe und Palhinha standen in 14 Länderspielen für Portugal gemeinsam auf dem Platz.

+++ Update, 19. März, 07:23 Uhr: Müller-Wohlfahrt kritisiert FC Bayern scharf +++ Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt war lange Jahre Teamarzt des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft. In einem Interview kritisierte er seinen ehemaligen Klub nun scharf. Der FC Bayern sei "keine Familie mehr, sondern ein Großunternehmen geworden. Die Spieler rangieren auf einer Werteskala je nach Ablösesumme", sagte der Mediziner dem "merkur". Das Motto der Münchner "Mia San Mia" sei nur noch Schall und Rauch. "Wenn ich an 'Mia san Mia' denke, erinnere ich mich vor allem an die Zeiten unter Ottmar Hitzfeld und Jupp Heynckes. Große Trainer, große Erfolge – wohl einmalig." "Mull" verfolgt den Klub immer noch. "Ich bin stiller Beobachter", verrät der 82-Jährige.

+++ Update, 18. März, 22:55 Uhr: So viel soll Kimmich jetzt bekommen +++ Nach monatelangen Verhandlungen kam es zuletzt zur Einigung zwischen Joshua Kimmich und dem FC Bayern. Der Nationalspieler hat seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Doch wie viel Geld kassiert der 30-Jährige für seine Unterschrift? Wie die "Sport Bild" berichtet, bekommt er anders als Alphonso Davies kein Handgeld. In dem Punkt soll sich Kimmich kooperativ gezeigt haben. Da auch Davies' Vertrag im Sommer auslief, bekam der Abwehrmann bei seiner Vertragsverlängerung angeblich ein Handgeld in Höhe von 22 Millionen Euro. Kimmich habe laut dem Bericht aber auch kein Handgeld gefordert. Dafür erwies er sich in Sachen Gehalt als hartnäckiger Verhandlungspartner. Eigentlich wollten die Bayern seine Bezüge in Höhe von 20 Millionen Euro pro Jahr senken. In den finalen Zügen der Verhandlungen, als es um konkrete Zahlen ging, soll sich Kimmich durchgesetzt haben und demnach weiterhin so viel verdienen wie zuvor. Eine weitere Forderung, die er sich angeblich zusichern ließ: Dass die Bayern langfristig mit Trainer Vincent Kompany planen.

+++ Update, 18. März, 13:15 Uhr: Trainingseinstieg für Aleksandar Pavlovic naht +++ Wie die "Bild" berichtet, soll Aleksandar Pavlovic nach seinem Ausfall wegen Pfeifferschen Drüsenfiebers langsam wieder aufgebaut werden. Der FC Bayern München will seinen Mittelfeldspieler in der Länderspielpause durch leichtes Training wieder eingliedern. Der erkrankte deutsche Nationalspieler fehlt dem deutschen Rekordmeister bereits seit drei Wochen. Vor seiner Erkrankung war Pavlovic auf der Doppelsechs gesetzt. Wann der 20-jährige wieder eine ernsthafte Option für Trainer Vincent Kompany wird, bleibt abzuwarten.

+++ Update, 18. März, 08:32 Uhr: Lahm voll des Lobes für Leon Goretzka +++ Ex-Nationalmannschaftskapitän Philipp Lahm lobt DFB-Rückkehrer Leon Goretzka in höchsten Tönen. Trotz einer schwierigen Phase beim FC Bayern München hat Goretzka stets "Leidenschaft und vollen Einsatz" gezeigt, sagte Lahm am Rande des Beckenbauer-Cups. "Er ist ein Spieler, der sehr viel Erfahrung hat", ergänzte der frühere Münchner. Auch von einigen Rückschlägen habe sich Goretzka, der im Sommer als Verkaufskandidat bei den Bayern gegolten hatte und nun nach 16 Monaten ins DFB-Team zurückkehrt, "nicht abbringen lassen".

+++ Update, 17. März, 10:16 Uhr: Vincent Kompany gibt Nicht-Nationalspielern eine Woche Urlaub +++ Angesichts der derzeitigen Länderspielpause und der anstrengenden Zeit danach hat sich Bayern-Trainer Vincent Kompany zu einer ungewöhnlichen Maßnahme entschieden. Der Belgier hat allen Spielern, die nicht zu ihren Nationalmannschaften reisen, eine Woche Urlaub gegeben. In dieser Woche ist beim Rekordmeister kein Teamtraining angesetzt. Einen entsprechenden Bericht der "Bild" bestätigte ein Sprecher des Vereins. Demnach müssen die Nicht-Nationalspieler erst wieder am Montag nächster Woche zum Training erscheinen. Für die Bayern stehen im April und Mai die entscheidenden Spiele in der Bundesliga und Champions League an. Im Juni folgt die erstmals mit 32 Mannschaften ausgetragene Klub-WM in den USA.

+++ Update, 14. März, 23:20 Uhr: Vertragswende bei Bayern-Star? +++ Der Vertrag von Abwehrspieler Eric Dier beim FC Bayern läuft im kommenden Sommer aus. Bislang schien eine Verlängerung des Briten keine Option, doch das könnte sich ändern. Laut "Sky" haben die soliden Leistungen des Innenverteidigers sowie seine Beliebtheit innerhalb der Kabine und sein Ansehen als Führungsspieler in den zurückliegenden Wochen dazu geführt, dass die Verantwortlichen beim FCB nun doch über ein neues Arbeitspapier nachdenken. Dier selbst fühlt sich beim Rekordmeister sehr wohl und würde gerne bleiben - und das nicht nur wegen Kumpel Harry Kane. Auch Beschwerden ob seines Daseins als Reservist äußerte der 31-Jährige nicht, spielte stattdessen souverän, wenn er gebraucht wurde. "Es gibt mit Thomas (Müller) einen ganz besonderen Spieler. Es gibt mit Leroy (Sane) einen besonderen Spieler. Und es gibt auch mit Eric Dier einen Spieler, der sich über seine Leistungen absolut empfohlen hat, darüber nachzudenken, wie die Zukunft aussehen kann", deutete Sportvorstand Max Eberl auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin dementsprechende Überlegungen an.