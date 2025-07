Doch die restlichen 80 Minuten erzählten eine andere Geschichte mit vielen Fragezeichen in den Kapiteln. Schweden gewann mit 4:1. Und bremst damit den Optimismus der DFB-Elf weiter aus.

Hätte das Schiedsrichter-Gespann nach dem Treffer abgepfiffen, wäre die deutsche Auswahl zurecht mit viel Selbstvertrauen in die K.o.-Phase der EM eingezogen. Endlich zeigten sie Stabilität in der Verteidigung, spielten mutig nach vorne und dominierten ein auf dem Papier starkes schwedisches Team.

Wie diese Spielweise aussehen kann, zeigten die deutschen Frauen in den ersten zehn Minuten gegen Schweden. Die DFB-Elf kombinierte sich mehrfach vor das Tor der Schweden, stellte die Abwehr vor viele Probleme und ging verdient durch Jule Brand früh in Führung.

Die DFB-Frauen stehen im Viertelfinale. Daran ändert auch die klare Niederlage gegen Schweden nichts. In der K.o.-Phase muss die deutsche Auswahl allerdings endlich die PS auf die Straße bringen. Ein Kommentar.

Das Wichtigste in Kürze

DFB-Frauen: Fehler häufen sich

Spätestens mit dem Ausgleichstreffer in der zwölften Minute gerieten die deutschen Frauen ins Wanken. Die Abwehr wackelte erneut, im Aufbauspiel häuften sich Fehler, der Spielwitz hatte keine Pointe mehr übrig. Auch Torhüterin Ann-Katrin Berger strahlte keine Sicherheit aus.

Der Platzverweis gegen Carlotta Wamser in der 31. Minute ließ jegliche Hoffnungen auf einen Turnaround erliegen. Die Schwedinnen spielten die Partie souverän zu Ende, schalteten im zweiten Durchgang ein paar Gänge zurück und schonten Schlüsselspielerinnen.

Denn die K.o.-Phase steht an. Eine K.o.-Phase, in der die Deutschen dringend in das Turnier finden müssen. Ansonsten dürfte der Traum von einem Titel bald vorbei sein.