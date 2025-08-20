Anzeige

FC Bayern: Harry Kane mahnte Bosse für Kaderplanung an Thomas Müller, Mathys Tel, Leroy Sane, Kingsley Coman - und jetzt offenbar Wanner. Der deutsche Branchenprimus lässt damit den fünften Offensivspieler dieser Transferperiode ziehen. Auf der Zugangsseite steht bisher nur Ex-Liverpool-Star Luis Diaz. Der Kolumbianer ist zwar eine direkte Verstärkung für den linken Flügel, dahinter wird es in der Breite aber immer dünner - das Offensivarsenal ist alarmierend auf Kante genäht. Was sich die Münchner Kaderplaner mit derartigen Maßnahmen keine zwei Wochen vor dem Deadline Day denken, ist nur schwer nachvollziehbar. Zuvor stellte sich bereits die Frage, wie man Kingsley Coman ohne direkten Ersatz nach Saudi-Arabien ziehen lassen konnte. Kurz nach der Verkündung sollte dann auch noch der seit Wochen angestrebte Wechsel von Shootingstar Nick Woltemade endgültig platzen.

Nach gutem Start ins Transferfenster mit den frühen ablösefreien Deals um die Nationalspieler Jonathan Tah und Tom Bischof droht den Bayern kurz vor Bundesliga-Start ein unnötig herbeigeführtes Fiasko. Das Risiko mit derart rarem Personal ist gewaltig. Und die Frage ist, warum? Was, wenn sich erneut Schlüsselspieler im Angriff langfristig verletzten? So wie es bei Jamal Musiala der Fall ist? Was passiert, wenn Michael Olise, Harry Kane oder Diaz ausfallen? Oder in ein Formloch fallen, aber mangels Ersatz durchspielen müssen? Und hier spricht man nicht nur von den Auswirkungen auf die titelentscheidenden Wochen ab April, sondern die Folgen auf das Tagesgeschäft ab sofort. Die Strategie in der Kaderplanung der Bayern wirkt dieser Tage grob fahrlässig, die qualitative Dichte und Breite im Kader ist, Stand jetzt, keinesfalls eines europäischen Schwergewichts angemessen. Und dies beunruhigt mittlerweile auch die Bayern-Stars. So hat Stürmerstar Kane ebenjenen fragwürdigen Kurs in der Mannschaftszusammenstellung nach dem Supercup-Erfolg medial angezweifelt und seine Hoffnung auf Verstärkungen überdeutlich ausgedrückt. Die Zeit dafür wird immer knapper.

Serge Gnabry rückt nach Abgängen wieder in den Fokus Uli Hoeneß betonte nicht einmal 24 Stunden vor der Verkündung des angeblichen Wanner-Abschieds, dass er noch auf Transfers hoffe, um die Kaderbreite zu verbessern. Der Ehrenpräsident grenzte seinen Rat aber auch direkt ein: "Ich würde sehr dafür plädieren, den Kader noch aufzufüllen mit einem Leihspieler, der bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag genommen wird“, so der 73-Jährige gegenüber der "Süddeutschen Zeitung". Wie schwierig sich der hoeneß'sche Ansatz gestaltet, zeigt die Personalie Christopher Nkunku eindrucksvoll. Auch beim Chelsea-Star droht der FCB wahrscheinlich mit seinem Leih-Ansinnen eine erneute Pleite zu erfahren. Und in den letzten Tagen des Transferfensters werden andere Spieler von Bayern-Format gewiss nicht leichter zu verpflichten sein. So oder so wird der Erwartungsdruck für die aktuell noch im Kader verfügbaren Offensivspieler aus der zweiten Reihe damit größer. An der Spitze steht dabei Serge Gnabry. Nur düster erinnert man sich noch an den früher als "König von London" gefeierten Spieler, der im Oktober 2019 beim Gastspiel in der Champions League bei den Tottenham Hotspur beim historischen 7:2 gleich vier Treffer erzielte. In den Folgejahren kam der mittlerweile 30-Jährige immer seltener an seine Topform heran. Mehr noch. Zuletzt war er lediglich Rotationsspieler, wenn alle Stammkräfte fit waren und ließ bei Gelegenheiten von Beginn an immer häufiger Effizienz und Torgefahr vermissen. Gnabry wird in seinem letzten Vertragsjahr zeigen müssen, ob er nach wie vor das erforderliche Niveau für den FC Bayern erreichen kann.

