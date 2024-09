FC Bayern München: "Vorsichtsmaßnahme" - Eberl erklärt kurzfristigen Neuer-Ausfall in Bremen

Anzeige

Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer droht nach seiner Einsatzpause in Bremen offenbar keine längere Ausfallzeit.

"Es ist nichts Schlimmes. Er hat heute minimal was gespürt", sagte Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl über Manuel Neuer, man habe kein Risiko eingehen wollen: "Wenn da vorne was reißt, und er fällt acht, neun Wochen aus, dann schaust du in die Röhre."

Im Topspiel am kommenden Samstag gegen Meister Bayer Leverkusen soll der 38-Jährige aller Voraussicht nach ins Tor zurückkehren. "Ich bin kein Arzt, aber das sagt mir jeder", sagte Eberl nach dem 5:0 (2:0).

Neuer hatte sich im Weserstadion zunächst warmgemacht - wurde dann aber doch von Sven Ulreich ersetzt. Die Nummer eins der Münchner plagten zuletzt Oberschenkelprobleme.

Beim 9:2 in der Champions League gegen Dinamo Zagreb war er schon zur Halbzeitpause ausgewechselt worden.