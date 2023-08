FC Bayern München: Vorstellung von Harry Kane im Liveticker

Anzeige Nach dem unglücklichen Debüt im Supercup stellt der FC Bayern Superstar-Neuzugang Harry Kane offiziell vor. ran ist im Liveticker dabei. So hat sich Harry Kane sein Debüt beim FC Bayern ganz bestimmt nicht vorgestellt. 0:3-Pleite gegen RB Leipzig im Supercup, nur drei Ballkontakte nach seiner Einwechslung. Für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft und seinen neuen Arbeitgeber gilt es, den unglücklichen Start abzuhacken - und positive Schlagzeilen zu schreiben. Um den Star-Stürmer Medien und Öffentlichkeit zu präsentieren, veranstaltet der FC Bayern eine Vorstellungs-Pressekonferenz. ran ist ab 13 Uhr im Liveticker dabei.

Anzeige

+++ 13:37 Uhr: Kane spricht über seine Leaderrolle +++ "Es ist meine Personalität, wie ich als Mensch bin. Ich versuche, die Mitspieler mitzuziehen. Ich habe viel mit Thomas Tuchel gesprochen. Es war ein Grund, warum er mich wollte. Wir haben das Ziel, viel zu erreichen." Dafür braucht es allerdings noch ein wenig Zeit: "Ich muss das Team kennenlernen und werde ich selbst sein. Ich glaube, dass ich dann ein Führungsspieler sein werde."

+++ 13:36 Uhr: München als neue Heimat +++ "Ich hatte noch nicht viel Zeit, mich umzuschauen. Morgen haben wir frei, die Zeit werde ich mit der Familie nutzen. Ich werde sicher die Zeit finden, die Stadt und die Leute kennenzulernen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 13:35 Uhr: Tolle Begrüßung durch die Fans +++ "Es war fantastisch, diese Begrüßung wahrzunehmen, wie die Fans meinen Namen gerufen haben und mich mit Applaus begrüßt haben", freut sich der Stürmer. "Leider lief das Spiel nicht so gut. Es war unglücklich, dass der Gegner den Elfmeter bekommen hat. Es liegt eine lange Saison vor uns. Ich freue mich, jetzt zu trainieren und das Team kennenzulernen. Danke an alle Fans und den FC Bayern für diese tolle Begrüßung."

+++ 13:34 Uhr: Hohe Ablösesumme als Druck? +++ Spürt Kane ob seiner hohen Ablösesumme einen besonderen Druck? "Ich fühle die Verantwortung, es ist viel Geld. Ich versuche es zurückzuzahlen. Ich werde das Beste auf dem Platz geben. Bayern hat das Geld bezahlt, um große Erfolge zu feiern, das will ich auch.“

Anzeige

Anzeige +++ 13:33 Uhr: Datum auf den Fußballschuhen +++ Auf den Schuhen von Harry Kane war bei seinem Bayern-Debüt im Supercup ein Datum abgedruckt. Die Bedeutung will der Brite aber noch nicht verraten.

+++ 13:31 Uhr: Das bedeutet der Wechsel für Kanes Familie +++ Mit Kane ziehen auch dessen schwangere Ehefrau und die drei gemeinsamen Kinder nach München. Für die Familie eine große Umstellung. "Vor zwei Tagen waren wir noch in London - die Kinder wissen noch nicht so richtig, was passiert. Für sie fühlt es sich ein bisschen wie Urlaub an. Ich werde es ihnen erklären. Sie werden auch hier alles aufsaugen. Meine Frau hat mich immer unterstützt, pusht mich - sie will, dass ich glücklich bin. Deshalb haben wir diese Entscheidung gemeinsam getroffen.“

+++ 13:30 Uhr: Erste Auslandserfahrung für Kane +++ Der Wechsel in die Bundesliga ist die erste Auslandserfahrung für den Kapitän der Three Lions. Eine Erfahrung, die er unbedingt wollte. "Ich wollte niemals meine Karriere beenden, ohne eine andere Liga und Kultur kennengelernt zu haben. Thomas Tuchel war auch ein wichtiger Part - er hat eine gute Vision mit mir und dem Team. Meine Familie hat mich bei allem unterstützt, stand immer hinter mir. Wir müssen einige Dinge erledigen, bekommen bald ja auch noch ein Kind. Ich freue mich sehr, wenn am Freitag die Bundesliga beginnt.“

+++ 13:28 Uhr: So verlief die erste Kane-Begegnung mit Müller +++ Begegnungen mit Bayern-Ikone Thomas Müller sind häufig speziell - so auch für Neuzugang Kane. "Ich habe Thomas gestern kennengelernt. Er ist voller Energie. Er hat mich schon um eine Golfrunde gefragt, das werden wir bald machen. Er ist ein Leader, einer der größten Anführer in diesem Team. Ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuspielen.“

Anzeige

+++ 13:26 Uhr: Wie enttäuscht sind die Bayern nach dem Supercup? +++ "Gestern waren wir alle enttäuscht. Wir wollten natürlich, dass Harry hier einen erfolgreicheren Start hat. Das Gute ist, dass wir nächste Woche wieder spielen. Es wird in Bremen ein schweres Spiel, aber ich bin zuversichtlich, dass wir dort die Kurve kriegen", so Dreesen.

Anzeige

+++ 13:25 Uhr: Sind 100 Millionen jetzt normal? +++ Mit der dreistelligen Summe stößt der FC Bayern in neue Spähren vor. Sind derartige Summen nun auch für den Rekordmeister normal? "Die 100 Millionen sind nicht das 'new normal'. Die DNA des FC Bayern ist, dass wir groß investieren, wenn wir von etwas überzeugt sind. Es ist ein angemessener Betrag, den wir ausgegeben haben", so Dreesen weiter.

Anzeige

+++ 13:23 Uhr: Wie gut kann Kane Deutsch? +++ "Servus‘ ist ein Wort. Natürlich versuche ich, die deutsche Sprache so schnell wie möglich zu lernen. Ich will auch die Kultur aufsaugen. Ich werde mehrmals Deutschunterricht in der Woche haben – es ist eine schwierige Sprache, aber ich will es lernen, um mich gut zu integrieren", erläutert Kane seine guten Vorsätze.

Anzeige

+++ 13:22 Uhr: Dreesen: So waren die Verhandlungen mit Tottenhams Daniel Levy +++ "Es waren anstrengende Verhandlungen. Daniel weiß, was er will, ist aber auch ein sehr höflicher Mensch. Ich habe ihm versprochen, dass ich ihm ein Dinner schulde in London - das werde ich auch einlösen", erläutert der Bayern-Boss

Anzeige +++ 13:20 Uhr: Hatte die Pleite gegen Bayern 2019 Einfluss? +++ In der Champions League setzte es im Jahr 2019 eine bittere 2:7-Pleite für Tottenham gegen die Bayern. Einfluss auf seine Wechsel-Entscheidung hatte die Niederlage laut Kane aber nicht. "Es war klar, dass es eine schwierige Entscheidung wird. Ich war 19 Jahre bei Tottenham, der Club ist Teil meines Herzens. Ich hatte das Gefühl, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Ich will Titel gewinnen. Als Bayern mich kontaktiert hat, wusste ich, dass ich das machen will."

+++ 13:19 Uhr: Wie geht Kane mit der Erwartungshaltung um? +++ "Ich versuche einfach, hier so schnell wie möglich anzukommen und dem Team so gut wie möglich zu helfen. Ich bin erst seit zwei Tagen hier. Das Team hat tolle Spieler – jetzt müssen wir schauen, dass wir schnell zusammenfinden", so der Stürmer. Und weiter: "Ich werde alles geben, um dem Team mit Toren zu helfen. Aber mein Spiel ist nicht nur Tore schießen."

+++ 13:17 Uhr: Wertet Kane die Bundesliga auf? +++ "Wir sind stolz darauf, dass wir zusammengekommen sind und dass Harry sich für uns entschieden hat. Das zeigt, dass er uns Titel und internationale Wettbewerbsfähigkeit zutraut. Der Bundesliga tun internationale Stars gut, ich würde mir wünschen, dass andere Teams uns folgen", äußert Dreesen seine Hoffnung.

+++ 13:16 Uhr: CL-Finale in London als Ziel? +++ Das Champions-League-Finale der Saison 2024 steigt im Londoner Wembleystadion. Für Kane "noch weit weg. Aber dass das Champions League-Finale in London steigt, ist eine tolle Sache. Natürlich bin ich auch hier, um die Champions League mit diesem Team zu gewinnen. Die Aussicht, in London die Champions League zu gewinnen, ist natürlich schön - aber es ist ein extrem langer weg.“

+++ 13:14 Uhr: Gibt es weitere Transfers? +++ "Ob und was wir in diesem Transferfenster noch machen, werden wir sehen", bleibt Dreesen vage.

+++ 13:12 Uhr: Deutscher vs. englischer Fußball +++ "Ich habe mein ganzes Leben in England in der Premier League verbracht. Ich muss mich an die neue Liga und das neue Team anpassen", erklärt der Stürmer. Laut Kane gibt es "einige tolle Teams in der Liga. Es erwarten alle, dass Bayern Meister wird. Aber die Gegner werden immer besser. Für mich ist es eine tolle Möglichkeit. Ich versuche mich, schnellstmöglich anzupassen."

+++ 13:09 Uhr: Dreesen: Keine Zweifel an Kane +++ Gab es während des Verhandlungsprozesses Zweifel? "Wir haben nie gezweifelt an Harry, er hat immer zu seinem Wort gestanden. Natürlich sind so ein Prozess und solche Verhandlungen nicht ganz einfach. Insofern hat es etwas gedauert", so Dreesen.

+++ 13:08 Uhr: Wie erlebte Kane die vergangenen Tage? +++ "Es waren intensive Tage, für mich ist es mein erster großer Transfer. Ich bin einfach nur froh, dass ich hier bin", erläutert der 30-Jährige. Warme Worte für seinen Ex-Klub hat er natürlich trotzdem übrig: "Ich wünsche Tottenham nur das Beste, auch Daniel Levy."

+++ 13:07 Uhr: Darum verließ Kane Tottenham? +++ "Ich wollte mich immer weiterentwickeln und meine Limits erreichen. Ich will in der Champions League und jedes Jahr um Titel spielen. Deswegen bin ich zum FC Bayern gekommen, es ist einer der größten Clubs der Welt, der mir die Möglichkeit dazu gibt", so der Stürmer.

+++ 13:06 Uhr: Dreesen erläutert Transfer-Prozess +++ "Es war ein langer Prozess, wir haben Geduld gebraucht", erklärt Dreesen. "Ich freue mich sehr, dass Harry hier ist. Ich hätte mir natürlich einen besseren Auftakt für ihn gestern gewünscht. Aber wer die Fans im Stadion, die Stadt oder auch die Leute Freitagnacht an der Säbener Straße erlebt hat, der weiß, München und der FC Bayern freut sich riesig auf Harry."

+++ 13:05 Uhr: Die ersten Worte von Kane +++ "Magisch" - So beschreibt Harry Kane seine Ankunft in München. "Es war eine fantastische Erfahrung. Es ist viel passiert, viele neue Gesichter. Die Begrüßung, die meine Familie und ich gespürt haben, war fantastisch, besonders gestern Abend beim Spiel. Ich bin glücklich, hier zu sein und will anfangen, zu arbeiten."

+++ 13:00 Uhr: Es geht los +++ Die Journalisten warten gespannt im Medienraum. Nun haben auch Kane und Dreesen Platz genommen. Die Pressekonferenz kann losgehen.