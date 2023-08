FC Bayern München: Vorstellung von Harry Kane - seine wichtigsten Aussagen

Anzeige Nach dem unglücklichen Debüt im Supercup stellt der FC Bayern Harry Kane offiziell in einer Pressekonferenz vor. ran fasst die Aussagen des Star-Stürmers zusammen. So hat sich Harry Kane sein Debüt beim FC Bayern ganz bestimmt nicht vorgestellt. 0:3-Pleite gegen RB Leipzig im Supercup, nur drei Ballkontakte nach seiner Einwechslung. Nach dem unglücklichen Auftakt will man beim Rekordmeister wieder positive Schlagzeilen schreiben. So haben die Bayern ihrem Superstar-Neuzugang in einer Pressekonferenz in der Allianz Arena offiziell vorgestellt. Neben Kane stellte sich dabei auch Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen den Fragen der anwesenden Journalisten. ran fasst die wichtigsten Aussagen der beiden zusammen.

Harry Kane über...

... die ersten Momente bei Bayern "Es war eine fantastische Erfahrung. Es ist viel passiert, viele neue Gesichter. Die Begrüßung, die meine Familie und ich gespürt haben, war magisch, besonders gestern Abend beim Spiel. Ich bin glücklich, hier zu sein und will anfangen, zu arbeiten."

... die vergangenen Tage "Es waren intensive Tage, für mich ist es mein erster großer Transfer. Ich bin einfach nur froh, dass ich hier bin. Ich wünsche Tottenham nur das Beste, auch Daniel Levy."

... die Begrüßung durch die Fans "Es war fantastisch, diese Begrüßung wahrzunehmen, wie die Fans meinen Namen gerufen haben und mich mit Applaus begrüßt haben. Leider lief das Spiel nicht so gut. Es war unglücklich, dass der Gegner den Elfmeter bekommen hat. Es liegt eine lange Saison vor uns. Ich freue mich, jetzt zu trainieren und das Team kennenzulernen. Danke an alle Fans und den FC Bayern für diese tolle Begrüßung."

... den Abschied aus London "Ich habe dem Team eine Nachricht geschrieben und werde in den kommenden Wochen sicher auch nochmal die Möglichkeit haben, mich persönlich zu verabschieden.“

... seine Entscheidungsfindung "Es war klar, dass es eine schwierige Entscheidung wird. Ich war 19 Jahre bei Tottenham, der Club ist Teil meines Herzens. Ich hatte das Gefühl, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Ich will Titel gewinnen. Als Bayern mich kontaktiert hat, wusste ich, dass ich das machen will."

... die Gründe für seinen Wechsel "Ich wollte mich immer weiterentwickeln und meine Limits erreichen. Ich will in der Champions League und jedes Jahr um Titel spielen. Deswegen bin ich zum FC Bayern gekommen, es ist einer der größten Clubs der Welt, der mir die Möglichkeit dazu gibt."

... seinen Titelhunger "Bayern hat die Meisterschaft sehr oft in Folge gewonnen. Mein Ziel ist es, jeden Titel zu gewinnen. Das ist auch die Erwartung des FC Bayern. Ich versuche zu helfen, das möglich zu machen. Wir nehmen nichts für selbstverständlich. Ich versuche, das Team voranzubringen und möglichst viele Titel zu gewinnen."

... seine hohe Ablösesumme "Ich fühle die Verantwortung, es ist viel Geld. Ich versuche es zurückzuzahlen. Ich werde das Beste auf dem Platz geben. Bayern hat das Geld bezahlt, um große Erfolge zu feiern, das will ich auch.“

... die Erwartungshaltung an ihn "Ich versuche einfach, hier so schnell wie möglich anzukommen und dem Team so gut wie möglich zu helfen. Ich bin erst seit zwei Tagen hier. Das Team hat tolle Spieler – jetzt müssen wir schauen, dass wir schnell zusammenfinden. Ich werde alles geben, um dem Team mit Toren zu helfen. Aber mein Spiel ist nicht nur Tore schießen."

... seine Leaderrolle "Es ist meine Personalität, wie ich als Mensch bin. Ich versuche, die Mitspieler mitzuziehen. Ich habe viel mit Thomas Tuchel gesprochen. Es war ein Grund, warum er mich wollte. Wir haben das Ziel, viel zu erreichen. Ich muss das Team kennenlernen und werde ich selbst sein. Ich glaube, dass ich dann ein Führungsspieler sein werde."

... seine erste Auslandserfahrung "Ich wollte niemals meine Karriere beenden, ohne eine andere Liga und Kultur kennengelernt zu haben. Thomas Tuchel war auch ein wichtiger Part - er hat eine gute Vision mit mir und dem Team. Meine Familie hat mich bei allem unterstützt, stand immer hinter mir. Wir müssen einige Dinge erledigen, bekommen bald ja auch noch ein Kind. Ich freue mich sehr, wenn am Freitag die Bundesliga beginnt.“

... die erste Begegnung mit Thomas Müller "Ich habe Thomas gestern kennengelernt. Er ist voller Energie. Er hat mich schon um eine Golfrunde gefragt, das werden wir bald machen. Er ist ein Leader, einer der größten Anführer in diesem Team. Ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuspielen.“

... München als neue Heimat "Ich hatte noch nicht viel Zeit, mich umzuschauen. Morgen haben wir frei, die Zeit werde ich mit der Familie nutzen. Ich werde sicher die Zeit finden, die Stadt und die Leute kennenzulernen. Die Erfahrung, ein neues Land, eine neue Liga kennenzulernen, war wichtig für mich. Ich hoffe, dass es mich weiterbringt. Es gibt viele Gründe, warum ich hier bin.“

... seine Deutschkenntnisse "Servus‘ ist ein Wort. Natürlich versuche ich, die deutsche Sprache so schnell wie möglich zu lernen. Ich will auch die Kultur aufsaugen. Ich werde mehrmals Deutschunterricht in der Woche haben – es ist eine schwierige Sprache, aber ich will es lernen, um mich gut zu integrieren."

... deutschen vs. englischen Fußball "Ich habe mein ganzes Leben in England in der Premier League verbracht. Ich muss mich an die neue Liga und das neue Team anpassen", erklärt der Stürmer. Laut Kane gibt es "einige tolle Teams in der Liga. Es erwarten alle, dass Bayern Meister wird. Aber die Gegner werden immer besser. Für mich ist es eine tolle Möglichkeit. Ich versuche mich, schnellstmöglich anzupassen."

... das Champions-League-Finale 2024 in London "Das ist noch weit weg. Aber dass das Champions League-Finale in London steigt, ist eine tolle Sache. Natürlich bin ich auch hier, um die Champions League mit diesem Team zu gewinnen. Die Aussicht, in London die Champions League zu gewinnen, ist natürlich schön - aber es ist ein extrem langer weg.“

... die Bedeutung des Wechsels für seine Familie "Vor zwei Tagen waren wir noch in London - die Kinder wissen noch nicht so richtig, was passiert. Für sie fühlt es sich ein bisschen wie Urlaub an. Ich werde es ihnen erklären. Sie werden auch hier alles aufsaugen. Meine Frau hat mich immer unterstützt, pusht mich - sie will, dass ich glücklich bin. Deshalb haben wir diese Entscheidung gemeinsam getroffen.“

... die Geburt seines Kindes Beim Ehepaar Kane steht die Geburt des vierten Kindes an. Der Stürmer sagt dazu: "In den nächsten Wochen werden wir die Entscheidungen treffen. Meine Familie ist komplett hier - ich wollte, dass ich diese Erfahrung mit ihnen teilen kann. Als ich eingewechselt wurde und sie die Reaktionen der Fans gesehen haben, waren sie stolz, was ich in meiner Karriere erreicht habe."

Fußball, 1. Bundesliga, 20230813, Vorstellung Harry Kane FC Bayern München. Im Bild Harry KANE (FC Bayern München, 9) und Vorstandsvorsitzender FC Bayern München AG Jan-Christian DREESEN präsentieren Trikot. München Allianz Arena Bayern Deutschland *** Soccer, 1 Bundesliga, 20230813, presentation Harry Kane FC Bayern München In the picture Harry KANE FC Bayern München, 9 and Chairman of the Board FC Bayern München AG Jan Christian DREESEN present jersey Munich Allianz Arena Bayern Germany Copyright: Passion2Press MarkusxFischerx © Passion2Press

Jan-Christian Dreesen über...

... die Enttäuschung nach dem Supercup "Gestern waren wir alle enttäuscht. Wir wollten natürlich, dass Harry hier einen erfolgreicheren Start hat. Das Gute ist, dass wir nächste Woche wieder spielen. Es wird in Bremen ein schweres Spiel, aber ich bin zuversichtlich, dass wir dort die Kurve kriegen."

... die Form der Bayern "Die Mannschaft ist mit einem hervorragenden Spirit von der Asienreise zurückgekehrt. Umso enttäuschender ist es, wenn man im Spiel um einen Titel dann verdient verliert. Ich bin überzeugt, dass wir eine hervorragende Mannschaft mit fantastischen Einzelspielern. Es gilt, das als Team noch ein bisschen weiter zusammenzuführen."

... den Transfer-Prozess "Es war ein langer Prozess, wir haben Geduld gebraucht. Ich freue mich sehr, dass Harry hier ist. Ich hätte mir natürlich einen besseren Auftakt für ihn gestern gewünscht. Aber wer die Fans im Stadion, die Stadt oder auch die Leute Freitagnacht an der Säbener Straße erlebt hat, der weiß, München und der FC Bayern freut sich riesig auf Harry."

... die Verhandlungen mit Tottenhams Daniel Levy "Es waren anstrengende Verhandlungen. Daniel weiß, was er will, ist aber auch ein sehr höflicher Mensch. Ich habe ihm versprochen, dass ich ihm ein Dinner schulde in London - das werde ich auch einlösen."

... mögliche Zweifel während den Verhandlungen "Wir haben nie gezweifelt an Harry, er hat immer zu seinem Wort gestanden. Natürlich sind so ein Prozess und solche Verhandlungen nicht ganz einfach. Insofern hat es etwas gedauert."

... die Frage, ob 100 Millionen jetzt normal sind? "Die 100 Millionen sind nicht das 'new normal'. Die DNA des FC Bayern ist, dass wir groß investieren, wenn wir von etwas überzeugt sind. Es ist ein angemessener Betrag, den wir ausgegeben haben."

... Kane als Aufwertung der Bundesliga "Wir sind stolz darauf, dass wir zusammengekommen sind und dass Harry sich für uns entschieden hat. Das zeigt, dass er uns Titel und internationale Wettbewerbsfähigkeit zutraut. Der Bundesliga tun internationale Stars gut, ich würde mir wünschen, dass andere Teams uns folgen."

... die ungelöste Torwartsituation "Ich bin überzeugt, dass wir bis zum 1. September eine Lösung finden. Mit Sven Ulreich haben wir einen Torwart, der immer da ist, wenn es drauf ankommt. Wir sind froh, dass Sven da ist. Natürlich suchen wir eine Lösung für diese schwierige Situation. Wir sind zuversichtlich, dass Manuel im Laufe der zweiten Jahreshälfte zurückkommt, aber es ist nicht genau vorhersehbar. Mit Kepa Arrizabalaga hätten wir eine Lösung gehabt, die wir ihnen gerne vorgestellt hatten, aber er hat sich als Spanier für Real Madrid entschieden. Wir hoffen, dass wir zeitnah eine Lösung für die Situation präsentieren können.“