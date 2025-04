Thomas Müller (FC Bayern München): "Wir brauchen nicht darüber sprechen, dass wir zu wenig Energie hatten und das Spiel nicht gewinnen wollten. Am Ende war es nicht die Effektivität, die wir uns vorgestellt haben. Es war ein Spiel der verpassten Möglichkeiten. Wir sind dennoch der Meisterschaft einen Schritt nähergekommen. Es geht auch darum, dass wir unseren Zielen näherkommen und nicht um mich persönlich, welche Eindrücke ich in den verbleibenden Spielen noch sammle."

Im "German Clasico" gab es am Samstagabend zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund ein rasantes 2:2-Unentschieden . ran zeigt die Stimmen zum Spiel in der Allianz Arena.

Joshua Kimmich (FC Bayern München) über den Müller-Abschied: "Am Ende ist es nicht meine Aufgabe, mir über den Kader des Klubs meine Gedanken zu machen, dafür haben wir Experten im Verein. Ich kann nur über Thomas als Mensch sprechen, wir haben zehn Jahre zusammengespielt. Da sieht man sich täglich und ich freue mich, dass er noch bis zum Ende der Saison mit dabei ist."

Josip Stanisic (FC Bayern München): "Wir wollten das Spiel heute unabhängig von Leverkusens Patzer gewinnen, so sind wir auch aufgetreten. In der ersten Halbzeit hat Dortmund nicht eine gefährliche Aktion gehabt. Wir hätten einfach ein paar Tore machen müssen, auch ich bei meiner Kopfballchance. So gehen wir mit 0:0 in die Halbzeit mit dem Gefühl, dass wir eigentlich führen müssten. Dann kommen wir aus der Kabine und bekommen das 0:1 aus dem Nichts. So laufen wir wieder hinterher, haben aber natürlich Moral bewiesen. Dennoch sind wir sehr frustriert, dass wir nicht gewinnen können. Der Abstand zu Leverkusen bleibt aber immerhin gleich. Jetzt haben wir noch ein paar Spiele, die wir gewinnen müssen und dann sind wir Meister."

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Es war ein richtiger Klassiker. In der ersten Halbzeit hatten wir Vertrauen, dass wir das Ding nach der Pause noch gewinnen können, dann haben wir aber das Gegentor kassiert. Danach war es ein richtiges Pokalspiel, für das ich mir als Fan sofort ein Ticket kaufen würde. Aber wir haben uns natürlich ein anderes Ergebnis erhofft."

Max Eberl (Sportvorstand FC Bayern München) über Min-Jae Kims Verhalten vor dem 0:1: "Es ist ein Fehler. Er verliert den Gegenspieler aus den Augen. (…) Bis dahin hat er ein sehr gutes Spiel gegen Guirassy gemacht. Aber das mit dem Tor weiß er selbst."

Niko Kovac (Trainer Borussia Dortmund): "Heute haben wir uns gewehrt, unsere Konter ordentlich gefahren, das Zusammenspiel hat mir gefallen. In der zweiten Halbzeit hatten wir auch bessere Ballpassagen, da muss dann auch der FC Bayern hinterherlaufen. Das hat in der ersten Halbzeit gefehlt, da haben wir noch einiges zu tun. Dennoch bin ich mit dem Remis zufrieden."

Waldemar Anton (Borussia Dortmund): "Wir haben uns eigentlich noch viel mehr vorgenommen, aber am Ende nehmen wir doch gerne den Punkt mit. Wer weiß, für was er noch gut ist. In der ersten Halbzeit waren wir gut, in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Wir hatten eine sehr harte Woche hinter uns, daher geht das Unentschieden letztlich in Ordnung."