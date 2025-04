Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

+++ Update, 29. April, 10:00 Uhr: Daniel Peretz vor Wechsel innerhalb der Bundesliga? +++ Daniel Peretz spielt beim FC Bayern München zurzeit keine Rolle. Der israelische Torhüter muss sich hinter Neuzugang Jonas Urbig anstellen - und das, obwohl sowohl Manuel Neuer (verletzt) als auch Sven Ulreich (persönliche Probleme) den Münchnern nicht zur Verfügung stehen. Auch Peretz selbst hatte zu Beginn des Jahres aufgrund von Nierenproblemen gefehlt. Mittlerweile ist der 24-Jährige wieder fit, spielt aber dennoch nicht. Daher sucht Peretz wohl Spielzeit - und das bei einem anderen Verein. Wie "Sky" berichtet, trennen sich die Wege des FCB und dem Keeper im Sommer. Demnach sei ein Abgang bereits beschlossene Sache. Peretz selbst strebt wohl eine Leihe an, der Vertrag des Schlussmanns an der Säbener Straße läuft noch bis 2028. Der Klub ist dem Bericht zufolge aber auch für einen Verkauf mit Rückkaufoption offen. Neben losem Interesse aus dem englischen und französischen Ausland sollen auch Bundesligisten Peretz auf der Liste haben. "Sky" nennt namentlich Eintracht Frankfurt. Die Hessen mussten zuletzt den Kreuzbandriss von Kaua Santos hinnehmen. Routinier Kevin Trapp wurde vom jungen brasilianischen Keeper zuletzt ins zweite Glied gedrängt.

+++ Update, 28. April, 22:11 Uhr: Mathys Tel fest zu Tottenham? Das sagt ein Spurs-Insider +++ Wie geht es mit Mathys Tel weiter? Der Stürmer des FC Bayern wurde für die Rückrunde an Premier-League-Klub Tottenham Hotspur ausgeliehen. In 14 Spielen erzielte er bislang drei Tore, dafür erreichte er mit dem Klub über Eintracht Frankfurt das Halbfinale der Europa League. Mick Brown, ein ehemaliger Scout des Klubs, geht aber nicht davon aus, dass Tel in London bleibt. Brown arbeitete 2010 bis 2022 als Spielerbeobachter und Analytiker bei den Spurs. "Nach allem, was ich höre, denke ich, dass er zum FC Bayern zurückkehren wird", wird Brown von Football Insider zitiert. Knackpunkt sei die Klausel im Leihvertrag. Wie es heißt, würden bei einer Verpflichtung rund 55 Millionen Euro fällig. Allerdings wäre angeblich trotzdem ein fester Wechsel möglich, falls die Bayern den Spurs finanziell entgegenkommen würden. Auch ein Triumph in der Europa League und die damit verbundene Qualifikation für die Champions League könnte eine (positive) Rolle in den Überlegungen spielen. Brown verriet aber auch, dass "die Erwartungen nicht ganz erfüllt“ habe. "Ich denke, wir sehen jetzt einige der Gründe, warum Bayern ihn unbedingt abgeben wollte", so Brown. Tel habe "nicht genug gezeigt", um einen Transfer für das festgeschriebene Geld zu rechtfertigen. "Um es einfach auszudrücken: Zu diesem Preis wird es keinen Deal geben."

+++ Update, 26. April, 21:26 Uhr: Max Eberl dementiert baldige Vertragsverlängerung von Leroy Sane +++ Am Freitag berichtete die "Bild", dass Leroy Sane vor einer baldigen Vertragsverlängerung über drei Jahre beim FC Bayern stünde. Sportvorstand Max Eberl äußerte sich nach dem 3:0-Sieg gegen Mainz 05 hingegen deutlich zurückhaltender. "Was zu lesen ist, das ist jetzt nicht wahr. Wir haben keine Einigung und noch keinen Vertrag unterschrieben", stellte Eberl bei ran klar. Allerdings: "Dass wir in Gesprächen sind, ist auch kein Geheimnis. Da werden wir schauen, was passiert." Laut "Bild" sei Sane zu deutlichen Einbußen in Sachen Gehalt bereit, auf gut ein Drittel seines bisher auf rund 15 Millionen Euro geschätzten Jahresgehalts wolle er demnach verzichten. Stattdessen soll sein Fixgehalt künftig bei "nur" noch zehn Millionen Euro liegen. Der aktuelle Vertrag des 29-Jährigen läuft am Ende der Saison aus. Zuletzt überzeugte der Offensivspieler mehrfach mit guten Leistungen, enttäuschte aber ausgerechnet in den beiden Champions-League-Spielen gegen Inter Mailand.

+++ Update, 26. April, 13:40 Uhr: Verletzung von Alphonso Davies - hat der kanadische Verband etwas zu verbergen? +++ Wie die "tz" berichtet, geht im Hintergrund das Tauziehen zwischen dem FC Bayern München und dem kanadischen Verband in der Causa Alphonso Davies immer noch weiter. Rund um die Aufarbeitung der Umstände des bei der Nationalmannschaft erlittenen Kreuzbandrisses hat der kanadische Verband dem Bericht nach immer noch keinen vollständigen Bericht an die Münchner übermittelt. Die Bayern-Bosse ihrerseits beharren jedoch auf ein belastbares, medizinisches Dokument des Verbandes, in dem die Umstände der schweren Davies-Verletzung dargelegt werden. Demnach schwinde wohl die Geduld der Münchner in dieser Angelegenheit, Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen forderte nun angeblich erneut mit Nachdruck einen umfassenden medizinischen Report. Zuletzt soll der Rekordmeister auch ein geplantes, persönliches Vorsprechen des kanadischen Verbands-Generalsekretärs Kevin Blue in München abgelehnt haben, solange kein medizinscher Report als Grundlage für ein Gespräch vorliege. Demnach sei die Bayern-Sicht klar: Erst dann, wenn eine vollständige Dokumentation der Umstände vorliege, können weitere Schritt eingeleitet werden. Hinter vorgehaltener Hand fragen sich demnach schon einige Bayern-Bosse dem Bericht nach, ob der kanadische Verband etwas zu verbergen habe, weil immer noch kein medizinischer Bericht der Umstände rund um die Davies-Verletzung in München vorliegt.

+++ Update, 25. April, 14:30 Uhr: Sane-Verbleib beim FC Bayern immer wahrscheinlicher +++ Leroy Sane wird wohl auch in der kommenden Spielzeit für den FC Bayern auflaufen. Wie die "Bild" berichtet , soll der Flügelspieler seinen Vertrag um drei Jahre bis 2028 verlängern. Demnach nimmt der 29-Jährige dafür deutliche Gehaltseinbußen in Kauf. So soll der 69-malige Nationalspieler in Zukunft rund zehn Millionen Euro (plus fünf Millionen Euro leistungsbezogener Boni) einstreichen. Dabei hätte Sane in Saudi-Arabien wohl deutlich mehr verdienen können. So soll Al-Ittihad ihm laut "Bild"-Informationen rund 25 Millionen Euro netto geboten haben. Die Chance auf weitere Titel mit dem FC Bayern sowie die gute Freundschaft zu Jamal Musiala und Alphonso Davies verhinderten aber wohl einen Wechsel. Zudem soll der deutsche Rekordmeister bereit sein, in Zukunft erneut mit Sane zu sprechen. Dafür müsste der Linksfuß aber wohl deutlich konstantere Leistungen zeigen. In der laufenden Saison gelangen dem Flügelspieler in wettbewerbsübergreifend 41 Spielen elf Tore und fünf Vorlagen.

+++ Update, 25. April, 09:45 Uhr: FC Bayern Pressekonferenz mit Vincent Kompany vor dem Heimspiel gegen Mainz+++ Der FC Bayern München kann sich am Samstag den Meister-Titel in der Bundesliga sichern, falls Bayer Leverkusen zuhause nicht gegen den FC Augsburg gewinnt. Was sagt Trainer Vincent Kompany vor dem Duell mit den Rheinhessen, die ihrerseits punkten müssen, um Borussia Dortmund im Kampf um die Europapokal-Plätze weiter auf Distanz zu halten. ran tickert hier die wichtigsten Aussagen. Vincent Kompany über ... ... den Gesundheitszustand von Thomas Müller: "Thomas war ein bisschen krank. Aber er steig heute wieder ins Training ein und ich hoffe, dass er morgen ganz normal dabei ist. Natürlich war er die letzten drei Tage nicht dabei. Aber Thomas mit seiner Erfahrung und seiner Mentalität wird auch morgen zur Verfügung stehen. Wir haben noch etwas Sorgen bei Guerreiro - nichts Ernstes, aber da müssen wir mal schauen - sonst haben wir eine gute Woche gehabt." ... Titel als Trainer "Ich habe in England mit Burnley schon einen Titel gewonnen. Als Trainer hast du das Gefühl, es sind die Spieler, die den Titel gewonnen haben. Deshalb werde ich nie sagen, es ist mein Titel. Es geht um die Spieler, Talent entscheidet sehr viel. Ich will, dass sie die Möglichkeit bekommen, dass sie das Beste zeigen können. Ich hoffe, dass wir es schaffen, aber dann werde ich nicht anders über die Straße laufen. Es ist wichtig, dass die Spieler es erreichen wollen." ... die Herausforderung Mainz "Die Spieler müssen wissen, was es für jedes Spiel braucht, um taktisch und mental ready zu sein. Wir haben das Hinspiel gegen Mainz verloren. Wie ich die Mannschaft kenne, ist die Motivation sehr hoch. Wir müssen auf unsere Qualitäten schauen. Mainz hat die Ergebnisse verdient, sie haben eine deutliche Idee, sind in allem sehr konsequent. Wenn sie pressen, pressen sie zusammen, wenn sie verteidigen, verteidigen sie zusammen. Dazu hatten sie in dieser Saison auch den Glauben. Sie bleiben immer gefährlich. Unsere Motivation ist da, wir haben gegen sie verloren und das mögen wir nicht." Max Eberl über ... ... Vertragsverhandlungern mit Leroy Sane und Dayot Upamecano "Es wird dann verkündet, wenn wir etwas verkünden können. Wir haben ein Bestreben auf und neben dem Platz." ... über Top-Talent Lennart Karl aus der U17 "Wir haben viele gute Talente am Campus. Wir haben gesagt, dass wir daraus einen Fokus setzen wollen. Lennart ist ein spannender Spieler mit viel Talent. Er wird wahrscheinlich auch bei der Klub-WM dabei sein. Wir haben einen großen Fokus auf die Jungs. Das Potenzial ist da." ... über den Stand der Transferplanungen "Unser Job ist, die nächsten Spiele so zu bestreiten, dass wir den Titel feiern dürfen. Dann werden wir uns mit allen Beteiligten hinsetzen und die Kaderplanung vorantreiben. Wir haben Laufleistung, Sprints alles nach oben entwickelt. Wir haben einen sehr guten Kader. Im Sommer werden wir punktuell den Kader anpassen, das machen wir dann zur gegebenen Zeit."

+++ Update, 24. April, 21:21 Uhr: FC Bayern spart offenbar bei den Mitarbeitern+++ Zuletzt gab es widersprüchliche Aussagen, wie gut oder auch nicht das berühmte Festgeldkonto des FC Bayern gefüllt ist. Nun berichtet die "Bild", dass der Rekordmeister Sparmaßnahmen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeordnet habe. Um die Ausgaben zu reduzieren, soll die Belegschaft der Münchner in diesem Jahr keinen Inflationsausgleich mehr erhalten. In den letzten Jahren wurde ein solcher Ausgleich ausgezahlt. Auch soll ein Einstellungsstopp an der Säbener Straße beschlossen worden sein. Selbst wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter kündigt, wird diese Stelle offenbar nicht nachbesetzt. Darüber hinaus sollen die Angestellten des FC Bayern künftig, wenn möglich, nicht mehr im Homeoffice arbeiten. Ob diese Maßnahmen im Zusammenhang mit der erhofften Verpflichtung von Florian Wirtz stehen? Klar ist zumindest, dass eine Menge Geld gebraucht wird, um den Nationalspieler von Bayer Leverkusen loszueisen.

+++ Update, 24. April, 09:50 Uhr: Coman würde Bayern wohl mehr Geld bringen als gedacht +++ Kingsley Coman gilt beim FC Bayern als möglicher Verkaufskandidat. Sollten die Münchner den Franzosen im Sommer an einen anderen Verein abgeben, könnte wohl mehr Geld in die Kassen des FCB fließen als bisher angenommen. Laut "Sky" könnte der Rekordmeister bei einem Coman-Verkauf in die Saudi Pro League rund 50 Millionen Euro einstreichen. Demnach werben die vier Top-Klubs des Wüstenstaats - Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad und Al-Ahli - intensiv um Coman. Auch die Münchner sind demnach offen für Gespräche. Interesse an dem 28-Jährigen kommt derweil wohl auch vom FC Arsenal, dort wäre Coman eine mögliche Backup-Option. Bereits im zurückliegenden Sommer war ein Wechsel des Flügelflitzers nach Saudi-Arabien Thema, seinerzeit blieb er aber in München. Der Vertrag von Coman bei den Bayern läuft noch bis 2027.

+++ Update, 23. April, 22:34 Uhr: Ex-Klub will wohl Bayern-Flop Sacha Boey zurück +++ Im Januar 2024 kam Sacha Boey von Galatasaray Istanbul zum FC Bayern, um auf der Rechtsverteidiger-Position eine Option zu sein. Doch seitdem plagt sich der Franzose selbst immer wieder mit Verletzungen. In dieser Saison stand Boey erst in sechs Spielen in der Bayern-Startelf. Kommt es im Sommer zur Rolle rückwärts? Laut "Sky" soll Boey bei seinem Ex-Klub Galatasaray wieder auf dem Zettel stehen. Schon in den vergangenen Wochen mehrten sich Medienberichte, dass der türkische Meister Boeys Situation in München genau beobachte. Unklar sei jedoch aktuell, ob Galatasaray sich mit den Bayern auf eine Ablöse einigen könne. Die 30 Millionen Euro, die die Münchner noch vergangenes Jahr für Boey als Ablöse zahlten, dürfte angesichts der geringen Einsatzzeit und des Verletzungspechs kaum ein Interessent anbieten.

+++ Update, 23. April, 14:48 Uhr: Backup für Harry Kane - Bayern intensiviert Suche +++ Der FC Bayern ist weiterhin auf der Suche nach einem Backup für Harry Kane. Hierbei könnten die Münchner nach Informationen von "Fußball Transfers" in der Jupiler Pro League fündig werden. Der deutsche Rekordmeister soll Interesse an Tolu Arokodare haben. Der 24-Jährige steht zurzeit bei KRC Genk unter Vertrag. In dieser Saison konnte der Nigerianer für die belgische Top-Mannschaft in 34 Spielen 19 Tore erzielen. Mit dem Team von Trainer Thorsten Fink befindet sich Arokodare auf Meisterschaftskurs. Bereits zwischen 2020 und 2021 lief der Stürmer in der Bundesliga auf, damals noch im Trikot des 1. FC Köln. Dem Offensivspieler gelang aber in zehn Partien für die Geißböcke kein Treffer. Erst bei seiner nächsten Station in Frankreich, bei Amiens SC, nahm seine Karriere Schwung auf. Nun soll ihn der FC Bayern auf dem Zettel haben. Dem Bericht zufolge fand bisher aber lediglich eine lose Kontaktaufnahme statt. Neben den Bayern sollen auch Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart Interesse an dem Rechtsfuß zeigen.

+++ Update, 22. April, 12:15 Uhr: Bayern zeigt offenbar Interesse an Premier-League-Star +++ Die sportliche Führung des FC Bayern ist mit der Entwicklung von Joao Palhinha im Verein nicht zufrieden - der Portugiese, der das Mittelfeld der Münchner stabilisieren sollte, spielt unter Vincent Kompany keine Rolle. Auch deshalb sondiert der deutsche Rekordmeister den Markt und schaut sich nach einer Alternative für den Sommer um. Das Portal "90min" berichtet nun von einem Interesse an Sandro Tonali. Der Italiener, der derzeit bei Newcastle United unter Vertrag steht, soll an der Säbener Straße gehandelt werden. Doch nicht nur die Bayern zeigen Interesse, auch andere europäische Topvereine beobachten den Mittelfeld-Strategen demnach - darunter unter anderem Real Madrid und der FC Barcelona. Der 24-Jährige ist erst seit zwei Saisons bei den "Magpies" und hat dort noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2028. Laut einem Bericht von "CaughtOffside" kann sich Tonali dennoch seinen nächsten Schritt in diesem Sommer vorstellen, konkrete Angebote liegen jedoch noch nicht vor. Als Problem könnte sich jedoch der Kostenpunkt herauskristallisieren: Newcastle fordert für den italienischen Nationalspieler offenbar 80 Millionen Euro Ablöse. Dass der FC Bayern bereit ist, diese Summe für einen weiteren Mittelfeldspieler zu bezahlen, ist unwahrscheinlich.

+++ Update, 21. April, 19:35 Uhr: Bayern zieht Rückhol-Klausel bei Nübel wohl nicht +++ Der FC Bayern verzichtet offenbar darauf, Alexander Nübel schon zur kommenden Saison vom VfB Stuttgart zurückzuholen. Wie "Sky" berichtet, lässt der designierte deutsche Meister eine entsprechende Klausel im Leihvertrag verstreichen. Bis zum 30. April hätten die Bayern demnach die Option aktivieren können, um den Torwart schon in diesem Sommer zurückzubeordern. Durch die Verpflichtung von Jonas Urbig und die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer besteht hier allerdings kein Bedarf. Somit wird der 28-Jährige aller Voraussicht nach auch die kommende Saison in Stuttgart verbringen, die Leihe läuft noch bis 2026. Der VfB übernimmt weiterhin gut ein Drittel des Jahresgehalts von Nübel, das bei rund zwölf Millionen Euro liegen soll. Allerdings, so berichtet "Sky", beobachtet auch Bayer Leverkusen die Situation des Nationalkeepers genau. Bislang gebe es jedoch keine Hinweise darauf, dass die "Werkself" tatsächlich einen Transfer beabsichtigen würde.

+++ Update, 20. April, 12:24 Uhr: Bayern behalten Chelsea-Talent offenbar weiter im Auge +++ Der FC Bayern sondiert weiter den Markt und sucht nach Kader-Verstärkungen für den Sommer. Ein Top-Talent soll dabei schon seit Monaten auf der Liste des Rekordmeisters stehen. Nun berichtet auch die "Daily Mail" über das anhaltende Interesse der Münchner an Chelsea-Talent Andrey Santos. Der 20-Jährige spielt zurzeit auf Leihbasis bei Racing Straßburg und erzielte in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits zehn Treffer. Die Blues verpflichteten den Brasilianer im Jahr 2023 aus seinem Heimatland - gut 20 Millionen Euro soll der Klub aus London damals an Vasco de Gama überwiesen haben. Noch konnte sich der Mittelfeldspieler bei dem Premier-League-Verein nicht durchsetzen. Bereits in der vergangenen Saison wurde Santos verliehen - damals zu Nottingham Forest. Der Marktwert des Youngsters wird derzeit von "transfermarkt" auf 25 Millionen Euro taxiert. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2030 - Chelsea hält sich die Zukunft des Rechtsfußes offen, der im Sommer erst einmal an die Stamford Bridge zurückkehrt. Bereits im Januar berichtete die "as" von einem Interesse aus München. Neben dem FC Bayern soll auch die AC Mailand Interesse an Santos zeigen.