FC Barcelona: Messi-Erbe will sofortige Barca-Flucht - Transfers und Gerüchte im Ticker

In Europas Top-Ligen ist das Transferfenster seit dem 3. Februar wieder geschlossen. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte die für den kommenden Sommer geplant werden können. ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 7. April, 19:15 Uhr: Einst war er Messis Erbe - jetzt will er wohl unbedingt weg +++ Laut der "Mundo Deportivo" glaubt Ansu Fati nicht mehr an eine Zukunft bei seinem Jugendklub FC Barcelona. Nach seinem Profi-Debüt in der Saison 2019/2020 ging es steil nach oben. Er begeisterte als Teenager die Fußball-Welt, stieg zu den Topverdienern im Klub auf und erbte nach dem Abgang von Lionel Messi dessen legendäre Nummer 10 auf dem Trikot. Nun stehen die Zeichen auf Abschied. Der Flügelspieler hat in Katalonien noch einen Vertrag bis 2027, soll sich aber ab Sommer neu orientieren wollen. Bereits im Winter soll es Gespräche über einen Wechsel gegeben haben. Interessenten gab es laut Bericht zur Genüge. Ajax, Porto und Besiktas waren bereit, das einstige Jahrhunderttalent im Winter zu sich zu holen. Doch dieser wollte nicht inmitten einer Saison wechseln. Der Abschied folgt nun wohl im Sommer, da der Spieler auch wegwill. Nach seiner Leihe in der vergangenen Saison zu Brighton & Hove Albion wollte sich der Flügelspieler wieder bei Barcelona durchsetzen, kommt bisher allerdings nur auf wettbewerbsübergreifende acht Einsätze, in denen er lediglich 187 Minuten auf dem Feld stand.

+++ 12. März, 16:15 Uhr: Keiner will Timo Werner in Europa halten +++ Timo Werner spielt Leihweise in der Premier League bei den Tottenham Hotspur. Im Winter wäre diese Leihe fast aufgelöst worden, damit sein Stammverein aus Leipzig in an Neapel verkaufen kann. Durch eine Oberschenkelverletzung nahm Neapel Abstand von der Verpflichtung und Werner blieb bei den "Spurs." Dort stand er zuletzt nicht mehr im Kader. Postecoglou begründete die Entscheidung nicht, Werner war fit. "Sky Sports" und der "Mirror" aus Großbritannien berichten nun, dass Tottenham ihn definitiv nicht fest verpflichten wird. Er würde zu Leipzig zurückkehren müssen, was auch als eher unwahrscheinlich gilt. Im Sommer stehen nun lose Optionen für den 29-Jährigen im Raum. Einige Bundesligisten zeigen Interesse, jedoch müsste man sich wieder auf eine Leihe einigen, bei der die Leipziger einen Großteil des Gehalts übernehmen würden. Als wahrscheinlicher gilt ein Wechsel in die MLS zum Red-Bull-Schwesterklub aus New York. Auch der Spieler selbst kann sich einen solchen Wechsel wohl gut vorstellen.

+++ 11. März, 12:05 Uhr: Kaderumbruch: BVB-Interesse an Schweden-Talent +++ Der BVB wird wohl im Sommer einige Abgänge verkraften müssen. Um dem entgegenzuwirken und den Kaderumbruch einzuleiten, halten die Verantwortlichen Ausschau. Dabei wurden die Schwarz-Gelben wohl in der Premier League fündig. Das britische Newsportal "Football Insider" berichtete von einem BVB-Interesse an Yasin Ayari. Der Mittelfeldakteur von Brighton & Hove Albion soll die wackelige Zentrale stabilisieren. Bereits acht-mal durfte das 21-jährige Talent für die schwedische Nationalmannschaft auflaufen. Im Team von Fabian Hürzeler ist Ayari ebenfalls gesetzt. Neben der Borussia gilt auch AC Mailand als weiterer Interessent. Klar ist jedoch: Die Südengländer halten das Heft des Handelns. Der zweikampfstarke Arbeiter ist noch bis 2027 an "The Seagulls" gebunden. Ein Transfer würde für den BVB sicherlich kein Schnäppchen werden.

+++ 07. März, 12:55 Uhr: Barca erteilt Neymar öffentliche Abfuhr +++ In den vergangenen Tagen gab es wiederholt Berichte, Neymar wolle zum FC Barcelona zurückkehren. Nun haben die Katalanen offiziell Stellung zu der Thematik bezogen und dem Brasilianer eine klare Abfuhr erteilt. "Neymar war ein Phänomen, als er hier war, er hat geleistet, was es zu leisten gab. Er hat gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Manchmal wiederholen sich diese Geschichten einfach nicht", sagte Sportdirektor Deco im Interview mit der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo". Und weiter: "Man weiß es nie, aber derzeit denkt Barcelona nicht über Neymar nach. Auch er sollte nicht darüber nachdenken." Erst kürzlich hatte die "Sport" berichtet, vor allem Cheftrainer Hansi Flick habe Bedenken hinsichtlich eines Neymar-Transfers. So zweifele er unter anderem die Fitness des Brasilianers an und wolle eher auf junge Spieler und nicht auf den inzwischen 33 Jahre alten Stürmer setzen. Von 2013 bis 2017 hatte der Offensivkünstler in Barcelona gekickt und dabei die erfolgreichste Phase seiner Karriere erlebt. Er gewann dabei unter anderem die Champions League.

+++ 03. März, 14:30 Uhr: Nach Wechselgerüchten: Barca-Ansage an Neymar? +++ Zuletzt kamen Gerüchte über eine mögliche Rückkehr von Stürmerstar Neymar zum FC Barcelona auf. Nun berichtet die spanische Zeitung "Sport", die Katalanen hätten dem Brasilianer eine Ansage gemacht. "Schieß erst einmal 15 Tore für Santos, dann werden wir uns überlegen, dich zu verpflichten", heißt es in dem Bericht. Konkrete Quellen nannte das Medium dafür nicht. Seit Ende Januar spielt der Angreifer wieder für seinen Jugendklub. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat er inzwischen immerhin drei Tore auf seinem Konto. Neymar hatte die beste Zeit seiner Karriere bei den Katalanen, bildete mit Lionel Messi und Luis Suarez ein Weltklasse-Trio. Nachdem er 2017 für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro zu PSG gewechselt war, stand er in den vergangenen eineinhalb Jahren in Saudi-Arabien bei Al-Hilal unter Vertrag. Auch aufgrund eines Kreuzbandrisses kam er aber nicht wie gewünscht in Schwung.

+++ 28. Februar, 10:30 Uhr: Stürmer-Tausch zwischen Manchester United und Neapel? +++ Einem Bericht von "TeamTalk" zufolge, will Manchester United im Sommer einen Stürmer-Tausch mit Neapel vollziehen. Konkret geht es dabei um Rasmus Höjlund, der das Old Trafford Richtung Italien verlassen soll, und den Ex-Wolfsburger Victor Osimhen, der im Gegenzug dort auf Torejagd gehen soll. Zurzeit ist der Nigerianer von Neapel an Galatasaray Istanbul ausgeliehen. Dort steuerte er wettbewerbsübergreifend 20 Tore und fünf Assists in 27 Spielen zum Teamerfolg bei. Einen Verbleib in der Türkei und eine Rückkehr zu Neapel schloss Sportdirektor Giovanni Manna bereits aus. Dem Bericht nach hat der 26-Jährige eine Ausstiegsklausel in Italien von 75 Millionen Euro. Diese wollen die "Red Devils" jedoch durch den Tausch mit dem 22-jährigen Höjlund umgehen. Statt 75 Millionen wären die Engländer wohl bereit, 40 Millionen plus Höjlund zu bezahlen. Andere Teams sollen bereit sein, die gesamte Summe für Osimhen zu überweisen, um den Stürmer für sich zu gewinnen. "TeamTalk" nennt Paris Saint-Germain, Chelsea und Juventus Turin.

+++ 26. Februar, 12:30 Uhr: Insider prognostiziert Messi-Rückkehr zu Barca +++ Die Gerüchte, dass Lionel Messi eines Tages zum FC Barcelona zurückkehren wird, halten sich bereits seit geraumer Zeit. Bislang gab es jedoch nie konkrete Hinweise auf ein Comeback von "La Pulga" zu Barca. Nun berichtet der venezolanische Journalist Alex Candal, dass es so kommen wird. Candal ist ein Vertrauter des argentinischen Ausnahmespielers und hatte im Sommer 2022 als Erster von Messis Wechsel in die USA zu Inter Miami berichtet. "Wer war der Erste, der gesagt hat, dass Leo Messi sich Inter Miami anschließt? Ich, oder etwa nicht? Und jetzt sage ich euch: Er wird zu Barcelona zurückkehren", wurde der Messi-Vertraute in spanischen Portalen wie "Barca Universal" zitiert. Demnach soll Messi in einem Gespräch auch beteuert haben, dass er nicht mit dem Fußballspielen aufhören wolle, ehe er im neu umgebauten Camp Nou gespielt hat. Der neue Fußballtempel soll 2026 fertiggestellt sein. Doch hinter einer potenziellen Rückkehr steht ein großes Fragezeichen. Dieses hängt in erster Linie mit den finanziellen Problemen der Katalanen zusammen. Der Klub ist nach wie vor hoch verschuldet. 2021 hatte Messi Barca verlassen, weil die Katalanen die Gehaltswünsche des Weltfußballers nicht erfüllen konnten. Ob Barcelona ihn daher in Zukunft bezahlen kann, ist mehr als fraglich. Bei Inter Miami läuft sein Vertrag Ende des Jahres aus - Messi besitzt aber wohl eine Klausel zu Verlängerung um ein weiteres Jahr.

+++ 25. Februar, 19:11 Uhr: ManCity will wohl Diogo Costa als Ederson-Nachfolger +++ Bei Manchester City geht der Kaderumbruch nach dem Kaufrausch im Januar wohl auch im Sommer 2025 weiter. Laut "Footmercato" könnte der langjährige Stammkeeper Ederson im Kasten der Citizens wohl abgelöst werden, nachdem auch er – wie das gesamte Team – eine eher enttäuschende Saison spielt, die zuletzt in ein frühes Aus in der Champions League mündete. Als Nachfolger wird der Portugiese Diogo Costa vom FC Porto gehandelt. Dessen Vertrag läuft noch bis 2027, die Ausstiegsklausel soll im Bereich von 50 Millionen Euro liegen. Am 25 Jahre alten Nationaltorhüter sollen in der jüngeren Vergangenheit auch der FC Bayern sowie der FC Barcelona Interesse gehabt haben.

+++ 21. Februar, 21:34 Uhr: Chelsea hat wohl Interesse an Osnabrück-Juwel Kofi Jeremy Amoako +++ Mit dem FC Chelsea soll laut "Bild" ein englischer Topklub Interesse an Talent Kofi Jeremy Amoako vom VfL Osnabrück haben. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler ist in der laufenden Saison vom VfL Wolfsburg in die 3. Liga ausgeliehen und spielte sich in Osnabrück wohl in den Fokus der "Blues". Dem Bericht nach soll Chelsea mit dem Umfeld des Wolfsburger Talents bereits in Kontakt stehen, Amoakos Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis zum Sommer 2026. Allerdings wäre der zweikampfstarke Sechser wohl nicht direkt für Chelsea eingeplant, laut dem Bericht soll wohl eine umgehende Leihe nach Frankreich zu Partnerklub Straßburg im Raum stehen. Neben den Londonern soll aber auch der belgische Erstligist Standard Lüttich ein Auge auf U19-Nationalspieler Amoako geworfen haben.

+++ 17. Februar, 23:43 Uhr: 100 Millionen Euro für Ex-BVB-Profi Isak? +++ Alexander Isak gehört mit 17 Toren in 23 Spielen zu den besten Torschützen der Premier League. Mit Newcastle United steht der Schwede allerdings im Moment nur auf Platz 7 in der englischen Top-Liga. Sollte Newcastle am Ende der Saison die Qualifikation für die Champions League verpassen, bahnt sich laut "Bild" ein Mega-Transfer für den ehemaligen Dortmunder an. Der 25-Jährige will offenbar den Sprung zu einem europäischen Top-Klub wagen - die "Magpies" würden Isak aber nur bei einem Angebot von mindestens 100 Millionen Euro gehen lassen. Der FC Barcelona habe schon vergangenes Jahr großes Interesse am Stürmer gezeigt, doch die finanzielle Notlage der Katalanen könnte einen Wechsel erschweren. Weitere Spitzenvereine wie der FC Liverpool, der FC Arsenal und der FC Chelsea sollen die Situation ebenfalls genau beobachten. Seit seinem Wechsel nach England hat Isak in 96 Spielen insgesamt 54 Treffer erzielt. Außerdem konnte der 1,92-Angreifer in 50 Einsätzen für die schwedische Nationalmannschaft bereits 15-mal einnetzen.