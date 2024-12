Bis Weihnachten hat der FC Bayern München in allen Wettbewerben noch einiges vor. Zur Einstimmung auf die finalen Wochen des Jahres fand bereits am 1. Advent die Weihnachtsfeier statt.

Der FC Bayern München geht nicht nur in der Bundesliga-Tabelle voran. Sondern auch, wenn es um Weihnachten geht. Bereits an diesem Sonntag, also am 1. Advent, beging der Rekordmeister seine alljährliche Weihnachtsfeier.

Wenige Stunden nach dem 1:1 bei Borussia Dortmund kamen Trainer und Spieler mit ihren Familien sowie die Verantwortlichen des Klubs um Ehren-Präsident Uli Hoeneß im Restaurant "teatro" in München zusammen, um besinnliche Stunden zu verbringen, wie der FC Bayern mitteilte. Dabei war auch Harry Kane, der sich am Abend zuvor einen kleinen Muskelfaserriss zugezogen hatte.

Das bereits am Dienstagabend anstehende Pokal-Achtelfinale gegen Double-Sieger Bayer Leverkusen (ab 20:45 Uhr im Liveticker) war da für kurze Zeit weit weg. Geboten wurde neben weihnachtlicher Musik und gutem Essen auch ein Showprogramm, das unter anderem einen Handstand-Akrobaten beinhaltete.

Die Kinder wurden von Maskottchen Berni, einem Clown und einem Magier unterhalten. Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, der erst kürzlich seinen Vertrag verlängert hatte, hielt eine Ansprache an die Mannschaft. Sportvorstand Max Eberl stand Stadionsprecher Stephan Lehmann Rede und Antwort.