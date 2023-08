Anzeige Zum Bundesliga-Auftakt empfängt der SV Werder Bremen heute Abend den FC Bayern München (live ab 19:30 Uhr in SAT.1, bei Joyn und auf ran.de). Im Vorfeld der Partie spricht ran-Experte Stefan Kuntz im Interview über die Form beider Teams, den Transfer von Harry Kane und die Situation in der Liga. Von Martin Volkmar Heute Abend startet die Bundesliga in ihre 61. Saison. Das Auftaktspiel (live ab 19:30 Uhr in SAT.1, bei Joyn und auf ran.de) hat es direkt in sich, denn Werder Bremen empfängt den FC Bayern München. Für beide Teams wurde das jeweils erste Pflichtspiel der Saison zum Desaster: Bremen flog beim Drittligisten Viktoria Köln aus dem DFB-Pokal, die Bayern verloren im Supercup klar gegen RB Leipzig. Im Vorfeld der Partie hat sich ran-Experte Stefan Kuntz im Interview ausführlich zur kommenden Saison und zu seinen Erwartungen geäußert. Auch zum Transfer von Harry Kane, der die Schlagzeilen bestimmte, hat der aktuelle Nationaltrainer der Türkei eine klare Meinung. Flutlichtspiel zwischen Werder Bremen und Bayern München im ausverkauften Weserstadion - kommen da bei Ihnen Erinnerungen an aktive Zeiten hoch? Stefan Kuntz: "Meine Erinnerungen als Spieler und vor allem die Erinnerungen an das alte Weserstadion bei Wind, leichtem Sprühregen und knapp über 0 Grad. Zu der Zeit war Werder eine absolute Topmannschaft, da reiste man meist als Außenseiter an. Und damals ging es bei den Duellen zwischen Werder und Bayern über Jahre um die Vorherrschaft im deutschen Fußball, so wie in den 1970ern zwischen Bayern und Gladbach."

Aktuell ist Werder weit von den damaligen Ambitionen entfernt, seit 13 Pflichtspielen ohne Sieg und ist im Pokal bei Drittligist Viktoria Köln ausgeschieden. Muss Bremen in dieser Saison zittern? Kuntz: "Von der Qualität des Kaders her denke ich schon, dass sie erneut im Mittelfeld mitspielen können und nicht gegen den Abstieg. Was sicherlich auch mit Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch zusammenhängt. Das ist ein absolutes Pfund für Werder, daher wäre es wichtig, dass so ein eingespieltes und torgefährliches Duo nicht auseinandergerissen wird."

FC Bayern München: Supercup ein "Wachmacher" Auch der FC Bayern kommt nicht in Topform nach Bremen… Kuntz: "Das macht das Spiel so interessant. Saisonübergreifend ist auch bei den Bayern keine Wahnsinnsserie zu erkennen. Also ist jetzt eigentlich das Interessanteste, wer am schnellsten den Weg aus dieser Ergebniskrise herausfindet." Sie waren als ran-Experte beim 0:3 im Supercup gegen RB Leipzig. Hat Sie der schwache Auftritt der Bayern überrascht? Kuntz: "Ein bisschen schon. Es kann aber auch ein Wachmacher sein. Denn jetzt wissen Spieler wie Trainer, dass es wirklich losgeht. Da kann so ein Schuss vor den Bug vor dem Ligastart auch etwas Positives haben."

FC Bayern München holt Harry Kane: "Ein klares Zeichen" Wie haben Sie Thomas Tuchel erlebt, der sich am ran-Mikrofonsehr ratlos gezeigt hat? Kuntz: "Jeder Trainer hat eine eigene Art. Thomas Tuchel hat auch schon vergangene Saison relativ drastische Worte benutzt, positive als auch negative. Entscheidend ist aber nicht, was gesagt wird, sondern was auf dem Platz passiert. Und dass sich beim Auftreten der Mannschaft etwas ändern muss, dürfte jedem klar sein."

Thomas Tuchel war nach der Niederlage im Supercup bedient. © Jan Huebner

Wichtigster Neuzugang in München ist Harry Kane, der wie ein Heilsbringer empfangen wurde. Welche Bedeutung hat dieser Wechsel auch für den internationalen Status der Bundesliga? Kuntz: "Wenn man den Kapitän der englischen Nationalmannschaft in die Bundesliga holt, dann ist das ein klares Zeichen. Sowohl von ihm selbst, dass er sich für einen neuen, nicht ganz so einfachen Weg entschieden hat. Als auch für die Vereinsbosse, die damit weltweit ein klares Statement gesetzt haben, welche Power und Strahlkraft die Bayern nach wie vor haben. Jetzt muss man einfach schauen, wie schnell Kane sein Können auch in der Bundesliga abrufen kann." Thomas Tuchel hat Kane bereits eine Einsatzgarantie gegeben. Wie lang braucht man als Stürmer zur Eingewöhnung an ein neues Team? Kuntz: "In den nächsten Spielen braucht er etwas Spielglück und die neuen Mitspieler müssen ihn in die Abschlusspositionen bringen. Gegen Leipzig waren einige Hereingaben dabei, wo normalerweise ein Mittelstürmer steht und diese verwertet. Bayern war alles andere als chancenlos, das darf man bei aller Kritik nicht vergessen. Ich bin mir sicher, dass sie in den meisten Spielen mehr Möglichkeiten kreieren werden als die Gegner. Und wenn du dann einen vorne drin hast, der weiß, wo die Hütte steht, wird der Erfolg nicht so lange auf sich warten lassen."

Anzeige Harry Kane: Ablöse war "eine utopische Summe" Wie nötig hatte Bayern den Einkauf eines Top-Mittelstürmers? Kuntz: "Bayern hat vor einem Jahr mit Robert Lewandowski einen der Besten auf der Welt verloren und es hat sich als schwierig herausgestellt, das ohne einen echten Neuner mit Spitzenniveau aufzufangen. Die 100 Millionen für Kane sind zwar eine utopische Summe, aber das Geschäft ist mittlerweile leider so. Und ein paar Einnahmen haben die Bayern ja auch durch die Abgänge."

Ich glaube, es wird wieder ein enger Titelkampf werden, weil Bayern für mich noch nicht gefestigt wirkt. Stefan Kuntz , über den Titelkampf

Ist die Meisterschaft damit schon wieder für Bayern entschieden oder kann es trotzdem spannend werden? Kuntz: "Ich glaube, es wird wieder ein enger Titelkampf werden, weil Bayern für mich noch nicht gefestigt wirkt. Gleichzeitig sind andere Mannschaften in guter Form, allen voran Leipzig, Dortmund und Leverkusen. Wobei man bei Bayer schauen muss, ob sie diese Saison mehr Konstanz in ihre Leistungen bekommen."

Meister RB Leipzig? Kuntz hat Zweifel RB hat im Supercup sehr reif gespielt - reif genug für die Meisterschaft? Kuntz: "Ihre Spielanlage hat am Samstag perfekt zu einem Gegner wie Bayern, dem sie mit ihrem guten Gegenpressing richtig weh tun können. Man muss im Saisonverlauf sehen, ob die Leipziger genauso effektiv und torgefährlich sind, wenn sie selbst das Spiel machen müssen. Da bin ich gespannt, welche Lösungen Marco Rose hier entwickelt." Beim BVB bleibt die Frage, ob die in letzter Minute verpasste Meisterschaft der Mannschaft einen Knacks versetzt hat… Kuntz: "Ich weiß, dass Medien gern über solche Sachen schreiben, aber das spielt aus meiner Sicht überhaupt keine Rolle. Wichtig wird sein, ob sie fünf Spieltage vor Schluss noch die Möglichkeit haben, Meister zu werden. Und dann entscheidet sich sowieso alles an den letzten Spieltagen, je nachdem, wer da die besseren Nerven hat."

