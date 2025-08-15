Anzeige
Supercup

FC Bayern München: Wie ist der Stand bei Woltemade? Die Pressekonferenz vor dem Supercup gegen den VfB Stuttgart im Ticker

  • Veröffentlicht: 15.08.2025
  • 10:13 Uhr

Wie geht der FC Bayern München personell ins erste Pflichtspiel der neuen Saison? Wie steht es um Nick Woltemade? Die Pressekonferenz vor dem Supercup im Liveticker.

Die in diesem Jahr für Teilnehmer der Klub-WM kurze Sommerpause ist vorbei, das erste Pflichtspiel der Saison steht auch für die Bundesligisten an.

Während sich 16 Teams aus Deutschlands Eliteliga im DFB-Pokal messen, tritt der FC Bayern München im Franz Beckenbauer Supercup gegen den VfB Stuttgart an.

Die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz gibt es hier zum Nachlesen.

+++ 10:13 Uhr: Junge Spieler? "Dann bin ich mit ihnen alleine" +++

Angesprochen auf die starken Leistungen von Youngster Lennart Karl zeigt sich Vincent Kompany zufrieden, nimmt ihn aber auch in Schutz. "Es geht darum, dass die Jungs eine gute Karriere haben und nicht nur gute zehn Spiele."

"Und wenn sie mal schlecht spielen, dann bin ich bei ihnen alleine." - Auch ein Appell, die jungen Spieler nicht zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen.

+++ 10:08 Uhr: Kein neuer Stand bei Woltemade +++

Natürlich ist auch Nick Woltemade ein Thema. "Es gibt keinen neuen Stand", sagt Freund. "Es gebührt der Respekt vor dem Gegner, gegen den wir morgen spielen, bei dem er unter Vertrag steht, dass wir uns dazu nicht äußern."

Zudem gab es eine kleine Spitze in Richtung VfB und Woltemade-Berater. "Der FC Bayern war nicht die Partei, die sich zuletzt dazu geäußert hat."

+++ 10:06 Uhr: Kingsley Comans Abgang vor dem Abschluss +++

Der Wechsel von Kingsley Coman ist so gut wie beschlossen. "Es finden finale Gespräche statt", bestätigte Christoph Freund.

Coman steht vor einem Wechsel zum Ronaldo-Klub Al-Nassr aus Saudi-Arabien.

+++ 10:00 Uhr: Es geht los +++

Vincent Kompany und Christoph Freund haben sich eingefunden.

+++ 09:00 Uhr: Die Pressekonferenz startet um 10 Uhr +++

Um zehn Uhr Vormittags ist die Pressekonferenz an der Säbener Straße angesetzt.

Nach dem Abschlusstraining macht sich der FCB-Tross auf den Weg nach Stuttgart.

