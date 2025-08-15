Der FC Bayern sucht Verstärkungen in der Offensive. Jetzt nimmt ein Transfer von Christopher Nkunku offenbar neue Formen an.

Der FC Bayern München hat seine Kaderplanungen vor allem in der Offensive noch nicht abgeschlossen. Nick Woltemade steht weiter ganz oben auf der Liste, doch der bevorstehende Abgang von Kingsley Coman schafft weiteren Handlungsbedarf.

Wie mehrere Medien, darunter die "Bild" und Transfer-Experte Fabrizio Romano, berichten, wird ein Transfer von Christopher Nkunku diesbezüglich wieder wahrscheinlicher.

Demnach habe der deutsche Rekordmeister bereits Kontakt zu Nkunkus Beratern aufgenommen, als mögliche Ablösesumme für den Profi des FC Chelsea werden 35 bis 40 Millionen Euro genannt. Die Münchner selbst bevorzugen jedoch angeblich ein Leihgeschäft mit einer Kaufoption.