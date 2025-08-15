Anzeige
Bundesliga

FC Bayern München: Christopher Nkunku offenbar neues Transferziel - Erste Gespräche geführt?

  • Veröffentlicht: 15.08.2025
  • 12:53 Uhr
  • Chris Lugert

Der FC Bayern sucht Verstärkungen in der Offensive. Jetzt nimmt ein Transfer von Christopher Nkunku offenbar neue Formen an.

Der FC Bayern München hat seine Kaderplanungen vor allem in der Offensive noch nicht abgeschlossen. Nick Woltemade steht weiter ganz oben auf der Liste, doch der bevorstehende Abgang von Kingsley Coman schafft weiteren Handlungsbedarf.

Wie mehrere Medien, darunter die "Bild" und Transfer-Experte Fabrizio Romano, berichten, wird ein Transfer von Christopher Nkunku diesbezüglich wieder wahrscheinlicher.

Demnach habe der deutsche Rekordmeister bereits Kontakt zu Nkunkus Beratern aufgenommen, als mögliche Ablösesumme für den Profi des FC Chelsea werden 35 bis 40 Millionen Euro genannt. Die Münchner selbst bevorzugen jedoch angeblich ein Leihgeschäft mit einer Kaufoption.

VORSCHAU Fussball DFL Supercup 2025 VfB Stuttgart - FC Bayern Muenchen am 16.08.2025 , MHP ARENA Trainer Sebastian HOENESS (VFB Stuttgart) als Pokalsieger trifft auf den Deutschen Meister Trainer V...

Franz Beckenbauer Supercup am Samstag im Livestream auf Joyn

Den Supercup kostenlos im Stream sehen.

Laut "Bild" sind die Verantwortlichen des Klubs überzeugt, dass das Profil des Franzosen zahlreiche Baustellen im Kader schließen könnte. So kann Nkunku nicht nur Jamal Musiala auf der Zehnerposition vertreten, sondern auch auf dem Flügel und sogar als Backup von Harry Kane im Sturmzentrum agieren.

Woltemade-Poker: Nkunku als Ersatz oder Zugabe?

Durch seine erfolgreiche Zeit bei RB Leipzig kennt Nunku zudem die Bundesliga und bräuchte kaum Eingewöhnungszeit. Außerdem steht Chelsea einem Abgang des Offensivspielers offen gegenüber.

Nkunku wäre obendrein eine preiswertere Lösung als Woltemade, sollte der Deal mit dem VfB Stuttgart nicht zustande kommen. Allerdings scheint auch die Verpflichtung beider Spieler denkbar, um die Offensive breiter aufzustellen.

Der 27 Jahre alte Nkunku war im Juli 2023 für kolportierte 60 Millionen Euro von Leipzig in die britische Hauptstadt gewechselt. Während seiner Zeit in England hatte er jedoch mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen und konnte die Erwartungen nicht erfüllen.

