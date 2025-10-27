Anzeige
FC Bayern München will wohl neues Stadion kaufen - Verhandlungen bereits kurz vor dem Abschluss?

  • Aktualisiert: 28.10.2025
  • 11:16 Uhr
  • Julian Erbs

Der FC Bayern steht offenbar kurz davor, ein neues Stadion zu kaufen. Es ist vor allem für die Frauenmannschaft und den Nachwuchs gedacht.

Nach Informationen der "Bild" steht der FC Bayern München kurz vor dem Kauf eines weiteren Stadions. Seit 2005 tragen die Profis ihre Heimspiele in der Allianz Arena aus.

Für den Nachwuchs und die Frauenmannschaft wurde 2017 der Bayern-Campus eröffnet – allerdings bietet das Stadion dort nur Platz für rund 2500 Zuschauer.

Zu wenig für die hohen Ansprüche des Vereins.

FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3

Deshalb richtet sich der Blick nun nach Unterhaching. Rund 7,5 Millionen Euro soll der FCB für den dortigen Sportpark zahlen. Wie die "AZ" berichtet, steht der FC Bayern "im Austausch mit der Gemeinde Unterhaching".

Gegenüber der "AZ" bestätigte die Gemeinde zudem "vertrauliche Gespräche mit Kaufinteressenten", nannte den deutschen Rekordmeister in diesem Zusammenhang aber nicht konkret.

FC Bayern: Was passiert mit dem Stadion in Unterhaching?

Aktuell ist der Regionalligist SpVgg Unterhaching im Stadion beheimatet. Präsident Manni Schwabl hatte über Jahre versucht, das Gelände selbst zu erwerben, konnte sich jedoch mit der Stadt nicht einigen.

Seine Frist für den Kauf ist inzwischen abgelaufen – nun könnte der FC Bayern zuschlagen. Der Sportpark, in dem Unterhaching zwischen 1999 und 2002 in der Bundesliga spielte, fasst rund 15.000 Zuschauer.

Dass die Frauen des FC Bayern große Kulissen anziehen können, haben sie zuletzt mehrfach bewiesen. Bei Spielen in der Allianz Arena kamen über 50.000 Fans – ein neuer Rekord.

Die Jugendmannschaften der Münchner würden bei einem Kauf indes nicht nach Unterhaching "umziehen", sondern sollen ihre Spiele weiter am Bayern-Campus austragen.

Und was bedeutet das für Unterhaching? Der Klub dürfte vorerst weiterhin Mieter bleiben. Zwischen Bayern und dem Vorstadtverein besteht bereits seit etwa einem Jahr eine enge Kooperation im Nachwuchsbereich.

Auch interessant: FC Bayern: Lennart Karl zur WM? Warum Musiala ein Vorbild sein könnte. Und: FC Bayern: Vincent Kompany über die Situation rund um Manuel Neuer und Jonas Urbig

