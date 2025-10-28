Anzeige
FC Bayern München: Lennart Karl wohl vor erneuter Vertragsverlängerung

Lennart Karl startet beim FC Bayern München richtig durch. Der noch 17-Jährige steht zudem vor einer Vertragsverlängerung - obwohl sein Kontrakt erst kürzlich ausgedehnt wurde.

Der Hype um Lennart Karl kennt keine Grenzen.

Der 17-Jährige Shooting-Star des FC Bayern München traf nicht nur beim 4:0 gegen Club Brügge in der Champions League, sondern auch in der Bundesliga beim jüngsten 3:0 bei Borussia Mönchengladbach.

Aktuell steht Karl beim Rekordmeister noch bis 2028 Vertrag - das Arbeitspapier wurde erst im August 2025 verlängert, doch die nächste Verlängerung steht bereits bevor.

FC Bayern München: Neuer Karl-Vertrag als Geburtstagsgeschenk

Denn: Im kommenden Februar wird der Linksfuß 18 Jahre alt, mit der Volljähigkeit verlängert sich Karls Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2029. Das berichtet "Sky".

Grund dafür ist die Umwandlung des Ausbildungsvertrags in einen Profivertrag. Aktuell gilt der Offensivwirbelwind des FCB noch als Vertragsamateur.

Eine Ausstiegsklausel soll demnach nicht im bereitsausgearbeiteten Vertrag enthalten sein.

