Lennart Karl startet beim FC Bayern München richtig durch. Der noch 17-Jährige steht zudem vor einer Vertragsverlängerung - obwohl sein Kontrakt erst kürzlich ausgedehnt wurde.

Der Hype um Lennart Karl kennt keine Grenzen.

Der 17-Jährige Shooting-Star des FC Bayern München traf nicht nur beim 4:0 gegen Club Brügge in der Champions League, sondern auch in der Bundesliga beim jüngsten 3:0 bei Borussia Mönchengladbach.

Aktuell steht Karl beim Rekordmeister noch bis 2028 Vertrag - das Arbeitspapier wurde erst im August 2025 verlängert, doch die nächste Verlängerung steht bereits bevor.