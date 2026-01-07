Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
FC Bayern: Neuer Vertrag? Entscheidung bei Dayot Upamecano wohl gefallen
- Aktualisiert: 07.01.2026
- 08:43 Uhr
- SID/ran.de
Die Zukunft von Dayot Upamecano ist beim FC Bayern seit geraumer Zeit Thema. Nun soll eine Entscheidung gefallen sein.
Im Poker um die mögliche Vertragsverlängerung von Abwehrchef Dayot Upamecano beim FC Bayern zeichnet sich wohl eine Entscheidung ab. So erklärte der Insider der französischen Zeitung "Le Parisien", Dominique Severac, in einer Q&A-Runde, dass sich der Verteidiger bereits entschieden habe.
Demnach wird Upamecano beim FC Bayern einen neuen Kontrakt unterschreiben und ist in diesem Zuge auch kein Thema mehr für Paris Saint-Germain, die zuletzt zu den interessierten Klubs gezählt wurden.
Der Sportler selbst äußerte sich nach dem 5:0-Testspielsieg bei RB Salzburg entspannt. "Für mich gibt es keinen Druck", sagte der französische Nationalspieler, "wir reden, alles gut."
FC Bayern: Dreesen macht Druck auf Upamecano
Auch er hoffe allerdings, "dass es bald eine Lösung gibt und ich weitermachen kann", bekannte der 27-Jährige, dessen auslaufendes Arbeitspapier der Rekordmeister gerne verlängern würde. "Upa hat ein Angebot von uns vorliegen, das wir auch noch mal verbessert haben", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen erst am vergangenen Sonntag bei einem Fanklub-Besuch.
Der Boss drückte dort aufs Tempo. "Wenn man ein Kaugummi zu lange kaut, ist der Geschmack irgendwann raus. Deshalb darf sich das nicht wie Kaugummi ziehen", betonte Dreesen: "Ich glaube, das, was er jetzt da liegen hat, das sollte er unterschreiben, denn es wird nicht besser."
Externer Inhalt
Upamecano sieht "keine Deadline"
Upamecano meinte, es gebe da "keine Deadline". Er spreche mit den Münchner Verantwortlichen Max Eberl und Christoph Freund, den Rest regle sein Berater. "Alles gut mit allen, ich bin sehr, sehr zufrieden, für diesen großen Verein zu spielen, konzentriere mich auf mich und auf den Platz."
Dreesen nannte Upamecano "einen der besten Innenverteidiger, die es auf der Welt gibt" und ergänzte: "Wir haben ihm ein außerordentlich gutes Angebot gemacht, weil er seit anderthalb Jahren jetzt auch sehr gut gespielt hat."