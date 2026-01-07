- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

FC Bayern: Neuer Vertrag? Entscheidung bei Dayot Upamecano wohl gefallen

  • Aktualisiert: 07.01.2026
  • 08:43 Uhr
  • SID/ran.de

Die Zukunft von Dayot Upamecano ist beim FC Bayern seit geraumer Zeit Thema. Nun soll eine Entscheidung gefallen sein.

Im Poker um die mögliche Vertragsverlängerung von Abwehrchef Dayot Upamecano beim FC Bayern zeichnet sich wohl eine Entscheidung ab. So erklärte der Insider der französischen Zeitung "Le Parisien", Dominique Severac, in einer Q&A-Runde, dass sich der Verteidiger bereits entschieden habe.

Demnach wird Upamecano beim FC Bayern einen neuen Kontrakt unterschreiben und ist in diesem Zuge auch kein Thema mehr für Paris Saint-Germain, die zuletzt zu den interessierten Klubs gezählt wurden.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -

Der Sportler selbst äußerte sich nach dem 5:0-Testspielsieg bei RB Salzburg entspannt. "Für mich gibt es keinen Druck", sagte der französische Nationalspieler, "wir reden, alles gut."

- Anzeige -

FC Bayern: Dreesen macht Druck auf Upamecano

Auch er hoffe allerdings, "dass es bald eine Lösung gibt und ich weitermachen kann", bekannte der 27-Jährige, dessen auslaufendes Arbeitspapier der Rekordmeister gerne verlängern würde. "Upa hat ein Angebot von uns vorliegen, das wir auch noch mal verbessert haben", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen erst am vergangenen Sonntag bei einem Fanklub-Besuch.

Der Boss drückte dort aufs Tempo. "Wenn man ein Kaugummi zu lange kaut, ist der Geschmack irgendwann raus. Deshalb darf sich das nicht wie Kaugummi ziehen", betonte Dreesen: "Ich glaube, das, was er jetzt da liegen hat, das sollte er unterschreiben, denn es wird nicht besser."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Upamecano sieht "keine Deadline"

Upamecano meinte, es gebe da "keine Deadline". Er spreche mit den Münchner Verantwortlichen Max Eberl und Christoph Freund, den Rest regle sein Berater. "Alles gut mit allen, ich bin sehr, sehr zufrieden, für diesen großen Verein zu spielen, konzentriere mich auf mich und auf den Platz."

Dreesen nannte Upamecano "einen der besten Innenverteidiger, die es auf der Welt gibt" und ergänzte: "Wir haben ihm ein außerordentlich gutes Angebot gemacht, weil er seit anderthalb Jahren jetzt auch sehr gut gespielt hat."

Mehr News und Videos zum Fußball
SGE BVB
News

BVB, Eintracht und Co.: Bayern-Jäger im Power Ranking

  • 07.01.2026
  • 08:58 Uhr
Matthias Sammer schwärmt von Manuel Neuer
News

Sammer über Neuer-Nominierung: "Man muss ihn mitnehmen"

  • 07.01.2026
  • 08:40 Uhr
Stärkt Kovac den Rücken: Matthias Sammer
News

Sammer: Kovac "definitiv" ein Titel-Trainer für Dortmund

  • 07.01.2026
  • 08:30 Uhr
imago images 1068518457
News

1. FC Köln vs. FC Bayern München: Bundesliga live im TV, Livestream und im Ticker

  • 07.01.2026
  • 08:22 Uhr
2247032568
News

WM-2026-Quali: Wann finden die Playoffs statt?

  • 07.01.2026
  • 08:18 Uhr
Fans beim Afrika-Cup
News

Afrika Cup 2025: Nationen, Termine, Stars und Livestream auf Joyn

  • 07.01.2026
  • 08:06 Uhr
imago images 1070415375Update
News

Chelsea sieht wohl von Leihabbruch bei Anselmino ab

  • 07.01.2026
  • 07:56 Uhr
Seit 2014 in Barcelona: Marc-André ter Stegen
News

Vor Supercopa: Ter Stegen verletzt aus Saudi-Arabien abgereist

  • 07.01.2026
  • 06:07 Uhr
Superfan Michel Kuka Mboladinga (r.)
News

Afrika-Cup: "Falscher" Lumumba als Superfan

  • 07.01.2026
  • 05:34 Uhr
Das King Abdullah Sports City Stadium
News

Spaniens Supercopa wohl bis 2030 in Saudi-Arabien - und Doha

  • 07.01.2026
  • 05:32 Uhr