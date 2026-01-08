Fußball
Lionel Messi spricht über seine Zukunft: Das will der Superstar nach dem Karriereende machen
- Aktualisiert: 08.01.2026
- 11:34 Uhr
- Maximilian Kayser
Lionel Messis Karriere befindet sich in der Endphase. Der Weltstar hat aber bereits einen Plan, welche Rolle er im Fußball nach dem Karriereende einnehmen will.
von Maximilian Kayser
38 Jahre alt ist Lionel Messi mittlerweile - im Spätherbst seiner Karriere mischt der Superstar die MLS aber weiterhin so richtig auf.
Im Finale gegen Thomas Müllers Vancouver Whitecaps sicherte er in der abgelaufenen Saison seinem Team Inter Miami den ersten MLS-Championship und sich selbst erneut den Titel als Liga-MVP.
Dennoch ist auch dem achtfachen Ballon D'Or-Gewinner klar, dass sich seine Zeit als aktiver Fußballer dem Ende entgegen neigt.
Im Interview mit dem Sender "Luzu TV" enthüllte der Superstar nun, welche Pläne er für die Zukunft hat. Sicher ist für Messi eins: "Ich sehe mich nicht als Trainer".
Lionel Messi will Klubbesitzer werden
Stattdessen möchte der Argentinier nach der Karriere auf dem Platz als Funktionär tätig werden - ähnlich wie vor ihm der Besitzer seines aktuellen Teams, David Beckham. Wenn er sich entscheiden müsse, "wäre ich gern Klubbesitzer".
Messi wünscht sich sogar, einen Verein selbst zu gründen: "Ich möchte meinen eigenen Klub haben, von unten starten und ihn dann groß machen".
Sein Plan ist es, "den Kindern und Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und ihn zu einem wichtigen Verein zu machen. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde mir das am besten gefallen."
Tatsächlich hat Messi dies in kleinem Rahmen schon getan: Der neu gegründete uruguayische Viertligist Deportivo LSM gehört Messi zusammen mit seinem Freund und langjährigen Teamkollegen Luis Suarez. Aktuell spielen beide bei Inter Miami wieder zusammen. Das Projekt habe Suarez gestartet: "Ich möchte Luis dafür danken, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, an diesem Projekt teilzuhaben, an dem er seit vielen Jahren arbeitet, und das stark gewachsen ist."
Lionel Messi: Nach Karriereende Miteigentümer von Inter Miami
Möglicherweise ist Deportivo LSM also ein Testlauf, falls sich Messi entscheidet, in einer größeren Liga ein eigenes Team zu gründen. Sicher ist bereits, dass er Inter Miami erhalten bleibt: Der Vertrag des Argentiniers beinhaltet eine zukünftige Minderheitsbeteiligung am Beckham-Klub.
Bevor es aber so weit ist, wird noch etwas Zeit vergehen: Letzten Oktober verlängerte der Weltstar seinen Vertrag in Miami bis 2028. Auch die Weltmeisterschaft 2026 will er noch spielen. Ein bisschen Messi auf dem Platz bleibt den Fans also noch.