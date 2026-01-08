Lionel Messi spricht über seine Zukunft: Das will der Superstar nach dem Karriereende machen

Lionel Messis Karriere befindet sich in der Endphase. Der Weltstar hat aber bereits einen Plan, welche Rolle er im Fußball nach dem Karriereende einnehmen will. von Maximilian Kayser 38 Jahre alt ist Lionel Messi mittlerweile - im Spätherbst seiner Karriere mischt der Superstar die MLS aber weiterhin so richtig auf. Im Finale gegen Thomas Müllers Vancouver Whitecaps sicherte er in der abgelaufenen Saison seinem Team Inter Miami den ersten MLS-Championship und sich selbst erneut den Titel als Liga-MVP.

Dennoch ist auch dem achtfachen Ballon D'Or-Gewinner klar, dass sich seine Zeit als aktiver Fußballer dem Ende entgegen neigt. Im Interview mit dem Sender "Luzu TV" enthüllte der Superstar nun, welche Pläne er für die Zukunft hat. Sicher ist für Messi eins: "Ich sehe mich nicht als Trainer".

Lionel Messi will Klubbesitzer werden Stattdessen möchte der Argentinier nach der Karriere auf dem Platz als Funktionär tätig werden - ähnlich wie vor ihm der Besitzer seines aktuellen Teams, David Beckham. Wenn er sich entscheiden müsse, "wäre ich gern Klubbesitzer". Messi wünscht sich sogar, einen Verein selbst zu gründen: "Ich möchte meinen eigenen Klub haben, von unten starten und ihn dann groß machen". Lionel Messi: Galatasaray als Durchgangsstation für die WM 2026?

Lionel Messi bricht Stadiontour in Indien wegen Fan-Ausschreitungen ab Sein Plan ist es, "den Kindern und Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und ihn zu einem wichtigen Verein zu machen. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde mir das am besten gefallen." Tatsächlich hat Messi dies in kleinem Rahmen schon getan: Der neu gegründete uruguayische Viertligist Deportivo LSM gehört Messi zusammen mit seinem Freund und langjährigen Teamkollegen Luis Suarez. Aktuell spielen beide bei Inter Miami wieder zusammen. Das Projekt habe Suarez gestartet: "Ich möchte Luis dafür danken, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, an diesem Projekt teilzuhaben, an dem er seit vielen Jahren arbeitet, und das stark gewachsen ist."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen