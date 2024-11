Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze Spielplan der Bundesliga

Tabelle der Bundesliga

Anzeige

Anzeige

Manuel Neuer Neuer ist mehr beschäftigt als vielleicht zu erwarten, hält die Bälle sicher fest. In der 1. Halbzeit ist er zweimal gefordert. In der 2. Halbzeit bringt St. Pauli den Ball nicht mehr gefährlich auf das Tor. ran-Note: 3

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Raphael Guerreiro Der Rechtsverteidiger rotiert zurück in die Startelf und bringt in der 15. Minute erstmals den Ball (ungefährlich) auf das Tor. Er legt gute Dribblings hin und hat gute Ideen im Spiel nach vorne, lediglich das Zusammenspiel mit Sane hakt. Seine Passquote liegt bei 90 Prozent, allerdings gewinnt der Portugiese nur 33 Prozent seiner Zweikämpfe. Nach 69 Minuten wird er ausgewechselt. ran-Note: 3

Dayot Upamecano Gleich in der 7. Minute lässt er sich von Gegenspieler Oladapo Afolayan schülermäßig ausdribbeln, dadurch kommt die erste Chance für St. Pauli zustande. Upamecano verursacht zudem in der 18. Minute unnötig einen Eckball. Danach stabilisiert er sich. ran-Note: 3

Anzeige

Min-Jae Kim Der Innenverteidiger erweist sich als sicherer Rückhalt, klärt einige Angriffe der mutig spielenden Hamburger, bringt vor allem seine Kopfballstärke zur Geltung, ist zudem gut im Spielaufbau. In der 66. Minute kassiert der Südkoreaner eine Gelbe Karte, verhindert damit allerdings möglicherweise eine Top-Chance für St. Pauli. ran-Note: 2

Anzeige

Alphonso Davies Der schnelle Linksverteidiger agiert gewohnt offensiv, gewinnt allerdings auch viele Zweikämpfe und bringt den Ball schnell nach vorne, ist zudem sehr passsicher. ran-Note: 3

Anzeige

FC Bayern: Kehrtwende bei Davies - "fühlt sich extrem wohl"

Anzeige

Joshua Kimmich Ein fast fehlerfreies Spiel! Kimmich dirigiert das Spiel des FC Bayern, verteilt die Bälle gut und sicher, ist überall auf dem Spielfeld anzutreffen. In manchen Spielphasen ist gefühlt jeder dritte Ballkontakt seiner. Lediglich in der 66. Minute unterläuft ihm ein Fehlpass, der zu einem Ballverlust und einer Gelben Karte für Kim führt. ran-Note: 2

Anzeige

Leon Goretzka Völlig überraschend rutscht der fast schon aussortierte Goretzka in die Startelf – und zwar zum ersten Mal in dieser Saison. Ein Fehlpass im Mittelfeld ist seine erste Aktion. Er wählt daraufhin im Passspiel meist die sichere Variante. In der 2. Halbzeit kommt er nach einem Eckball zum Abschluss, stabilisiert zudem die Defensive. ran-Note: 3

Leroy Sane Nachdem der Flügelspieler am Mittwochabend beim Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon als Einwechselspieler ein entscheidender Faktor war, steht er diesmal in der Startelf. In der 1. Halbzeit gelingt ihm wenig. Seine Dribblings enden oftmals beim Gegenspieler oder sogar im Toraus. In der 41. Minute wird sein Schuss aus kurzer Distanz abgeblockt. In der 2. Halbzeit steigert er sich und sucht immer wieder den Abschluss. ran-Note: 3

Anzeige

Anzeige

Jamal Musiala Der Torschütze zum Siegtreffer! Die ersten 21 Minuten tut er sich gegen die Abwehr des FC St. Pauli schwer, zeigt dann aber seine Qualität: Kurz vor dem Strafraum gewinnt er einen Ball und knallt diesen kurzerhand zum 1:0 in die rechte obere Ecke. In manchen Situationen beweist er eine gute Übersicht, in anderen Situationen will er zu sehr das Dribbling erzwingen. Die Chance auf das 2:0 lässt er in der 86. Minute ungenutzt. ran-Note: 2

Bundesliga-Transfergerüchte: Robin Zentner weckt wohl Interesse von spanischem Traditionsklub 1 / 12 © Steinsiek.ch Robin Zentner (1. FSV Mainz 05)

Zieht es Torwart Robin Zentner ins Ausland? Wie die "Sport Bild" berichtet, steht der Keeper von Mainz 05 ganz oben auf der Wunschliste des FC Valencia. Der aktuelle Tabellenletzte der spanischen Liga sucht nach einem Nachfolger für EM-Entdeckung Giorgi Mamardashvili, der im kommenden Sommer zum FC Liverpool wechseln wird. Zentner steht bei den Mainzern noch bis 2025 unter Vertrag. © ZUMA Press Wire Mats Hummels (AS Rom)

Sein Engagement in der italienischen Hauptstadt hatte sich Mats Hummels anders vorgestellt. Trotz einer starken Vorsaison und Nominierung für das Champions League Team of the Season spielt der 35-Jährige bei der Roma keine Rolle. Nur ein Einsatz von möglichen elf und das ausgerechnet beim desaströsen 1:5 gegen Florenz inklusive Eigentor. Deshalb könnte Hummels bald schon wieder weg sein... © IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto Mats Hummels (AS Rom)

...denn laut "Gazzetta dello Sport" sollen einige Bundesliga-Klubs die Situation um den Weltmeister von 2014 genau beobachten. Seine aktuelle Rolle bei der Roma wird sicherlich nicht den Ansprüchen eines Mats Hummels genügen, insofern erscheint ein Winter-Wechsel nicht unwahrscheinlich. Konkreten Kontakt soll es aber noch nicht geben. © IMAGO/Ulrich Wagner Mathys Tel (FC Bayern)

Verlässt Mathys Tel den FC Bayern? Laut "Sky" zeigt der aktuelle Premier-League-Dritte Nottingham Forest Interesse und hat bereits Kontakt aufgenommen. Der 19-Jährige soll derzeit aber keine Pläne haben, den FCB im Winter auf Leihbasis zu verlassen. Derweil soll auch Werder Bremen den Youngster auf dem Radar haben, sollte Tel seine Meinung ändern und einen Wechsel signalisieren. © 2024 Getty Images Roger Schmidt (vereinslos)

Roger Schmidt ist offenbar einer von zwei Kandidaten für den Trainerposten bei Borussia Mönchengladbach. Das berichtet die "Bild". Demnach haben die Fohlen den früheren Coach von Bayer Leverkusen und Benfica Lissabon im Blick, sollte dem aktuellen Übungsleiter Gerardo Seoane nicht die Trendwende gelingen. Schmidt wurde Anfang September in Lissabon entlassen. © Steinsiek.ch Urs Fischer (vereinslos)

Der zweite Kandidat am Niederrhein ist dem Bericht zufolge der Schweizer Urs Fischer. Der ehemalige Erfolgstrainer von Union Berlin kennt wie Schmidt die Bundesliga, ist aktuell ohne Job und könnte damit sofort übernehmen. Laut "Bild" bekommt Seoane bis einschließlich des Spiels bei RB Leipzig am zehnten Spieltag Zeit, eine Wende herbeizuführen. © Team 2 Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)

Nachdem sich Xabi Alonso in der vergangenen Saison zu Bayer 04 Leverkusen bekannt hat, dürfte der Spanier für die Werkself kaum noch eine weitere Saison zu halten sein. Im Falle eines Abgangs haben die Leverkusener laut "kicker" eine klare Wunschlösung: Sebastian Hoeneß, Erfolgstrainer des VfB Stuttgart. Demnach besitzt er eine Ausstiegsklausel in mittlerer siebenstelliger Höhe. Diese dürfte für Bayer 04 im Fall der Fälle kein Hindernis darstellen. © IMAGO / RHR-Foto/SID/IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO Timo Baumgartl (FC Schalke 04)

Der bei Schalke aussortierte und nun vereinslose Timo Baumgartl könnte seine Karriere wohl in den USA fortsetzen. Laut "Sky" befindet sich der Verteidiger in Verhandlungen mit MLS-Klub St. Louis CITY SC. Im Gespräch sei ein Vertrag bis mindestens ins Jahr 2027. In Gelsenkirchen löste Baumgartl Ende August seinen Kontrakt vorzeitig auf, spielte dort zuvor schon länger keine Rolle mehr. © www.imago-images.de/SID/IMAGO/Michael Taeger Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

Die Topleistungen von Frankfurts Omar Marmoush sorgen wohl für immer weitere Interessenten am ägyptischen Stürmer. Laut "Teamtalk" soll es der 25-Jährige nun auch auf die Liste möglicher Neuzugänge beim FC Chelsea geschafft haben. Demnach dürften sich die "Blues" bereits im Umfeld des Nationalspielers über mögliche Transfermodalitäten erkundigt haben. Neben ... © Getty Images Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

... Chelsea wurde bereits zuvor über angebliches Interesse von Liverpool, Arsenal, Manchester United und West Ham United an Marmoush berichtet. Marmoush' Vertrag bei den Hessen läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Mit neun Toren in den ersten sieben Spielen der Bundesliga-Saison 2024/25 legte Marmoush einen Topstart in die laufende Spielzeit hin. © IMAGO/HMB-Media Jamie Gittens (Borussia Dortmund)

Seit Jamie Gittens 2020 für 90.000 Euro Ausbildungsentschädigung von Manchester City zum BVB kam, ist sein Marktwert um ein Vielfaches gestiegen. Laut "CaughtOffside" ist der 20-Jährige bei den Klubs aus seiner britischen Heimat heiß begehrt. Demnach sollen sich zum FC Chelsea, FC Liverpool und Tottenham Hotspur auch noch Crystal Palace und Nottingham Forest als Interessenten gesellt haben. © IMAGO/Jan Huebner Jamie Gittens (Borussia Dortmund)

Billig wäre eine Verpflichtung aber mitnichten. Der Außenstürmer ist bis 2028 vertraglich an die Schwarz-Gelben gebunden. Dem Bericht zufolge müssten Intessenten mehr als 60 Millionen Euro bieten, damit die BVB-Verantwortlichen überhaupt über einen Wechsel nachdenken.

Anzeige

Kingsley Coman Der Flügelspieler rotiert in die Startelf, findet im Offensivspiel allerdings trotz einer guten Zweikampfquote (75 Prozent) keine Lösung, um die Abwehrreihe der Hamburger zu überspielen. Über 69 Minuten gelingt ihm weder ein Torschuss noch eine Vorlage. Danach wird er ausgewechselt. ran-Note: 5

Anzeige

Harry Kane Der Mittelstürmer tut sich speziell in der 1. Halbzeit sichtbar schwer und hat lediglich 14 Ballkontakte. In der 24. Minute kommt er zum Abschluss, verfehlt das Tor allerdings deutlich. Auch in der 2. Halbzeit kommt er kaum zur Geltung. In der 89. Minute lässt er eine Top-Chance aus kurzer Distanz ungenutzt, weil er an Torwart Vasilj scheitert. ran-Note: 4

Serge Gnabry Der Flügelspieler kommt nach 69 Minuten für den glücklosen Coman ins Spiel, bleibt aber ähnlich unauffällig wie sein Vorgänger. ran-Note: ohne Bewertung

Konrad Laimer Der Österreicher stand gegen Benfica Lissabon noch in der Startelf, wird diesmal in der 69. Minute eingewechselt und nimmt die Position des Rechtsverteidigers ein. ran-Note: ohne Bewertung

Kuriositäten im Fußball: Transferexperte Fabrizio Romano reagiert auf US-Wahl 1 / 16 © Imago / x.com/FabrizioRomano/ Transferguru Romano reagiert auf US-Wahl

Fabrizio Romano gilt als der Transfermarkt-Insider schlechthin. Nach der US-Wahl schrieb ein "X"-User in Richtung des 31-Jährigen: "Ich warte darauf, dass Fabrizio Romano die Trump-Übernahme ankündigt. Wenn nicht, dann kann ich das nicht akzeptieren." Der Journalist setzte in der Folge einen Tweet mit drei Emojis ab: Das Wort "bald" mit einem Pfeil, ein Augenpaar und die US-Flagge. © IMAGO/Manuel Stefan Schweiz: Platzverweis für Joel Monteiro nach Schuh-Wurf

Weil sich Berns Joel Monteiro beim 0:0 gegen den FC Zürich über eine Schiri-Entscheidung ärgerte, verlor er die Nerven! Der 25-Jährige warf seinen Schuh frustriert weg und traf dabei Gegenspieler Mirlind Kryeziu. Daher blieb Schiedsrichter Urs Schnyder keine Wahl, als Monteiro mit Rot zu bestrafen. "So spektakulär wie dämlich" kommentierte die "Neue Zürcher Zeitung" (NZZ) Monteiros Platzverweis. © IMAGO/Colorsport FA erlaubt Tuchel Arbeit im Homeoffice

Im Januar beginnt Thomas Tuchel seinen Job als Trainer der Three Lions. Seine Arbeit kann er dabei teilweise im Homeoffice ausführen. Laut "Sun" wird der 51-Jährige an einigen Sitzungen mit Nachwuchstrainern und anderen Abteilungen teilnehmen, die FA verlangt allerdings nicht, dass er ständig präsent ist. Tuchel lebt aktuell in München, wo auch seine beiden Töchter wohnen. © IMAGO/HMB-Media "Technische Probleme" bei Registrierung verhindern Nmecha-Comeback

Der wiedergenesene Lukas Nmecha verpasst die Bundesliga-Partie seines Klubs VfL Wolfsburg auf St. Pauli aus kuriosem Grund. Laut "Kicker" teilten die "Wölfe" mit, dass der Stürmer aufgrund technischer Probleme nicht für den Spieltagskader gemeldet werden konnte. Daher ... © regios24 "Technische Probleme" bei Registrierung verhindern Nmecha-Comeback

... umfasste das VfL-Aufgebot am Millerntor nur 19 statt 20 Spieler. Nmecha fiel zuletzt lange Zeit wegen Adduktorenproblemen aus, hätte auf St. Pauli sein Comeback geben können – doch dann kam die Technik dazwischen. So saß Nmecha beim torlosen Remis des VfL zwar auf der Bank, allerdings nur in Trainingsklamotten und ohne die Chance, zum Einsatz zu kommen. © 2024 Getty Images Fußball auf über 4000 Metern Höhe

Da wird jedem Gegner Angst und Bange. Bolivien hat sein Nationalstadion nach El Alto verlegt. Die Luft im Stadion von El Alto ist dünn, die Botschaft auf dem Rasen dafür umso dicker. "4150 Meter" steht laut "SID" in großen Buchstaben auf jenem Rasen, auf dem Bolivien am Donnerstag sein umstrittenes WM-Qualifikationsspiel gegen Kolumbien absolviert ... © 2024 Getty Images Fußball auf über 4000 Metern Höhe

Bislang wurden Pflichtspiele in La Paz ausgetragen, auf 3637 Metern im höchstgelegenen Nationalstadion der Welt. Doch neuerdings zieht es das Team noch deutlich höher hinaus. Weil das frisch renovierte Stadion in El Alto so schön und der Rasen so gut sei, sagt Nationaltrainer Oscar Villegas. Weil das einen enormen Vorteil bringe, sagen viele Gegner ... © 2024 Getty Images Fußball auf über 4000 Metern Höhe

Zu spüren bekam die Höhenluft bereits Venezuela. Mit 0:4 kam der Favorit im September unter die Räder, als Bolivien erstmals in El Alto (spanisch für "die Höhe") spielte. Weder Atemübungen noch eine Vorbereitung in Sauerstoffkammern halfen den Gästen. Nun versucht es Kolumbien, unter anderem mit einer mehrtägigen Akklimatisierung in Cochabamba auf 2500 Metern. © PA Images Championship-Profi nach Beißattacke mit langer Sperre

Klar, in einem Derby kann es schon mal hitzig werde. Aber was Milutin Osmajic, Spieler des englischen Zweitligisten Preston North End, im Lancashire-Derby mit den Blackburn Rovers abgezogen hat, ist etwas zu viel des Guten. Osmajic biss Gegenspieler Owen Beck in bester Suarez-Manier in den Nacken, hinterließ dabei laut Blackburn-Mitspieler John Eustace einen großen Abdruck. © Photo News Championship-Profi nach Beißattacke mit langer Sperre

Kurios: Während Beck in der Folge der Partie noch mit Gelb-Rot vom Platz flog, wurde Osmajic für seine Beiß-Attacke zunächst nur verwarnt. Erst im Nachgang der Partie sprach die FA eine Acht-Spiele-Strafe und 18.000 Euro Strafzahlung aus. In der Nations League könnten beide tatsächlich nochmal aufeinandertreffen, Osmanjic ist für Montenegro, Beck für die walisische Nationalmannschaft nominiert. © PanoramiC Girondins Bordeaux setzt Keeper im Mittelfeld ein

Was war denn da los? Nach dem Zwangsabstieg in die 4. französische Liga aufgrund finanzieller Probleme machte Traditionsklub Girondins Bordeaux vor allem mit der Verpflichtung von Ex-Premier-League-Star Andy Carroll auf sich aufmerksam. Im Pokal sorgte die Girondins nun aber durch ein Kuriosum für große Verwunderung... © PanoramiC Girondins Bordeaux setzt Keeper im Mittelfeld ein

Denn: Beim 0:5 im französischen Pokal gegen Seudre Océan musste Torhüter Over Mandanda, Bruder des ehemaligen französischen Nationalkeepers Steve, in der Schlussphase im Mittelfeld auflaufen. Weil Trainer Bruno Irlès keine Feldspieler mehr zur Verfügung hatte, durfte Mandanda auf ungewohnter Position ran. © 2024 Getty Images Kai Havertz ohne angekommenen Pass in 90 Minuten

Horror-Statistik für Kai Havertz! Im Duell mit ManCity schaffte es der deutsche Nationalspieler trotz 23 Ballberührungen nicht, einen erfolgreichen Pass zu spielen (Quelle: statmusecom). Und das, obwohl er für die Gunners 90 Minuten auf dem Platz stand. Havertz ist der erste Spieler seit sieben Jahren, dem dieses unrühmliche Kunststück in der Premier League gelang. © IMAGO/Fotobaires Trikotdeal rettete Messi vor Finalsperre

Pikante Enthüllung von Carlos Chandia. Der Schiedsrichter hat in der "ESPN Fans Show" enthüllt, dass Lionel Messi eigentlich für das Copa-America-Finale 2007 gesperrt gewesen wäre. Demnach hatte Messi gegen Ende des Halbfinales gegen Mexiko (3:0) den Ball in die Hände genommen. Statt zu bestrafen, ging der Referee zu Messi und erklärte: "Das ist eigentlich eine Gelbe Karte. Aber das kostet dich dein Trikot!" © Imago Trikotdeal rettete Messi vor Finalsperre

"Hätte ich ihm diese Gelbe Karte gezeigt, hätte ihn das die Chance gekostet, im Finale der Copa America zu spielen", so der Schiri weiter. Nach dem Spiel wollte Messi sein Versprechen einlösen und dem Referee sein Trikot geben. Diesem war das auf dem Spielfeld aber nicht geheuer, weshalb er es erst in der Umkleide entgegennahm. Behalten hat Chandia das Trikot aber nicht... © IMAGO/Fotobaires Trikotdeal rettete Messi vor Finalsperre

"Ich erinnere mich nicht mehr an die Nummer, aber an den Geruch. Das war nicht der beste. Mein Sohn hat das Trikot jetzt, er behält es", erklärte er weiter. Übrigens: Der Referee ist der Meinung, dass seine nicht gegebene Gelbe Karte ursächlich dafür war, dass er selbst das Finale nicht leiten durfte. Geholfen hat Messi die Gnade des Unparteiischen derweil nicht, das Finale ging mit 0:3 gegen Brasilien verloren.

Joao Palhinha In der 82. Minute wird der Portugiese für Goretzka eingewechselt und sichert den Sieg mit ab. ran-Note: ohne Bewertung

Michael Olise Der Offensivspieler kommt in der 82. Minute ins Spiel, kann bei einem Gegenangriff seine Schnelligkeit nicht einbringen, weil er gehalten wird. ran-Note: ohne Bewertung