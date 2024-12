FC Bayern: Olise stürmt für Kane

Michael Olise für Harry Kane: Der 22-Jährige ersetzt bei Bayern München im Pokalkracher gegen Doublegewinner Bayer Leverkusen den verletzten Toptorjäger in der Spitze. "Ich hätte viele Spieler aufstellen können, aber es ist kein Problem, dass Michael in diese Rolle geht, auch mit Jamal (Musiala, d.Red.) können wir das lösen", sagte Trainer Vincent Kompany vor Anpfiff bei der ARD.

Als Alternativen waren vor dem Achtelfinalduell auch Thomas Müller, Serge Gnabry und Mathys Tel gehandelt worden. Kane hatte sich beim 1:1 des Rekordmeisters in Dortmund einen kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus.

Hinter Jungstar Olise agieren Leroy Sane, Jamal Musiala und Kingsley Coman im offensiven Mittelfeld. Joshua Kimmich und Leon Goretzka bilden die Doppelsechs bei den Bayern. Nationalspieler Aleksandar Pavlovic stand erstmals nach seiner Schulter-OP wieder im Bayern-Kader. Der Mittelfeldspieler hatte sich Mitte Oktober verletzt.

Leverkusens Trainer Xabi Alonso verzichtete in seiner Startelf auf den zuletzt treffsicheren Patrik Schick. "Patrik ist in einem Top-Moment, wir brauchen ihn sicher in der zweiten Halbzeit", sagte er bei Sky.

Alonso bot vor einer Viererabwehrkette in Exequiel Palacios, Robert Andrich und Granit Xhaka gleich drei eher defensiv orientierte Mittelfeldspieler auf. Florian Wirtz agierte ganz vorne. "Wir müssen bereit sein zu kämpfen, zu leiden - sonst wird es schwierig", sagte der Coach.