FC Bayern München: Neuer-Patzer gegen Leverkusen muss Konsequenzen haben - ein Kommentar

Einerseits war Konrad Laimer noch in der Nähe, andererseits war der Ball nicht wirklich schnell, sprang auf dem Rasen nochmal auf. Entsprechend hätte Jeremie Frimpong nicht mit Tempo auf das Tor zulaufen können. Bleibt Neuer im Tor, kann Laimer ihn wahrscheinlich noch abdrängen.

Manuel Neuer kostet nicht zum ersten Mal einen Titel Die Bayern hatten auch nach dem Platzverweis noch Chancen, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Sie waren dominant, hatten viel Spielkontrolle und erspielten sich vor allem gegen Ende der ersten Halbzeit einige Chancen. Neuer zum alleinigen Sündenbock zu machen, wäre deshalb falsch. Die Reaktion war gut, die Möglichkeiten waren da. Trotzdem führt kein Weg an der Kritik vorbei, dass der Torwart einen klaren Fehler gemacht hat, der am Ende mitentscheidend war - und das nicht zum ersten Mal. Im Halbfinale der Champions League patzte Neuer in der vergangenen Saison schwer. Wahr ist auch, dass er zuvor einige Bälle gut parierte. Doch sein für ihn in der Vergangenheit untypischer Fehler brachte Real Madrid ins Finale. Stimmen zum Spiel: Neuer liefert kuriose Begründung für Rote Karte

In dieser Saison haben die Bayern bisher drei Spiele verloren. Gegen Aston Villa (0:1), als er zu hoch stand, und nun gegen Leverkusen war Neuer hauptverantwortlich für die Niederlage. Beim 1:4 in Barcelona gab es deutlich mehr Faktoren, aber auch dort sah er bei manchem Gegentor zumindest nicht gut aus. Auch in Frankfurt kassierte er drei Gegentore, die aufgrund der guten Schusspositionen so aussahen, als könne er nichts machen. Klare Fehler waren es nicht, aber in seinen besten Jahren hätte er wohl mindestens einen davon gehalten.

FC Bayern: Neuer ist mittlerweile Durchschnitt Wo wir wieder beim Konjunktiv sind. Wenn über Neuer gesprochen wird, dann meist über das, was er mal war und seltener über das, was er mittlerweile ist: Ein durchschnittlicher Bundesliga-Torhüter. Das ist die nüchterne Realität. Auf dem Niveau, auf dem sich die Bayern bewegen, reicht das nicht. Und so sehr sich die Münchner auch darum bemühen, Neuer in Interviews zu einem der besten Torhüter der Welt zu erklären, so sehr müssen sie sich langsam eingestehen, dass es Zeit für einen Neuanfang ist. "Ist mir scheißegal!" Eberl wütet nach Pokal-Aus gegen Reporter

