FC Bayern patzt in Berlin: Noch so einen Aussetzer sollte sich der FCB nicht leisten - ein Kommentar

Angesichts der Ausgangslage ist das menschlich und verständlich. Doch noch so einen Aussetzer wie heute an der Alten Försterei sollten sich die Bayern ab sofort nicht mehr leisten. Aus zweierlei Gründen.

Zum zweiten Mal in Folge lässt der FC Bayern in der Bundesliga nach einer Führung Federn. Es sollte das letzte Mal gewesen sein, will man die Saisonziele nicht leichtfertig riskieren. Ein Kommentar.

Leverkusen kann frei aufspielen

Und Zweitens: Bayer Leverkusen hat nach dem Aus in der Königsklasse in der Bundesliga nichts mehr zu verlieren . Bei einem Sieg in Stuttgart am Sonntag (ab 19.30 Uhr im Liveticker) würde der amtierende Meister bis auf sechs Zähler an die Bayern heranrücken.

Zugegeben. Bei noch acht verbleibenden Spieltagen ist das immer noch ein sattes Polster. Zumal nach der bevorstehenden Länderspielpause mit Manuel Neuer vermutlich auch wieder ein wenig mehr Sicherheit in die Bayern-Defensive zurückkehren dürfte.

Doch wie man in der Bundesliga Führungen verspielt, das haben die Bayern ja zuletzt eindrucksvoll bewiesen.