FC Bayern: Rafinha - Vertragsauflösung wegen Beckenbauer Cup

Der Ex-Bayern-Star war am vergangenen Montag Teil des Legenden-Teams der Münchner beim Beckenbauer Cup, der zu Ehren des verstorbenen "Kaisers" Franz Beckenbauer ausgerichtet wurde.

Einen Grund für die vorzeitige Vertragsauflösung gab der Klub nicht bekannt. Das brasilianische Portal "Globo Esporte" berichtet derweil, dass die Teilnahme an einem Fußballturnier in München für den Rafinha-Knall gesorgt hat.

Schock für Ex-Bayern-Star Rafinha. Der Vertrag des Brasilianers wurde aufgelöst - und das wohl aufgrund der Teilnahme am Beckenbauer Cup.

Rafinha nahm wohl heimlich am Beckenbauer Cup teil

Mit den Klub-Verantwortlichen in der brasilianischen Heimat sei dies laut Bericht in der Form nicht abgesprochen gewesen. Stattdessen habe der langjährige Rechtsverteidiger des deutschen Rekordmeisters dem Vorstand gesagt, er sei in München zu einer Anhörung vorgeladen.

Eine Teilnahme am Beckenbauer Cup habe er nicht erwähnt. Rafinha habe sich der Forderung nach einvernehmlicher Kündigung demnach auch nicht widersetzt.