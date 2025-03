Dieser könne doch gar nicht so wichtig sein für den FC Bayern , als dass man ihm unbedingt wieder einen hoch dotierten Kontrakt geben müsse, sollen einige in der Führungsebene gemeint haben.

Diesmal allerdings, so eine weitere Behauptung aus dem Klub, habe Kimmich gar keine Topangebote auf dem Tisch liegen gehabt und sich deshalb am Ende auf das Bayern-Angebot einlassen müssen.

Angefangen mit dem Handgeld, was ein ablösefreier Topspieler erwarten kann. In der Regel ist das die Hälfte des Marktwerts, also bei Kimmich etwa 25 Millionen Euro.

Kompany-Fan Kimmich ging es um die sportliche Perspektive

Deshalb ging es ihm vorrangig um die sportliche Perspektive, da er überzeugt ist, mit dem von ihm sehr geschätzten Trainer Vincent Kompany bei Bayern dauerhaft um den Champions-League-Titel mitspielen zu können.

"Daher habe ich mir bewusst die nötige Zeit genommen, und das finde ich nach dieser Vorgeschichte auch legitim. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, krass, ich glaube total an den Trainer, ich glaube total an uns als Mannschaft, auch an mich und meine Rolle", sagte er der "Süddeutschen Zeitung".