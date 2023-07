Was ist passiert?

Nach der offiziellen Team-Präsentation des FC Bayern verlässt Mane am Sonntagabend gegen 19:20 Uhr die Spielerkabine und geht Richtung Parkplatz. Wie fast immer ist er einer der letzten Profis, die das Stadion verlassen.

Als er von einem ran-Reporter um ein kurzes Interview gebeten wird, in dem vor allem die Asien-Reise des Klubs thematisiert werden soll, reagiert Mane ungewohnt schroff. "You are killing me every day and now you wanna talk? Come on!", sagt der 31-Jährige und verlässt merklich angefressen die Arena. Dabei wiederholt er nochmals seinen Vorwurf.