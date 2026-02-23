- Anzeige -
Franchise Tag für Tight End

NFL: Atlanta Falcons versehen Tight End Kyle Pitts wohl mit dem Franchise-Tag

  • Aktualisiert: 25.02.2026
  • 09:03 Uhr
  • Malte Ahrens

Die Atlanta Falcons haben wohl ihren Star-Tight-End mit dem Franchise-Tag versehen. Damit würden sie einen Schlüsselspieler binden und sicherstellen, ihn nicht als Free Agent zu verlieren.

Kyle Pitts wurde 2021 an vierter Stelle im NFL-Draft von den Atlanta Falcons ausgewählt. In der vergangenen Saison legte er die beste Saison seiner jungen NFL-Karriere hin.

Insgesamt fing er 88 Bälle für 928 Yards und fünf Touchdowns. Das veranlasst die Falcons laut NFL-Insider Ian Rapoport, ihn mit dem Franchise-Tag zu versehen.

Wenn die neue Saison offiziell im nächsten Monat beginnt, wäre der Tight End ein Free Agent gewesen. Durch den Tag ist Pitts nun bis zum Ende der kommenden Saison an die Franchise gebunden.

Rapoport berichtet über ein erwartbares Gehalt von über 15 Millionen US-Dollar pro Saison.

