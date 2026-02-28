Der SC Paderborn feiert im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga einen immens wichtigen Sieg in Kaiserslautern, auch Hannover 96 holt einen Dreier. Holstein Kiel und Trainer-Rückkehrer Tim Walter ärgern hingegen die SV Elversberg. Der SC Paderborn hat zehn Spieltage vor Saisonende einen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann feierte beim 1. FC Kaiserslautern einen 2:1 (1:0)-Erfolg und übernahm damit zumindest für ein paar Stunden auch die Tabellenführung vor Schalke 04. Die Königsblauen würden am Samstagabend aber schon mit einem Punktgewinn bei Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth wieder vorbeiziehen. Calvin Brackelmann (45.+7) und Filip Bilbija (90.+5, Foulelfmeter) sorgten mit ihren Treffern aber dafür, dass die Ostwestfalen nach dem Spieltag zumindest auf Rang zwei stehen. Für Paderborn war es der erste Auswärtssieg seit Mitte Dezember. Für Kaiserslautern rückt der Aufstieg durch die neunte Saisonniederlage in immer weitere Ferne, daran änderte auch das Tor von Kenny Prince Redondo (90.+8) nichts. Sa. 18 Uhr im Livestream: ARD Sportschau mit Highlights der 1. und 2. Liga Die Gäste erwischten einen guten Start. Felix Götze (13.) und Stefano Marino (16.) verpassten aber den Führungstreffer. Kaiserslautern stand in der Folge defensiv kompakt und lauerte auf schnelle Umschaltmomente. Norman Bassette scheiterte nach einer halben Stunde aber an Torhüter Dennis Seimen. Danach landete ein Eckball von Naatan Skyttä an der Latte (36.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Brackelmann wuchtig per Freistoß zur Führung der Paderborner. Auf dem Gang in die Kabine beschwerte sich FCK-Trainer Torsten Lieberknecht dann vehement bei Schiedsrichter Florian Exner und sah die Gelb-Rote Karte. Die Roten Teufel kamen schwungvoll aus der Pause. Skyttä hatte nach wenigen Sekunden die erste gute Möglichkeit. Paderborn behielt aber die Spielkontrolle und hätte durch Marino (59./62.) erhöhen können. Bilbija machte spät alles klar.

- Anzeige -

- Anzeige -

Hannover unterstreicht Aufstiegsambitionen Unterdessen unterstrich auch Hannover 96 seine Aufstiegsambitionen. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz gewann bei Arminia Bielefeld am Samstagnachmittag 1:0 (0:0) und ist somit seit sechs Spielen ungeschlagen. Bielefeld hingegen rutscht immer tiefer in den Abstiegskampf. Das Team von Coach Mitch Kniat trennen vorerst nur vier Punkte vom Relegationsplatz. 96-Kapitän Enzo Leopold (63./Handelfmeter) erzielte per Strafstoß das Tor des Tages für die Niedersachsen, die im engen Aufstiegsrennen als Fünfter punktgleich hinter Relegationsplatz drei rangieren. Die Gastgeber erwischten den deutlich besseren Start. Bereits in der zweiten Minute bot sich Monju Momuluh die große Chance zur Führung, doch der Angreifer rutschte frei vor dem Tor im entscheidenden Moment weg, sodass Torhüter Nahuel Noll den Ball sichern konnte. Hannover wurde erst später gefährlich: Benjamin Källman (30.) traf den Ball jedoch mit dem schwächeren Fuß und verzog deutlich.

- Anzeige -

- Anzeige -

Schalke 04: Fans überraschen Dzeko mit Cevapcici

Auch nach der Pause entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Erneut hatte Momuluh die beste Gelegenheit für Bielefeld (46.). Wenig später führte eine unglückliche Aktion jedoch zur spielentscheidenden Szene: Stefano Russo bekam den Ball im eigenen Strafraum an die Hand. Nach längerer VAR-Überprüfung entschied Schiedsrichter Eric Weisbach auf Strafstoß, den Leopold für Hannover sicher verwandelte. Der vermeintliche Arminia-Ausgleich tief in der Nachspielzeit zählte korrekterweise nicht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen