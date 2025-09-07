Anzeige
Bundesliga

FC Bayern: "Sind der Gewinner" – Uli Hoeneß lobt Bayerns Transfersommer

  • Aktualisiert: 07.09.2025
  • 12:31 Uhr
  • SID

Auch ohne die vielen Spieler, die in den letzten Monaten mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurden, zeigt sich Uli Hoeneß zufrieden mit dem Transferfenster.

Uli Hoeneß hat die Kritik am Transfersommer von Fußball-Rekordmeister Bayern München vehement zurückgewiesen.

"Wir sind der eigentliche Gewinner, weil wir eine sehr starke Mannschaft haben", sagte Hoeneß im "Sport1"-Doppelpass und ergänzte mit Blick auf die zahlreichen verpassten Wunschspieler: "Natürlich hätten wir gerne Florian Wirtz gehabt, aber für 150 Millionen hätten wir den nie gekauft."

Die Bayern hatten im Sommer mehrere Wunschspieler wie Wirtz, Nick Woltemade oder Nico Williams nicht bekommen.

Anzeige
Anzeige

Uli Hoeneß erklärt Bayerns Strategie bei teuren Transfers

Auch Woltemade, der letztlich für bis zu 90 Millionen Euro zu Newcastle United gewechselt war, sei "ein guter Fußballer, ein super netter Kerl", sagte Hoeneß, "aber er ist keine 90 Millionen wert."

Das Problem sei vor allem die finanzkräftige Konkurrenz im Ausland. "Das ist ja Monopoly", schimpfte Hoeneß: "Rücke vor bis zur Schlossallee, dann kommt irgendein Scheich und dann kannst du kaufen."

Dass die Bayern letztlich Nicolas Jackson vom FC Chelsea für eine Leihgebühr von kolportierten 16,5 Millionen Euro holten, sieht Hoeneß nicht kritisch.

"Wenn ich einen Spieler für fünf Jahre für 80 Millionen kaufe, kostet das im Jahr ja auch 16 Millionen an Abschreibung", sagte Hoeneß.

Auch über die Kaufpflicht von 65 Millionen müsse man sich keine Sorgen machen. "Das muss nur dann bezahlt werden, wenn er 40 Spiele von Anfang an macht", verriet Hoeneß, "die macht der nie".

Anzeige
Anzeige

FC Bayern mit Rückkehrern Musiala, Ito, Davies gut aufgestellt

Die Bayern hätten im Kader nun eine gute Mischung aus gestandenen Profis und Nachwuchsspielern, lobte Hoeneß.

Zudem bekomme man im November "drei Neuzugänge, die nichts kosten", sagte der 73-Jährige mit Blick auf die derzeit verletzten Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito.

Und "wenn wir feststellen, dass wir international gut drauf sind und vielleicht Chancen haben, ganz weit zu kommen, dann können wir im Januar noch nachlegen", betonte Hoeneß: "Wir haben genug Geld, um das zu tun".

Mehr News und Videos
Im Doppelpass verteidigte Uli Hoeneß Franz Beckenbauer
News

Hoeneß im Doppelpass: Die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen

  • 07.09.2025
  • 13:49 Uhr
Hoeneß ist wenig angetan von der MLS
News

Hoeneß-Ansage: Was Eberl "endlich begreifen" müsse

  • 07.09.2025
  • 13:44 Uhr
imago images 1062584498
News

Hoeneß verrät: Dann greift die Kaufpflicht bei Jackson

  • 07.09.2025
  • 13:04 Uhr
Uli Hoeneß bezieht Stellung zum DFB-Team
News

Kritik an Nagelsmann – Hoeneß sieht Nachholbedarf beim WM-Ziel

  • 07.09.2025
  • 11:38 Uhr
Kylian Mbappé jubelt für Real Madrid
News

Kylian Mbappé enthüllt Geheimnis: "Die Bayern kamen zu mir"

  • 07.09.2025
  • 08:27 Uhr
Trainer Vincent KOMPANY (Bayern Muenchen) mit Joao PALHINHA (Bayern Muenchen) und Eric DIER (Bayern Muenchen) vor Einwechslung. Fussball Champions League Achtelfinale FC Bayern Muenchen - Bayer 04 ...Update
News

"Bester Trainer": Ex-Bayern-Star feiert Kompany

  • 06.09.2025
  • 19:09 Uhr
Carro arbeitet an einer Nachfolge-Lösung
News

Abschluss der Trainersuche? Carro hofft auf "nächste Woche"

  • 06.09.2025
  • 17:50 Uhr
Zieht weiter durch Europa: Hrvoje Smolcic
News

Frankfurt leiht Smolcic in die Türkei aus

  • 06.09.2025
  • 16:46 Uhr
Fußball-Abos 25/26
News

Fußball live im TV und Livestream: So viel muss man für ein Abo in der Saison 2025/26 bezahlen

  • 04.09.2025
  • 15:52 Uhr
Eine TV-Kamera mit dem Logo der Bundesliga und dem Hinweis auf die Bundesliga App ist zu sehen waehrend des spiels der 2. Bundesliga zwischen Fortuna Dusseldorf und Hannover 96, Merkur Spiel-Arena ...
News

Bundesliga 2025/26 live: Konferenz, Einzelspiele und Co. - wer überträgt die Partien am Samstag?

  • 04.09.2025
  • 15:51 Uhr