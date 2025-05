FC Bayern: Tah zum Medizincheck eingetroffen

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah von Bayer Leverkusen zu Bayern München steht kurz vor dem Abschluss. Der 29 Jahre alte Abwehrspieler, der einen Vertrag bis 2029 erhalten soll, traf am Mittwoch zum obligatorischen Medizincheck im Krankenhaus Barmherzige Brüder ein. Tah ist nach der Absage seines bisherigen Mitspielers Florian Wirtz der zweite Münchner Neuzugang für die kommende Saison nach Tom Bischof von der TSG Hoffenheim.

Um Tah hatte sich der FC Bayern bereits im vergangenen Sommer bemüht, konnte sich mit Leverkusen aber nicht auf eine Ablösesumme einigen. Nun wäre der Nationalspieler ohne Ablöse zu haben, sein Vertrag in Leverkusen läuft am 30. Juni aus. Zwischen den Bayern und Bayern gibt es dennoch Verhandlungen, weil die Münchner Tah bereits mit zur Klub-WM in die USA mitnehmen wollen: Dort bestreitet die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ihr erstes Spiel am 15. Juni.