"Adam Aznou hat es in seiner Zeit bei uns zum marokkanischen Nationalspieler gebracht. Da es für Adam nun das vorrangige Ziel war, sich für die WM im kommenden Jahr zu präsentieren und das für ihn absolute Priorität hatte, war es für alle Seiten die beste Entscheidung, diesem dringendem Wechselwunsch zu entsprechen", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.

Die Ablöse soll neun Millionen Euro betragen. Durch Boni kann die Summe angeblich auf zwölf Millionen ansteigen. Der Linksverteidiger hatte in München noch einen Vertrag bis 2027.

Abwehrtalent Adam Aznou wechselt vom FC Bayern zum FC Everton in die englische Premier League . Der 19 Jahre alte Marokkaner unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis 2029.

FC Bayern: Max Eberl mit kleiner Spitze gegen Aznou

Man bedauere, ergänzte Sportvorstand Max Eberl, "dass es mit Adam keinen weiteren gemeinsamen Weg geben konnte". Der FC Bayern habe jedoch "die Zielsetzung, künftig noch mehr auf unsere Talente zu setzen. Generell steht die Tür jedem offen, sich bei den Profis des FC Bayern dauerhaft zu etablieren, der jeden Tag alles für unsere gemeinsamen Ziele abruft."

Aznou bezeichnete den Wechsel als "wirklich spannend. Die Premier League ist die beste Liga der Welt. Ich kann es kaum erwarten." Aznou war im Sommer 2022 aus dem Nachwuchs des FC Barcelona nach München gewechselt und in der vergangenen Saison an den spanischen Erstligisten Real Valladolid ausgeliehen. Unter Trainer Vincent Kompany sah er offensichtlich keine Chance auf mehr Einsatzzeiten. Bei den Profis spielte er in vier Einsätzen nur 26 Minuten, zuletzt acht Minuten bei der Klub-WM.