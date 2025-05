Mit Vincent Kompany kehrte in München wieder Ruhe ein. Der Belgier holte in seiner Debütsaison direkt den Meistertitel. Nun droht jedoch sein Trainerteam auseinanderzubrechen.

In seiner Debütsaison holte Vincent Kompany direkt den Meistertitel mit dem FC Bayern. Ein Erfolg, für den nicht einzig der Belgier zuständig ist, sondern das gesamte Trainerteam. Diese Mannschaft droht nun aber auseinanderzubrechen.

Ein Duo aus dem Trainerteam Kompanys ist heiß begehrt. Darunter zum einen Co-Trainer Rene Maric. Der 32-jährige Österreicher mit kroatischen Wurzeln löst Begehren in seiner Heimat aus. Hajduk Split zeigt Interesse an dem Kompany-Co, wie "BalkanSports" berichtet. Der Traditionsklub lockt Maric mit dem Posten des Chefcoaches.

Informationen der "Sport Bild" zufolge gilt jedoch die Wahrscheinlichkeit für einen Verbleib in München als groß. Maric denkt demnach nicht an einen Abgang vom deutschen Rekordmeister und fühlt sich in der bayrischen Hauptstadt zuhause.