FC Bayern und Thomas Tuchel: Das Ende eines Missverständnisses

Jose Mourinho

Berichten zufolge soll "The Special One" bereits Deutsch lernen, um sich dem FCB im Falle einer vorzeitigen Trennung von Tuchel anzubieten. Erst vor wenigen Wochen wurde Mourinho bei der AS Rom gefeuert, nun wäre der Portugiese verfügbar. Ob der defensiv orientierte Fußball, den der 61-Jährige spielen lässt, jedoch zu den Bayern passt, ist zu bezweifeln. © 2024 Getty Images