9. Spieltag in der Bundesliga

FC Bayern vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • Veröffentlicht: 30.10.2025
  • 15:59 Uhr

Am 9. Spieltag trifft der FC Bayern im Topspiel auf Bayer Leverkusen. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern scheint derzeit nicht zu stoppen. Sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal und der Champions League ist der deutsche Rekordmeister weiter unschlagbar.

In 14 Pflichtspielen feierten die Münchner bisher 14 Siege! Damit stellten der FC Bayern einen neuen europäischen Rekord auf. Ausgebaut werden soll diese Serie nun gegen Bayer Leverkusen.

Die "Werkself" rangiert nach einem komplizierten Saisonstart vor dem Spieltag mit 17 Punkten auf Rang fünf und könnte mit einem Sieg in der bayerischen Landeshauptstadt theoretisch bis auf Platz zwei springen.

Zuletzt gewann das Team von Kasper Hjulmand in der Liga vier Spiele in Folge. In der Champions League setzte es zuletzt eine herbe 2:7-Pleite gegen Paris Saint-Germain, im DFB-Pokal setzte sich Leverkusen mit 4:2 nach Verlängerung gegen den SC Paderborn durch.

So verfolgt ihr das Topspiel des Bundesliga-Spieltags live im TV, Livestream oder im Liveticker.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

Bundesliga live: Läuft die Partie FC Bayern - Bayer Leverkusen im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen wird nicht im Free-TV übertragen.

Bayern gegen Leverkusen live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Sky hat die exklusiven Rechte für die Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Bayern München vs. Bayer Leverkusen live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt FCB - Leverkusen live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

FC Bayern empfängt Bayer Leverkusen: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?

Einen Ticker zu FC Bayern gegen Bayer Leverkusen gibt es wie gewohnt auf ran.de.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels

  • Begegnung: FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen
  • Datum und Uhrzeit: 1. November 2025; 18:30 Uhr
  • Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern), Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky GO, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
