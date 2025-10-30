Am 9. Spieltag trifft der FC Bayern im Topspiel auf Bayer Leverkusen. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern scheint derzeit nicht zu stoppen. Sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal und der Champions League ist der deutsche Rekordmeister weiter unschlagbar.

In 14 Pflichtspielen feierten die Münchner bisher 14 Siege! Damit stellten der FC Bayern einen neuen europäischen Rekord auf. Ausgebaut werden soll diese Serie nun gegen Bayer Leverkusen.

Die "Werkself" rangiert nach einem komplizierten Saisonstart vor dem Spieltag mit 17 Punkten auf Rang fünf und könnte mit einem Sieg in der bayerischen Landeshauptstadt theoretisch bis auf Platz zwei springen.

Zuletzt gewann das Team von Kasper Hjulmand in der Liga vier Spiele in Folge. In der Champions League setzte es zuletzt eine herbe 2:7-Pleite gegen Paris Saint-Germain, im DFB-Pokal setzte sich Leverkusen mit 4:2 nach Verlängerung gegen den SC Paderborn durch.

So verfolgt ihr das Topspiel des Bundesliga-Spieltags live im TV, Livestream oder im Liveticker.