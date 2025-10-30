9. Spieltag in der Bundesliga
FC Bayern vs. Bayer Leverkusen heute live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker - Ergebnis 3:0
- Aktualisiert: 01.11.2025
- 20:21 Uhr
Am 9. Spieltag trifft der FC Bayern im Topspiel auf Bayer Leverkusen. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.
Der FC Bayern scheint derzeit nicht zu stoppen. Sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal und der Champions League ist der deutsche Rekordmeister weiter unschlagbar.
In 14 Pflichtspielen feierten die Münchner bisher 14 Siege! Damit stellten der FC Bayern einen neuen europäischen Rekord auf. Ausgebaut werden soll diese Serie nun gegen Bayer Leverkusen.
Die "Werkself" rangiert nach einem komplizierten Saisonstart vor dem Spieltag mit 17 Punkten auf Rang fünf und könnte mit einem Sieg in der bayerischen Landeshauptstadt theoretisch bis auf Platz zwei springen.
Zuletzt gewann das Team von Kasper Hjulmand in der Liga vier Spiele in Folge. In der Champions League setzte es zuletzt eine herbe 2:7-Pleite gegen Paris Saint-Germain, im DFB-Pokal setzte sich Leverkusen mit 4:2 nach Verlängerung gegen den SC Paderborn durch.
So verfolgt ihr das Topspiel des Bundesliga-Spieltags live im TV, Livestream oder im Liveticker.
+++ Update, 1. November, 20:21 Uhr: FC Bayern vs. Leverkusen - Ergebnis 3:0 +++
Der FC Bayern hat am Samstagabend das Bundesliga-Topspiel gegen Leverkusen mit 3:0 gewonnen.
Bereits im ersten Durchgang erzielten die Münchner alle drei Treffer und ließen nach Wiederbeginn nichts mehr anbrennen.
+++ Update, 1. November, 19:18 Uhr: FC Bayern vs. Leverkusen - Halbzeit 3:0 +++
Zur Halbzeit der Partie zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen führen die Gastgeber durch Tore von Serge Gnabry (25.) und Nicolas Jackson (31.) und einem Eigentor von Loïc Bade (43.) mit 3:0 gegen Leverkusen.
+++ Update, 1. November, 17:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++
FC Bayern: Neuer - Laimer, Tah, Kim, Guerreiro - Kimmich, Goretzka - Bischof, Gnabry, Karl - Jackson.
Bayer Leverkusen: Flekken - Quansah, Bade, Tapsoba, Belocian - Andrich, Aleix Garcia, Arthur, Echeverri, Poku - Schick
FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?
- Spiel: FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen
- Wettbewerb: Bundesliga; 9. Spieltag
- Datum: 1. November
- Uhrzeit: 18:30 Uhr
- Austragungsort: Allianz Arena (München)
Bundesliga live: Läuft die Partie FC Bayern - Bayer Leverkusen im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen wird nicht im Free-TV übertragen.
Bayern gegen Leverkusen live: Wo läuft das Match im Pay-TV?
Sky hat die exklusiven Rechte für die Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Bayern München vs. Bayer Leverkusen live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Bundesliga im heute Livestream: Wer zeigt FCB - Leverkusen live?
Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.
FC Bayern empfängt Bayer Leverkusen: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?
Einen Ticker zu FC Bayern gegen Bayer Leverkusen gibt es wie gewohnt auf ran.de.
FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels
- Begegnung: FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen
- Datum und Uhrzeit: 1. November 2025; 18:30 Uhr
- Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern), Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen)
- Free-TV: -
- Pay-TV: Sky
- Livestream: Sky GO, WOW TV
- Liveticker: ran.de