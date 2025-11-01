Anzeige
Fußball

FC Bayern - Paris Saint-Germain vor Kracher in der Champions League mit gelungener Generalprobe

  • Aktualisiert: 01.11.2025
  • 19:27 Uhr
  • SID

Paris Saint-Germain hat eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Spiel gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München gefeiert.

Der Titelverteidiger besiegte OGC Nizza in letzter Minute 1:0 (0:0) und festigte seine Tabellenführung in der Ligue 1.

Dem eingewechselten Goncalo Ramos gelang der erlösende Treffer in der Nachspielzeit (90.+4). Trainer Luis Enrique schonte mit Blick auf das Spiel gegen die Münchner am Dienstag einige Stammspieler.

Paris bestimmte zwar über weite Strecken die Begegnung, große Chancen spielten sich die Gastgeber aber nicht heraus.

