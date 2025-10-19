FC Bayern vs. BVB: Nicolas Jackson wirkt weiter wie ein Fremdkörper im FCB-System - ein Kommentar

Nicolas Jackson soll eigentlich die dünne Offensive des FC Bayerns verstärken. Doch das Spitzenspiel gegen den BVB zeigt, dass die Leihgabe des FC Chelsea ein teures Missverständnis für den deutschen Rekordmeister werden könnte. Von Dominik Kaiser "Nicolas war sehr bemüht." So lautete das Fazit von Bayerns-Sportvorstand Max Eberl zur Leistung von Stürmer Nicolas Jackson, der für den verletzten Serge Gnabry überraschend in der Startaufstellung des deutschen Meisters gegen Borussia Dortmund (2:1) gestanden hatte.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Nur ist bemüht nun mal leider nur eine nette Umschreibung für eine schwache Leistung. In Fall des Senegalesen wären deutlichere Worte angebracht gewesen. Bereits nach 61 Minuten war für die Leihgabe des FC Chelsea Schluss. Das Fazit: Nur 7,4 Kilometer Laufleistung, kein einziger Torschuss und keinerlei Bindung zum Offensivspiel – ran-Note 5 in der Einzelkritik!

Anzeige

FC Bayern: Nicolas Jackson wirkt wie ein Fremdkörper Es sind die kleinen Dinge, mit denen sich Jackson das Leben in München schwer macht. Unkonzentriertheiten bei der Ballannahme, eine zum Teil eigenwillige Entscheidungsfindung beim Torabschluss und der fehlende Blick für die Laufwege seiner Mitspieler lassen den 24-Jährigen wie einen Fremdkörper in der sonst hervorragend funktionierenden Bayern-Offensive wirken. FC Bayern: Die Vertragsverlängerung von Vincent Kompany ist ein Versprechen für die Zukunft

FC Bayern - Michael Reschke im ran-Interview: "Es gibt keinen echten Bayern-Herausforderer mehr" Völlig richtig, dass Trainer Vincent Kompany bereits nach einer Stunde die Reißleine zog und ihn aus der Partie nahm. Gegen Dortmund wirkte es vor allem in der ersten Halbzeit streckenweise so, als würde der Tabellenführer mit einem Mann weniger agieren. Umso beeindruckender ist die Dominanz, die das Kompany-Team dennoch an den Tag legte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen