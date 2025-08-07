Anzeige
Einzelkritik der Bayern-Stars

FC Bayern vs. Tottenham Hotspur: Luis Diaz mit Luft nach oben, Youngster glänzen - Noten zum Telekom Cup 2025

  • Veröffentlicht: 07.08.2025
  • 20:50 Uhr
  • Tobias Hlusiak

Bayern München gewinnt im Telekom Cup 2025 gegen Tottenham Hotspur. ran zeigt die Noten und Einzelkritik der Bayern-Stars.

Aus der Allianz Arena berichtet Tobias Hlusiak

Der FC Bayern ist zehn Tage vor dem Supercup gegen den VfB Stuttgart (am 16.8. live in SAT.1, ran.de und im kostenlosen Livestream auf Joyn) bereits in ansprechender Frühform.

Bei der Startelf-Premiere von Neuzugang Luis Diaz gewannen die über weite Strecken überzeugenden Münchner den Härtetest gegen Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur 4:0 (1:0).

"Es war überraschend gut, muss ich sagen. Normalerweise braucht man am Ende der Vorbereitung sechs bis sieben Wochen. Wir haben fünf richtige Einheiten gehabt", sagte Trainer Vincent Kompany bei "MagentaSport".

Den ersten Treffer gegen seinen Ex-Klub erzielte Harry Kane (12.) - der Torjäger verschoss danach aber erstmals seit der WM 2022 wieder einen Elfmeter. Nach der Pause erhöhte Coman sehenswert (61.), Lennart Karl tat es ihm wenig später gleich und setzte noch einen drauf (75.). Auch Jonah Kusi-Asare (80.) war noch erfolgreich.

ran hat die Noten und Einzelkritiken der Stars des FC Bayern.

Manuel Neuer

Erlebt einen eher ruhigen Sommerabend zwischen den Pfosten. Wenn gefordert, ist der Keeper zur Stelle, wie bei Richarlisons Schlenzer (34.). ran-Note: 2

Article Image Media
© Michael Weber

Konrad Laimer

Verteidigt rechts wie man ihn kennt. Unter 100 Prozent geht es beim Österreicher nicht. Hat defensiv weitestgehend alles im Griff, nach vorne gelingt aber lange nicht viel. Seine Riesenchance nach 58 Minuten vergibt der Österreicher kläglich. Mit fortlaufender Spieldauer immer besser. Ballgewinn und Assist vor Comans Traumtreffer zum 2:0. ran-Note: 2

Dayot Upamecano

Darf sich an der Seite seines 1a-Partners Tah einspielen. Im Spielaufbau merkt man, dass noch ein wenig Abstimmung fehlt. Gegen den Ball ohne Wackler. ran-Note: 2

Jonathan Tah

Der Neuzugang hat mit der Kugel immer wieder kleine Unsicherheiten drin. Lässt sich vor Tottenhams erster Chance (16.) dazu zu leicht auswackeln. Macht dennoch kein schlechtes Spiel, hat aber deutlich Luft nach oben. ran-Note: 3

Josip Stanisic

Spielt seinen Part auf der linken Schiene solide. Im Zusammenspiel mit seinem "Partner" Diaz hier und da mit vielversprechenden Ansätzen. Holt den Elfmeter raus, den Kane in den Oberrang drischt (14.). ran-Note: 3

Joshua Kimmich

Ist auch in diesem Vorbereitungsspiel auf 180, wenn es mal keinen Einwurf für seinen FC Bayern gibt. Er kann eben nicht anders. Spielt, als sei es der Bundesliga-Auftakt. Hat dabei einige ganz nette Ideen, meistens per Chip auf Goretzka. Gutes Spiel. ran-Note: 2

Leon Goretzka

Beackert das Mittelfeld neben Kimmich. Weil defensiv wenig passiert, nimmt er sich seine Aktionen im und am Spurs-Strafraum. Hat gleich vier gute Chancen. Eine davon hätte er zwingend verwerten müssen. ran-Note: 3

Kingsley Coman

Kommt lange nicht wirklich zur Geltung, fällt nur durch ein paar Flanken auf, die ihr Ziel knapp nicht erreichen. Bleibt geduldig und wird mit einem Traumtor belohnt (61.). ran-Note: 2

Michael Olise

In zentraler Rolle aufgeboten und sofort Dreh- und Angelpunkt der Bayern-Offensive. Sein Zuckerpass auf Kane vor dessen Führungstor (12.) und eine eigene Riesenchance fünf Minuten nach Wiederbeginn sind die Highlights einer starken Leistung. Der Franzose hat ab sofort alle Freiheiten. ran-Note: 2

Luis Diaz

Der Neuzugang darf von allen bayrischen Feldspielern am längsten mitmachen. Kompany nimmt ihn erst eine Viertelstunde vor Schluss runter. Bis dahin deutet er viel seines Potentials an. Der letzte Tick fehlt aber noch. Trotzdem schon gut ins Angriffsspiel des Rekordmeisters eingebunden. ran-Note: 3

Article Image Media
© osnapix

Harry Kane

Der Engländer macht das, was von ihm erwartet wird: Tore schießen. Gleich nach zwölf Minuten netzt er gewohnt cool ein. Dass er zwei Minuten später einen Elfer in die Wolken jagt, ist zu verschmerzen. Kane zeigt sich in starker Frühform. ran-Note: 2

Article Image Media
© Kirchner-Media

Min-Jae Kim

Kommt auf den Platz, als Kompany nach 67 Minuten gleich neun Mal wechselt. Dann für die Restspielzeit Abwehrchef. Eine Rolle, die er ausfüllt. Ein Gegentor fängt sich der Rekordmeister nicht mehr. ran-Note: 2

Lennart Karl

Der 17-Jährige könnte der neue Fan-Liebling in der Allianz Arena sein. Nutzt den Auftritt gegen Tottenham, um seinen Anspruch auf Spielzeit in der kommenden Saison zu unterstreichen. Nicht nur durch sein Traumtor acht Minuten nach der eigenen Einwechslung. ran-Note: 2

Article Image Media
© Sven Simon

Tom Bischof

Auch der Neuzugang aus Hoffenheim bekommt die letzten 23 Minuten des Spiels. Führt die junge Elf in der Zentrale souverän und verteilt die Bälle klug. ran-Note: 2

Raphael Guerreiro

Unauffälliger Auftritt des Portugiesen nach Einwechslung. ran-Note: 3

Sacha Boey

Bringt das Spiel auf der rechten Abwehrseite über die Bühne. In einigen Zweikämpfen fehlt ein wenig die Souveränität, ansonsten okay. ran-Note: 3

Paul Wanner

Versucht es mit einigen Dribblings, kommt damit aber nicht durch. In der Tottenham-Defensive gut aufgehoben. ran-Note: 3

Cassiano Kaila

Der 16-Jährige holt den Telekom-Cup an der Seite von Kim in der Innenverteidigung nach Hause. Ein großes Erlebnis für das Talent, das keine Nervosität erkennen lässt. ran-Note: 3

Jonah Kusi-Asare

Geht für Kane in die Spitze und lässt sofort ein Ausrufezeichen folgen. Schlenzt die Kugel zum Endstand in den Winkel. Stark! ran-Note: 2

Article Image Media
© Michael Weber

David Daiber

Gibt die Vorlage zu Karls Tor (74.). In der Zentrale neben Bischof umsichtig. Darf wiederkommen. ran-Note: 3

Wisdom Mike

Darf ab Minute 76 für Diaz auf den linken Flügel gehen. ran-Note: ohne Bewertung

