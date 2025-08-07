Der Wechsel von Thomas Müller zu den Vancouver Whitecaps ist fix. Die Ikone des FC Bayern München macht bereits Werbung für ihr Debüt im neuen Trikot.

Thomas Müller saß im ungewohnten blau-weißen Pullover vor der Kamera und grinste schelmisch, als er Werbung für seinen mit Spannung erwarteten ersten Auftritt bei den Vancouver Whitecaps machte. "Mein erstes Spiel wird am 17. August sein - in Deutschland am 18. August um 3 Uhr nachts. Also: Wecker stellen und dabei sein", sagte der 35-Jährige - und lachte.

In der kommenden Woche startet Müller sein "Abenteuer" in Kanada. Am Mittwoch soll die Ikone des FC Bayern München in der 2,6-Millionen-Einwohner-Metropole zwischen Pazifik und den Coast Mountains ankommen.

Einen Tag später sind die offizielle Vorstellung und das erste Training des Weltmeisters von 2014 geplant, bevor es dann für Müller im heimischen BC Place Stadium gegen Houston Dynamo erstmals in der Major League Soccer (MLS) ernst wird.

Und Müller, neben Toni Kroos erfolgreichster Titelsammler im deutschen Fußball, machte sofort klar, dass er seine beeindruckende Karriere nicht einfach so ausklingen lassen mag.

Der dänische Trainer Jesper Sörensen und der deutsche Sportdirektor Axel Schuster hätten ihm "aufgezeigt, wo es in den nächsten ein, zwei Jahren hingehen soll - und da geht es ganz klar in Richtung Titel. Ich bin heiß darauf, Titel zu gewinnen. Dieses Jahr kann etwas Besonderes werden", betonte er.

Und weiter: "Die Whitecaps haben 1979 ihren letzten Major-Titel geholt und stehen jetzt in der Tabelle gut da. Das Team ist sehr ambitioniert." Müller sowieso. Um fit zu sein, trainiert er seit Tagen bei den Bayern mit.