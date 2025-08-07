Internationaler Fußball
Thomas Müller - Nach Wechsel zu Vancouver Whitecaps heiß auf Titel: "Wecker stellen und dabei sein"
- Veröffentlicht: 07.08.2025
- 12:22 Uhr
- SID
Der Wechsel von Thomas Müller zu den Vancouver Whitecaps ist fix. Die Ikone des FC Bayern München macht bereits Werbung für ihr Debüt im neuen Trikot.
Thomas Müller saß im ungewohnten blau-weißen Pullover vor der Kamera und grinste schelmisch, als er Werbung für seinen mit Spannung erwarteten ersten Auftritt bei den Vancouver Whitecaps machte. "Mein erstes Spiel wird am 17. August sein - in Deutschland am 18. August um 3 Uhr nachts. Also: Wecker stellen und dabei sein", sagte der 35-Jährige - und lachte.
In der kommenden Woche startet Müller sein "Abenteuer" in Kanada. Am Mittwoch soll die Ikone des FC Bayern München in der 2,6-Millionen-Einwohner-Metropole zwischen Pazifik und den Coast Mountains ankommen.
Einen Tag später sind die offizielle Vorstellung und das erste Training des Weltmeisters von 2014 geplant, bevor es dann für Müller im heimischen BC Place Stadium gegen Houston Dynamo erstmals in der Major League Soccer (MLS) ernst wird.
Und Müller, neben Toni Kroos erfolgreichster Titelsammler im deutschen Fußball, machte sofort klar, dass er seine beeindruckende Karriere nicht einfach so ausklingen lassen mag.
Der dänische Trainer Jesper Sörensen und der deutsche Sportdirektor Axel Schuster hätten ihm "aufgezeigt, wo es in den nächsten ein, zwei Jahren hingehen soll - und da geht es ganz klar in Richtung Titel. Ich bin heiß darauf, Titel zu gewinnen. Dieses Jahr kann etwas Besonderes werden", betonte er.
Und weiter: "Die Whitecaps haben 1979 ihren letzten Major-Titel geholt und stehen jetzt in der Tabelle gut da. Das Team ist sehr ambitioniert." Müller sowieso. Um fit zu sein, trainiert er seit Tagen bei den Bayern mit.
Bundesliga-Saison 2025/26: Fixe Zu- und Abgänge der 18 Klubs - alle Transfers in der Übersicht
Zu- und Abgänge aller Bundesligisten im Sommer 2025
Die Teams der Bundesliga befinden sich bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison - auch auf dem Transfermarkt wurden die Bundesligisten bereits tätig. ran schafft einen Überblick, welche Zu- und Abgänge bereits in trockenen Tüchern sind. Spieler die von Leihen zurückkehren, aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen wurden oder deren Leihe ausläuft, werden nicht aufgeführt. (Stand 07. August 2025, Quelle für Ablösesummen: transfermarkt.de)
Eintracht Frankfurt
Zugänge:
Jonathan Burkardt (1.FSV Mainz 05, Ablöse: 21 Mio. Euro)
Rasmus Kristensen (Leeds United, Ablöse: 6 Mio. Euro)
Ritsu Doan (SC Freiburg, Ablöse: 21 Mio. Euro)
Abgänge:
Hugo Ekitike (FC Liverpool, Ablöse: 95 Mio. Euro)
Tuta (Al-Duhail SC, Ablöse: 15 Mio. Euro)
Igor Matanovic (SC Freiburg, Ablöse: 6,7 Mio. Euro)
Nacho Ferri (KVC Westerlo, Ablöse: 2 Mio. Euro)
Hamburger SV
Zugänge:
Nicolas Capaldo (RB Salzburg, Ablöse: 3 Mio. Euro)
Rayan Philippe (Eintracht Braunschweig, Ablöse: 2,5 Mio. Euro)
Nicolai Remberg (Holstein Kiel, Ablöse: 2,1 Mio. Euro)
Yussuf Poulsen (RB Leipzig, Ablöse: 1 Mio. Euro)
Daniel Peretz (FC Bayern München, Leihgebühr: 250.000 Euro)
Jordan Torunarigha (KAA Gent, ablösefrei)
Fernando Dickes (RB Leipzig U19, ablösefrei)
Abgänge:
Ludovit Reis (Club Brügge, Ablöse: 6 Mio. Euro)
Andras Nemeth (Puskas AFC, Ablöse: 450.000 Euro)
Matheo Raab (Union Berlin, Ablöse: 400.000 Euro)
Lukasz Poreba (SV Elversberg, Leihgebühr: 170.000 Euro)
Lucas Perrin (Sporting Gijon, ablösefrei)
Nicolas Oliveira (Jahn Regensburg, ablösefrei)
Valon Zumberi (Vitesse Arnheim, ablösefrei)
Davie Selke (Basaksehir, ablösefrei)
Tom Mickel (Karriereende)
1.FC Köln
Zugänge:
Isak Johannesson (Fortuna Düsseldorf, Ablöse: 5,5 Mio. Euro)
Ragnar Ache (1.FC Kaiserslautern, Ablöse: 4,5 Mio. Euro)
Sebastian Sebulonsen (Bröndby IF, Ablöse: 2,5 Mio. Euro)
Marius Bülter (TSG Hoffenheim, Ablöse: 1 Mio. Euro)
Ron Robert Zieler (Hannover 96, Ablöse: 200.000 Euro)
Tom Krauß (1.FSV Mainz 05, Leihgebühr: 500.000 Euro)
Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg, Leihe)
Kristoffer Lund (Palermo, Leihe)
Abgänge:
Damion Downs (FC Southampton, Ablöse: 8 Mio. Euro)
Max Finkgräfe (RB Leipzig, Ablöse: 4 Mio. Euro)
Mathias Olesen (Greuther Fürth, ablösefrei)
Jonas Nickisch (1.FC Saarbrücken, ablösefrei)
Dejan Ljubicic (Dinamo Zagreb, ablösefrei)
Tim Lemperle (TSG Hoffenheim, ablösefrei)
Marvin Obuz (RW Essen, ablösefrei)
Mark Uth (Karriereende)
Rasmus Carstensen (Aarhus GF, Leihe)
Jaka Cuber Potocnik (RW Essen, Leihe)
1.FC Heidenheim
Zugänge:
Arijon Ibrahimovic (FC Bayern München, Leihe)
Diant Ramaj (Borussia Dortmund, Leihe)
Abgänge:
Christopher Negele (SpVgg Unterhaching, ablösefrei)
Vitus Eicher (vereinslos)
Norman Theuerkauf (Karriereende)
TSG Hoffenheim
Zugänge:
Leon Avdullahu (FC Basel, Ablöse: 8 Mio. Euro)
Koki Machida (Union Saint-Gilloise, Ablöse: 4,75 Mio. Euro)
Wouter Burger (Stoke City, Ablöse: 4 Mio. Euro)
Tim Lemperle (1.FC Köln, ablösefrei)
Bernardo (VfL Bochum, ablösefrei)
Vladimir Coufal (West Ham United, ablösefrei)
Abgänge:
Anton Stach (Leeds United, Ablöse: 20 Mio. Euro)
Joshua Quarshie (FC Southampton, Ablöse: 3,5 Mio. Euro)
Marius Bülter (1.FC Köln, Ablöse: 1 Mio. Euro)
Tom Bischof (FC Bayern München, Ablöse: 300.000 Euro)
Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach, Leihgebühr: 750.000 Euro)
Stanley Nsoki (Union Berlin, Leihgebühr: 100.000 Euro)
Bambase Conte (SV Elversberg, Leihe)
Florian Micheler (Arminia Bielefeld, Leihe)
Nahuel Noll (Hannover 96, Leihe)
Erencan Yardimci (Eintracht Braunschweig, Leihe)
Attila Szalai (Kasimpasa, Leihe)
Christopher Lenz (Fortuna Düsseldorf, ablösefrei)
Pavel Kaderabek (Sparta Prag, ablösefrei)
Diadie Samassekou (vereinslos)
FC St. Pauli
Zugänge:
Joel Chima Fujita (VV St. Truiden, Ablöse: 3,5 Mio. Euro)
Louis Oppie (Arminia Bielefeld, Ablöse: 2 Mio. Euro)
Jannik Robatsch (Austria Klagenfurt, Ablöse: 400.000 Euro)
Simon Spari (Austria Klagenfurt, Ablöse: 200.000 Euro)
Andreas Hountondji (FC Burnley, Leihgebühr: 400.000 Euro)
Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice, ablösefrei)
Mathias Pereira Lage (Stade Brest, ablösefrei)
Ricky-Jade Jones (Peterborough, ablösefrei)
Abgänge:
Philipp Treu (SC Freiburg, Ablöse: 5,5 Mio. Euro)
Elias Saad (FC Augsburg, Ablöse, 2 Mio. Euro)
Morgan Guilavogui (RC Lens, Ablöse: 1,5 Mio. Euro)
Maurides (Radomiak, Ablöse: 50.000 Euro)
Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen, ablösefrei)
Johannes Eggestein (Austria Wien, ablösefrei)
Eric Oelschlägel (vereinslos)
Sascha Burchert (Karriereende)
Simon Zoller (Karriereende)
1.FC Union Berlin
Zugänge:
Andrej Ilic (LOSC Lille, Ablöse: 5. Mio. Euro)
Woo-yeong Jeong (VfB Stuttgart, Ablöse: 4 Mio. Euro)
Ilyas Ansah (SC Paderborn, Ablöse: 4 Mio. Euro)
Matheo Raab (Hamburger SV, Ablöse: 400.000 Euro)
Stanley Nsoki (TSG Hoffenheim, Leihgebühr: 100.000 Euro)
Oliver Burke (Werder Bremen, ablösefrei)
Abgänge:
Benedict Hollerbach (1.FSV Mainz 05, Ablöse: 10 Mio. Euro)
Robin Gosens (AC Florenz, Ablöse: 7 Mio. Euro)
Ivan Prtajin (1.FC Kaiserslautern, Ablöse: 1 Mio. Euro)
Paul Jaeckel (Preußen Münster, Ablöse: 300.000 Euro)
Kevin Volland (1860 München, ablösefrei)
Kevin Vogt (VfL Bochum, ablösefrei)
Lennart Grill (Dynamo Dresden, ablösefrei)
Jerome Roussillon (vereinslos)
Alexander Schwolow (vereinslos)
FC Augsburg
Zugänge:
Chrislain Matsima (AS Monaco, Ablöse: 5 Mio. Euro)
Cedric Zesiger (VfL Wolfsburg, Ablöse: 4 Mio. Euro)
Han-Noah Massengo (FC Burnley, 3 Mio. Euro)
Elias Saad (FC St. Pauli, Ablöse: 2 Mio. Euro)
Robin Fellhauer (SV Elversberg, Ablöse: 700.000 Euro)
Kyliane Dong (ESTAC Troyes, ablösefrei)
Abgänge:
Felix Uduokhai (Besiktas Istanbul, Ablöse: 5 Mio. Euro)
Dion Beljo (Dinamo Zagreb, Ablöse: 4 Mio. Euro)
Irvin Cardona (AS St.-Etienne, Ablöse: 2,5 Mio. Euro)
Patric Pfeiffer (SV Darmstadt, Ablöse: 700.000 Euro)
Lasse Günther (SV Elversberg, Ablöse: 300.000 Euro)
Nathanael Mbuku (Montpellier, Leihgebühr: 500.000 Euro)
David Colina (NK Osijek, Leihgebühr: 100.000 Euro)
Robert Gumny (Lech Posen, ablösefrei)
Fredrik Jensen (Aris Saloniki, ablösefrei)
Marcel Lubik (Gornik Zabrze, Leihe)
Reece Oxford (vereinslos)
VfL Wolfsburg
Zugänge:
Vini Souza (Sheffield United, Ablöse: 15 Mio. Euro)
Mohamed Amoura (Union St. Gilloise, Ablöse: 14,75 Mio. Euro)
Aaron Zehnter (SC Paderborn, Ablöse: 4,5 Mio. Euro)
Denis Vavro (FC Kopenhagen, Ablöse: 2 Mio. Euro)
Jakub Zielinski (Legia Warschau, Ablöse: 900.000 Euro)
Jesper Lindström (SSC Neapel, Leihgebühr: 1,5 Mio. Euro)
Abgänge:
Sebastiaan Bornauw (Leeds United, Ablöse: 6 Mio. Euro)
Cedric Zesiger (FC Augsburg, Ablöse: 4 Mio. Euro)
Kofi Amoako (Dynamo Dresden, Ablöse: 300.000 Euro)
Philipp Schulze (SC Verl, Ablöse: 200.000 Euro)
Manuel Braun (Hannover II, ablösefrei)
Lukas Nmecha (Leeds United, ablösefrei)
Kevin Behrens (FC Lugano, ablösefrei)
Bartosz Bialek (Darmstadt 98, ablösefrei)
Jakub Kaminski (1.FC Köln, Leihe)
Bartol Franjic (FC Venedig, Leihe)
Borussia Mönchengladbach
Zugänge:
Shuto Machino (Holstein Kiel, Ablöse: 8 Mio. Euro)
Jens Castrop (1.FC Nürnberg, Ablöse: 4,5 Mio. Euro)
Haris Tabakovic (TSG Hoffenheim, Leihgebühr: 750.000 Euro)
Kevin Diks (FC Kopenhagen, ablösefrei)
Abgänge:
Alassane Plea (PSV Eindhoven, Ablöse: 4,5 Mio. Euro)
Tomas Cvancara (Antalyaspor, Leihgebühr: 750.000 Euro)
Noah Pesch (1.FC Magdeburg, Leihe)
Stefan Lainer (RB Salzburg, ablösefrei)
VfB Stuttgart
Zugänge:
Lorenz Assignon (Stade Rennes, Ablöse: 12 Mio. Euro)
Lazar Jovanovic (Roter Stern Belgrad, Ablöse: 5 Mio. Euro)
Chema Andres (Real Madrid Castilla, Ablöse: 3 Mio. Euro)
Noah Darvich (FC Barcelona, Ablöse: 1 Mio. Euro)
Abgänge:
Woo-yeong Jeong (Union Berlin, Ablöse: 4 Mio. Euro)
Jacob Bruun Larsen (FC Burnley, Ablöse: 4 Mio. Euro)
Anrie Chase (RB Salzburg, Ablöse, 2. Mio. Euro)
Luca Raimund (Fortuna Düsseldorf, Ablöse: 400.000 Euro)
Juan Jose Perea (FC Zürich, Ablöse: 250.000 Euro)
Dennis Seimen (SC Paderborn, Leihgebühr: 250.000 Euro)
Luca Pfeiffer (SV Elversberg, Ablöse: nicht bekannt)
SV Werder Bremen
Zugänge:
Samuel Mbangula (Juventus Turin, Ablöse: 10 Mio. Euro)
Maximilian Wöber (Leeds United, Leihe)
Abgänge:
Dawid Kownacki (Hertha BSC, Leihgebühr: 500.000 Euro)
Milos Veljkovic (Roter Stern Belgrad, ablösefrei)
Anthony Jung (SC Freiburg, ablösefrei)
Oliver Burke (Union Berlin, ablösefrei)
Abdenego Nankishi (VfB Stuttgart II, ablösefrei)
RB Leipzig
Zugänge:
Arthur Vermeeren (Atletico Madrid, Ablöse: 20 Mio. Euro)
Yan Diomande (CD Leganes, Ablöse: 20 Mio. Euro)
Johan Bakayoko (PSV Eindhoven, Ablöse, 18 Mio. Euro)
Ezechiel Banzuzi (OH Leuven, Ablöse: 16 Mio. Euro)
Andrija Maksimovic (Roter Stern Belgrad, Ablöse: 14 Mio. Euro)
Max Finkgräfe (1.FC Köln, Ablöse: 4. Mio Euro)
Abgänge:
Ilaix Moriba (Celta Vigo, Ablöse: 6 Mio. Euro)
Yussuf Poulsen (Hamburger SV, Ablöse: 1 Mio. Euro)
Timo Schlieck (Greuther Fürth, Leihgebühr: 100.000 Euro)
Jonathan Norbye (Arminia Bielefeld, Leihgebühr: 100.000 Euro)
Frederik Jäkel (Eintracht Braunschweig, Leihe)
Yannick Eduardo (FC Dordrecht, Leihe)
1.FSV Mainz 05
Zugänge:
Benedict Hollerbach (Union Berlin, Ablöse: 10 Mio. Euro)
Kasey Bos (Melborne Victory, Ablöse: 500.000 Euro)
Sota Kawasaki (Kyoto Sanga, Leihgebühr: 200.000 Euro)
Konstantin Schopp (Sturm Graz II, ablösefrei)
Abgänge:
Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt, Ablöse: 21 Mio. Euro)
Ludovic Ajorque (Stade Brest, Ablöse: 2 Mio. Euro)
Edimilson Fernandes (BSC Young Boys, Ablöse: 600.000 Euro)
Tom Krauß (1.FC Köln, Leihgebühr: 500.000 Euro)
Hyun-seok Hong (FC Nantes, Leihgebühr: 400.000 Euro)
Marco Richter (SV Darmstadt 98, Leihe)
SC Freiburg
Zugänge:
Yuito Suzuki (Bröndby IF, Ablöse: 10 Mio. Euro)
Cyriaque Irie (ESTAC Troyes, Ablöse: 8,5 Mio. Euro)
Igor Matanovic (Eintracht Frankfurt, Ablöse: 6,7 Mio. Euro)
Philipp Treu (FC St. Pauli, Ablöse: 5,5 Mio. Euro)
Derry Scherhant (Hertha BSC, Ablöse: 2 Mio. Euro)
Anthony Jung (Werder Bremen, ablösefrei)
Abgänge:
Kiliann Sildillia (PSV Eindhoven, Ablöse: 5,8 Mio. Euro)
Kenneth Schmidt (Fortuna Düsseldorf, Ablöse: 400.000 Euro)
Robert Wagner (Holstein Kiel, Leihgebühr: 200.000 Euro)
Manuel Gulde (Karriereende)
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt, Ablöse: 21 Mio. Euro)
Borussia Dortmund
Zugänge:
Jobe Bellingham (AFC Sunderland, Ablöse: 30,5 Mio. Euro)
Yan Couto (Manchester City, Ablöse: 20 Mio. Euro)
Daniel Svensson (Nordsjaelland, Ablöse: 6,5 Mio. Euro)
Patrick Drewes (VfL Bochum, Ablöse: 250.000 Euro)
Abgänge:
Jamie Gittens (FC Chelsea, Ablöse: 56 Mio. Euro)
Soumaila Coulibaly (Racing Straßburg, Ablöse: 7,5 Mio. Euro)
Youssoufa Moukoko (FC Kopenhagen, Ablöse: 5 Mio. Euro)
Kjell Wätjen (VfL Bochum, Leihgebühr: 250.000 Euro)
Diant Ramaj (FC Heidenheim, Leihe)
Marcel Lotka (Fortuna Düsseldorf, ablösefrei)
Bayer Leverkusen
Zugänge:
Jarell Quansah (FC Liverpool, Ablöse: 35 Mio. Euro)
Malik Tillman (PSV Eindhoven, Ablöse: 35 Mio. Euro)
Ibrahim Maza (Hertha BSC, Ablöse: 12 Mio. Euro)
Mark Flekken (FC Brentford, Ablöse: 10 Mio. Euro)
Christian Kofane (Albacete, Ablöse: 5,25 Mio. Euro)
Abdoulaye Faye (BK Häcken, Ablöse: 2,7 Mio. Euro)
Tim Oermann (VfL Bochum, Ablöse: 1,9 Mio. Euro)
Farid Alfa-Ruprecht (Manchester City U21, Ablöse: 1,3 Mio. Euro)
Axel Tape (Paris Saint-Germain U23, ablösefrei)
Abgänge:
Florian Wirtz (FC Liverpool, Ablöse: 125 Mio. Euro)
Jeremie Frimpong (FC Liverpool, Ablöse: 40 Mio. Euro)
Odilon Kossounou (Atalanta Bergamo, Ablöse: 20 Mio. Euro)
Granit Xhaka (AFC Sunderland, Ablöse: 15 Mio. Euro)
Gustavo Puerta (Hull City, Ablöse: 3,5 Mio. Euro)
Jonathan Tah (FC Bayern München, Ablöse: 2 Mio. Euro)
Luca Novodomsky (TSV Solingen, ablösefrei)
Francis Onyeka (VfL Bochum, Leihe)
Tim Oermann (Sturm Graz, Leihe)
Matej Kovar (PSV Eindhoven, Leihe)
Abdoulaye Faye (FC Lorient, Leihe)
Artem Stepanov (1.FC Nürnberg, Leihe)
FC Bayern München
Zugänge:
Luis Diaz (FC Liverpool, Ablöse: 70 Mio. Euro)
Jonathan Tah (Bayer Leverkusen, Ablöse: 2 Mio. Euro)
Tom Bischof (TSG Hoffenheim, Ablöse: 300.000 Euro)
Abgänge:
Mathys Tel (Tottenham Hotspur, Ablöse: 35 Mio. Euro)
Adam Aznou (FC Everton, Ablöse: 9 Mio. Euro)
Frans Krätzig (RB Salzburg, Ablöse: 3,5 Mio. Euro)
Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb, Ablöse: 1,2 Mio. Euro)
Joao Palhinha (Tottenham, Leihgebühr: 5 Mio. Euro)
Bryan Zaragoza (Celta Vigo, Leihgebühr: 1 Mio. Euro)
Daniel Peretz (Hamburger SV, Leihgebühr: 250.000 Euro)
Arijon Ibrahimovic (1. FC Heidenheim, Leihe)
Maurice Krattenmacher (Hertha BSC, Leihe)
Tarek Buchmann (1.FC Nürnberg, Leihe)
Lovro Zvonarek (Grasshoppers Zürich, Leihe)
Eric Dier (AS Monaco, ablösefrei)
Leroy Sane (Galatasaray Istanbul, ablösefrei)
Thomas Müller (vereinslos, ablösefrei)
Whitecaps setzen große Hoffnungen auf Thomas Müller
Dass Vancouver "eine der schönsten Städte der Welt" sei, so Müller, passte ins "besondere Gesamtpaket". Es gebe "Strände, die Berge. Die Stadt und die Infrastruktur sind modern." Alle, mit denen er gesprochen habe, darunter auch sein ehemaliger Teamkollege Alphonso Davies, "waren begeistert. Deshalb gab es keine Fragezeichen."
Aber, das betonte Müller immer wieder, als der Deal am Mittwoch öffentlich wurde: "Der Hauptfokus ist der Fußball. Das andere erlebe ich dann Tag für Tag."
Klar ist aber schon jetzt: Die Erwartungen bei den Whitecaps, derzeit in der MLS Zweiter der Western Conference, sind riesig. "Thomas ist ein Weltklassespieler", sagte Schuster bereits und bezeichnete seinen neuen Star als "the ultimate Raumdeuter". Müller sei "eine geborene Führungspersönlichkeit".
Die Bedeutung eines Müller-Transfers für die MLS hatte der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann schon vor ein paar Wochen umrissen. "Ganz Amerika würde sich freuen, das wäre für die MLS ein Riesending", sagte Klinsmann dem "SID".
Müller wäre nach 17 Profijahren und 756 Pflichtspielen beim FC Bayern neben Superstar Lionel Messi "das Zugpferd der Liga".
Bundesliga-Transfergerüchte: Gladbach-Star vor Wechsel in die Niederlande
Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach)
Ko Itakura soll die "Fohlen" in dieser Transferperiode bei einem entsprechenden Angebot verlassen dürfen. Wie der "kicker" berichtet, buhlt neben Ajax Amsterdam auch Feyenoord Rotterdam um den 28-jährigen Verteidiger aus Japan. Demnach geht es um eine Ablöse um die zehn Millionen Euro. Gladbachs Geschäftsführer Sport Roland Virkus soll jedoch bei einem Restvertrag von nur einem Jahr mindestens zwölf Millionen Euro fordern.
Clement Akpa (AJ Auxerre)
Bei Eintracht Frankfurt läuft nach dem Abgang von Tuta zu Al-Duhail die Suche nach einem Nachfolger für den Brasiilaner. Laut "L’Equipe" sollen die Hessen deshalb Interesse an Clement Akpa von AJ Auxerre haben. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger hat beim Ligue-1-Klub noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, lief in der zurückliegenden Saison 31 Mal für den früheren Meister auf.
Benjamin Sesko (RB Leipzig)
Newcastle United ist an Leipzig-Star Benjamin Sesko interessiert. Laut "Sky" verleihen die Magpies ihrem Interesse nun mit einem verbesserten Angebot Nachdruck. Demnach bietet der Premier-League-Klub 80 Millionen Euro plus zehn Millionen an Boni für den Stürmer und erfüllt damit die Bedingungen von RB. Entschieden ist aber noch nichts, wirbt doch auch Manchester United um den Angreifer.
Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt)
Nachdem Tuta die Eintracht bereits in Richtung Katar verlassen hat, droht nun wohl auch der Abgang von Aurele Amenda. Laut einem "Bild"-Bericht zeigt der FC Turin vermehrt Interesse an dem Verteidiger aus Frankfurt. Demnach sollen die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein. Die Ablöse beläuft sich wohl auf elf Millionen Euro. Der Transfer würde durchaus überraschend kommen: Erst zum Vorbereitungsstart prophezeite Dino Toppmöller dem Schweizer eine "größere Rolle" in der neuen Saison.
Enzo Millot (VfB Stuttgart)
Beim VfB Stuttgart deutet sich der Abgang von Enzo Millot an. Laut Fabrizio Romano soll der Franzose nach Saudi-Arabien zu Al-Ahli wechseln. Zuletzt wurde Millot noch mit einem Abgang zu Atletico Madrid in Verbindung gebracht, nun geht es für ihn aber wohl zum amtierenden Champions-League-Sieger Asiens, der von Matthias Jaissle trainiert wird. Zwischen Millot und den Saudis soll bereits eine mündliche Einigung erzielt worden sein.
Min-jae Kim (FC Bayern München)
Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt wohl weiterhin ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehört der Innenverteidiger zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf könnte sich aber als schwierig herausstellen, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecken soll. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Sollte der 28-Jährige dennoch gehen, wird der deutsche Rekordmeister wohl selbst noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv.
Sacha Boey (FC Bayern München)
In der Personalie Sacha Boey scheint es beim FC Bayern wohl zu einem Umdenken gekommen zu sein. Laut dem "Kicker" denkt man nun doch über einen Verbleib des Rechtsverteidigers nach. Intern scheint es aber Uneinigkeiten zu geben. Demnach soll sich Vincent Kompany immer mehr mit dem Franzosen anfreunden. Max Eberl bezeichnete die Situation auf der Rechtsverteidiger-Position jedoch als Luxus. Zuletzt waren sowohl Galatasaray Istanbul als auch Olympique Marseille interessiert - mittlerweile ist die Lage aber ruhig.
Paul Wanner (FC Bayern München)
Die Zukunft von Paul Wanner bleibt weiterhin fraglich - sowohl eine Leihe als auch ein Verbleib in München sind möglich. Eine Chance, die andere Vereine wittern - so offenbar auch Borussia Mönchengladbach. Laut "Bild" sollen sich die Fohlen um den Youngster bemühen. Demnach soll es bereits zu einem Treffen am Tegernsee zwischen Bayern-Sportvorstand Max Eberl und Gladbach-Sportchef Roland Virkus gekommen sein ...
Paul Wanner (FC Bayern München)
Nach der Verletzung von Jamal Musiala bleibt es jedoch fraglich, ob der deutsche Rekordmeister sein Talent verleiht. Falls ja, erwartet die Borussia eine ordentliche Konkurrenz - vor allem aus der Bundesliga. Neben Werder Bremen und dem VfB Stuttgart soll aber wohl auch die PSV Eindhoven ein Auge auf Wanner geworfen haben.
Lukas Hradecky (Bayer 04 Leverkusen)
Bayer Leverkusen droht der nächste Abgang. Laut übereinstimmenden Berichten von Fabrizio Romano und "Sky" wurde eine vollständige Einigung zwischen Lukas Hradecky und der AS Monaco erzielt. Der finnische Torhüter möchte den Werksklub wohl verlassen, um weiter als Nummer eins zu agieren. Bei Leverkusen soll Mark Flekken in diese Rolle schlüpfen. Auch die beiden Vereine stehen demnach bereits im Austausch.
Rafael Leao (AC Mailand)
Lange wurde Rafael Leao mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, zuletzt gab es aber keine Diskussionen um den Stürmer-Star der AC Mailand beim Rekordmeister. Das bestätigte auch Uli Hoeneß Anfang Juli. Doch für Leao scheint das Thema noch nicht erledigt zu sein. Der Stürmer will einem "Sportbild"-Bericht zufolge weiterhin nach München. Ein Angebot aus Saudi-Arabien lehnte er ab, da er weiterhin auf höchstem Niveau spielen will.
Die MLS ist im Aufschwung
Es ist eine Liga, die sich laut Müller "weiterentwickelt. Sie rückt immer mehr in den Fokus." Zumal in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Jahr die WM stattfindet.
Wäre nur noch das Problem mit dem weiß-blauen Trikot der Whitecaps. Dies sei er als "Roter" natürlich nicht gewohnt, sagte Müller und fügte schmunzelnd an: "Ich komme aber trotzdem sehr gut damit zurecht, weil die bayerische Flagge ja auch weiß und blau beinhaltet. Dementsprechend gibt es da keine Anpassungsschwierigkeiten."