Angeführt von Doppelpacker Leon Goretzka hat Bayern München sich mit dem nächsten Pflichtsieg auf die heiße Schlussphase in der Vorrunde der Champions League eingestimmt.

Der FC Bayern München bezwang Bundesliga-"Lieblingsgegner" VfL Wolfsburg dank seines obersten Verkaufskandidaten verdient mit 3:2 (2:1) und festigte die Tabellenführung.

Goretzkas Führung (20.) wurde vom Wolfsburger Mohamed Amoura (24.) mit dessen siebtem Saisontor ausgeglichen. Doch Michael Olise (39.) und erneut Goretzka (62.) nach einer Freistoßflanke des Franzosen stellten die Weichen auf Sieg. Es war der 26. im 28. Bundesliga-Heimspiel gegen die Wölfe bei zwei Unentschieden, daran änderte auch Amouras zweites Tor nichts mehr (88.).

Am Mittwoch müssen die Bayern in der Königsklasse bei Feyenoord Rotterdam ran, am 29. Januar gegen Bratislava. Zwei Siege sollten für den direkten Einzug ins Achtelfinale reichen - ganz sicher ist dies allerdings nicht.

Trotz der Wolfsburger Negativserie in München, der längsten in der Liga-Geschichte, war Trainer Ralph Hasenhüttl optimistisch: "Es gibt Möglichkeiten, ihnen ein bisschen wehzutun." Das sah konkret so aus, dass sich der VfL dicht gestaffelt am eigenen Sechzehner verbarrikadierte und auf Umschaltmomente wartete.