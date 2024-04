FC Bayern vs. 1. FC Köln Übertragung der Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft der FC Bayern auf den 1. FC Köln. So verfolgt ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker.

Nach zwei Niederlagen in Folge in der Bundesliga, will der FC Bayern wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Aber welches Gesicht zeigt der deutsche Rekordmeister gegen den 1. FC Köln.

Nach dem 2:2 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal war die Laune bei den Münchnern deutlich besser, als zuletzt nach den Pleiten gegen Borussia Dortmund (0:2) und den 1. FC Heidenheim (2:3).

Gegen den 1. FC Köln, geht der FC Bayern natürlich als Favorit in die Partie. Die Domstädter dürften nach dem Last-Minute-Spektakel gegen den VfL Bochum (2:1) allerdings eine gehörige Portion Selbstbewusstsein mitbringen.

Ebenfalls interessant: Ausgerechnet Köln könnte den unbeliebten Nachbarn aus Leverkusen zur vorzeitigen Meisterschaft verhelfen, sollten sie es schaffen, den Bayern Punkte abzuknöpfen.