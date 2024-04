Bayer Leverkusen: So wird das Alonso-Team schon am 29. Spieltag Deutscher Meister - alle Szenarien

Hansi Flick (ohne Trainerjob)

Neben Matthäus wurde auch Hansi Flick genannt, zuletzt bis September 2023 Bundestrainer. Bereits von November 2019 bis Juni 2021 stand Flick beim FCB an der Seitenline und holte mit den Münchnern das Sextuple. Der 59-Jährige wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit der ab Sommer vakanten Stelle beim FC Barcelona in Verbindung gebracht. © 2023 Getty Images