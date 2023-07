Anzeige

Endlich wieder Bundesliga! Am 17. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 empfängt der FC Bayern München den 1. FC Köln. So seht ihr die Partie am Dienstagabend live im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf ran.de.Für die Statistik Fans unter euch, die wichtigsten Statistiken und Fakten (Laufleistungen, Passgeber, Torschüsse u.v.m. im direkten Teamvergleich) beiden Mannschaften aus dem ran Datencenter.

Update vom 28. Juli 2023: Wir haben zusammengefasst, wie Sie den Saisonauftakt der 2. Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und FC Schalke 04 heute live im Free-TV und im kostenlosen Livestream sehen können.

Die enttäuschenden Stars des FC Bayern schlichen mit hängenden Köpfen zu ihren Fans in der Südkurve, liefen eine kurze Ehrenrunde und verschwanden dann mit finsteren Mienen in der Kabine. Nur ein Gewaltschuss von Joshua Kimmich in beinahe letzter Minute (90.) verhinderte eine Heimschlappe gegen einen frechen 1. FC Köln, das 1:1 (0:1) ist dennoch der zweite Rückschlag nacheinander. Weiterlesen ...