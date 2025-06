+++ Update, 20. Juni, 21:40 Uhr: So begründet Wirtz seinen Liverpool-Wechsel - und seine Absage an Bayern +++

Rund um seine Vorstellung bei den "Reds" gibt es immer wieder News-Updates und Aussagen der Protagonisten. ran fasst die aktuellen Entwicklungen in der Causa Wirtz im News-Ticker zusammen.

Das Wichtigste in Kürze

Florian Wirtz wechselt offiziell zum FC Liverpool. In einem vom englischen Klub veröffentlichten Video, erklärte der DFB-Star nun, warum er sich für einen Wechsel zum amtierenden englischen Meister entschied - und gegen mehrerer andere Topvereine, darunter Bayern München: "Ich dachte, dass es der richtige Zeitpunkt in meiner Karriere ist, um einen weiteren Schritt zu machen. Natürlich wollte ich zu einem Verein gehen, der zu den drei besten der Welt gehört. Meiner Meinung nach ist Liverpool einer davon."

"Ich freue mich riesig auf dieses neue Abenteuer. Das war auch ein wichtiger Punkt in meinen Gedanken: Ich möchte etwas völlig Neues ausprobieren, aus der Bundesliga in die Premier League wechseln. Ich werde sehen, wie ich mich dort schlagen kann. Ich hoffe, ich kann mein Bestes geben", so der 22-Jährige weiter.