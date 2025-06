Die Spekulationen um Florian Wirtz sind endgültig beendet. Wie der FC Liverpool offiziell bekanntgab, wechselt der 22-Jährige zum amtierenden englischen Meister.

Florian Wirtz wechselt zum FC Liverpool! Der Rekordtransfer des Nationalspielers zum englischen Meister FC Liverpool ist perfekt. Der 22-Jährige verlässt den Vizemeister Bayer Leverkusen und schließt sich ab Sommer den Reds an, in Liverpool erhält Wirtz einen "langfristigen" Vertrag, wie die Reds am Freitagabend bekannt gaben.

Die Reds legen laut Medienberichten rund 125 Millionen Euro plus ca. 20 Millionen Euro an erfolgsabhängigen Boni für den deutschen Nationalspieler auf den Tisch. Der Vertrag des Edeltechnikers läuft demnach bis 2030.

"Endlich ist es vollbracht, ich habe lange darauf gewartet", wird Wirtz zitiert: "Ich freue mich, ein neues Abenteuer vor mir zu haben. Das war auch ein wichtiger Punkt meiner Überlegungen: dass ich etwas völlig Neues will, aus der Bundesliga raus und in die Premier League zu wechseln."