Die Bayern sollen sogar in Betracht ziehen, den Flügel-Star mit einer verbesserten Offerte zu locken. Eberl und Co. wollen Williams klar signalisieren, dass sie ihn unbedingt verpflichten möchten.

Die Reise von Max Eberl zurück nach Europa hatte laut Informationen von "Sky" auch etwas mit dem Bilbao-Flügelstürmer zu tun. Dem Bericht zufolge hat sich Eberl mit Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Co. getroffen. Im Meeting sei die Entscheidung getroffen worden, Nico Williams noch nicht aufzugeben.

Ist der mögliche Transfer von Nico Williams zum FC Bayern doch noch nicht ganz geplatzt? Die Münchner wollen sich im Transferpoker um den 22 Jahre alten Spanier offenbar noch nicht so leicht geschlagen geben.

Nico Williams wartet auf grünes Licht vom FC Barcelona

Wirklich groß stehen die Chancen der Bayern-Bosse aber wohl trotzdem nicht. Williams warte der Meldung zufolge auf grünes Licht aus Barcelona und hätte allen anderen Klubs abgesagt.

Der Plan sieht wohl vor, dass Williams per Ausstiegsklausel (wohl rund 63 Millionen Euro) und ein Jahresgehalt in Höhe von sieben bis acht Millionen Euro netto zu Barcelona wechselt. Williams soll die Bayern schon von seiner Entscheidung in Kenntnis gesetzt haben.