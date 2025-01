Florian Wirtz gegen BVB auf der Bank: Verletzung? Xabi Alonso verrät den Grund

Bayer Leverkusen hat bei der Personalie Florian Wirtz vor dem Bundesliga-Duell am Freitagabend in Dortmund für eine Aufstellungs-Verwirrung gesorgt.

Bevor die Bundesliga am Freitagabend mit der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Meister Bayer Leverkusen (ab 19:50 Uhr in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) in den 16. Spieltag startet, gab es Verwirrung um Florian Wirtz. Der Offensiv-Star stand überraschend nicht in der Startelf.

Xabi Alonso wollte im ran-Interview keine genaue Begründung liefern. Allerdings erklärte der Leverkusen-Trainer, es sei keine Verletzung, die Wirtz erlitten habe. Viel mehr handle es sich um "ein internes Thema" und sei als disziplinarische Maßnahme zu verstehen. "Heute Morgen hatten wir ein kleines Problem", sagte Alonso lediglich und stellte dem 21-Jährigen eine Einwechslung zur zweiten Halbzeit in Aussicht.

Zuvor hatte die Personalie bereits für Verwirrung gesorgt: Zunächst postete Leverkusen in den sozialen Medien die Startaufstellung mit dem 21 Jahre alten Offensivstar - doch das war ein Versehen der Social-Media-Abteilung der "Werkself".